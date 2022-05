TOPPLEDERE: Bildet er tatt under presentasjonen av politireformen. Hans Sverre Sjøvold (i front) var politimester i Oslo. Audun Kristiansen (i midten) var politiinspektør og leder for forvaltningsseksjonen.

Polititopp i avhør: Når politimesteren spør skal det mye til å si nei

Tre ganger ble politiinspektør Audun Kristiansen kontaktet av saksbehandleren som følte seg presset til å ta imot politimesterens ulovlige våpen.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag kunne VG fortelle om konflikten som oppsto ved Våpenkontoret i Oslo etter at daværende politimester Hans Sverre Sjøvold leverte et uregistrert våpen til en bekjent på våpenkontoret.

VG har fått innsyn i avhør fra Spesialenheten som viser at en saksbehandler ved våpenkontoret sier han ble utsatt for trusler og press da han nektet å ta imot Sjøvolds våpen.

Saksbehandleren sier i avhørene at han flere ganger forsøkte å varsle sine overordnede om det han mente var et brudd på arbeidsinstruksen.

** 27. november 2015 sendte han e-post til øverste sjef for våpenforvaltningen, politiinspektør Audun Kristiansen, og ba om å få snakke med han om noe «presserende».

** 22. januar 2016 tok han ny kontakt med Kristiansen og ba om et møte.

** 26. januar 2016 skrev saksbehandleren en lang e-post og sendte den til tre ledere i Oslo politidistrikt; en gruppeleder, en avdelingsleder og Audun Kristiansen.

På tross av varslene, stanset ikke Kristiansen innleveringen av Sjøvolds våpen.

På denne tiden var Kristiansen øverste leder for våpenforvaltningen i Oslo politidistrikt. Hans Sverre Sjøvold var politimester i Oslo og dermed Kristiansens sjef.

VG har stilt Kristiansen flere spørsmål:

Følte du selv press om å hjelpe Sjøvold med våpnene?

Ble vanlige rutiner fraveket fordi våpnene kom fra politimesteren?

Kristiansen har ikke svart på spørsmålene:

– Jeg har forklart meg for Spesialenheten, og har ikke ytterligere kommentarer, skriver han i en e-post til VG. Les hele svaret i bunnen av saken.

PÅTALELEDER: Politiinspektør Audun Kristiansen var leder for forvaltningsseksjonen i OPD da våpnene ble innlevert. I dag er han leder for påtaleenheten.

– Kan ha blitt litt enkelt

Saksbehandleren har i avhør forklart seg om hvordan Audun Kristiansen reagerte da han først fikk høre at Sjøvold ønsket å levere inn våpen på våpenkontoret:

«Kristiansen sa at han ikke kunne fatte og begripe at politimester i Oslo kunne være så dum. Kristiansen sa at det kom ikke til å skje. Kristiansen sa at han ikke skulle ta i mot våpnene når de kom».

Audun Kristiansen har ikke svart VG på hvorfor han senere snudde og mente de likevel kunne ta imot politimesterens våpen.

I sitt avhør med Spesialenheten erkjenner Audun Kristiansen at saksbehandlingen kan ha blitt litt enkel.

– Det kan godt tenkes at jeg burde fulgt opp dette bedre, men jeg oppfattet at vi hadde gode folk på mottak av våpen. Det kan være at de gjorde det litt enkelt, men når politimesteren spør så skal det mye til å si «nei, det vil jeg ikke», sier han til etterforskeren.

– Saksbehandleren var ikke komfortabel med dette?

– Nei og det meddelte han meg. Det var da vi diskuterte dette og jeg fikk vite at det var våpen fra et dødsbo. Da ble jeg egentlig beroliget, sier Kristiansen i avhøret.

Les også Hemmelig brev: Erkjenner at Sjøvold ble særbehandlet Spesialenheten la vekk etterforskningen av Oslo-politidistrikt i juni 2020.

I avhøret med Spesialenheten avviser Audun Kristiansen at praksis ble endret i forbindelse med Sjøvolds våpeninnlevering.

– Har det skjedd endring i praksis eller ikke, fordi Sjøvold var politimester? spør Spesialenhetens etterforsker.

– Nei, jeg vil ikke tro det, svarer Kristiansen i avhør.

– Men vet du det?

– Jeg har ikke kunnskap om at politifolk eller jurister slipper å dokumentere. Det skal ikke skje og det kan jeg ikke tenke meg har funnet sted.

– I dette tilfellet er det ikke fremlagt dokumentasjon på eierforhold for det ene våpenet eller oppføring i våpenregister?

– Nei.

– Det er heller ikke opprettet noen sak eller forvaltningssak i INKSYS (politiets datasystem red. anm.)?

– Nei.

– Det synes litt rart?

– Ja.

POLITIMESTER: Beate Gangås overtok jobben til Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt i 2019. Hun har beklaget for følgene saken har fått for deres tidligere medarbeider.

– Det er selvfølgelig leit

Høsten 2019 avslørte VG at Hans Sverre Sjøvold hadde oppbevart våpen ulovlig gjennom minst syv år. Audun Kristiansen bekreftet i et intervju med VG at Sjøvolds våpen ble innlevert utenfor det lovlige våpenamnestiet i 2017.

Dagen etter åpnet Spesialenheten for politisaker en full etterforskning av PST-sjefen. Det endte med at Sjøvold fikk en bot på 50.000 kroner.

Saksbehandleren som varslet om våpeninnleveringen er i dag 100 prosent ufør.

Audun Kristiansen er i dag seksjonsleder for Felles påtaleenhet i Oslo politidistrikt.

VG har sendt Audun Kristiansen en rekke spørsmål om saken. Kristiansen velger å besvare spørsmål i en skriftlig kommentar via pressesjefen i Oslo politidistrikt:

– Det er selvfølgelig leit at dette har vært en belastning for vår tidligere medarbeider. Jeg har forklart meg for Spesialenheten, og har ikke ytterligere kommentarer. Utover det fremkommer det mange påstander i saken som jeg ikke kjenner meg igjen i.

Kristiansen utdyper ikke hvilke påstander han viser til.

Sjøvold: Meget trist

Varslerens advokat, Per Zimmer, sier at saken har vært en enorm belastning for hans klient:

– Min klient tar til etterretning at politidistriktet omsider ga han varslerstatus, ga han en unnskyldning for behandlingen han ble utsatt for og en bekreftelse på at han på alle måter opptrådte korrekt i den meget utfordrende situasjonen han befant seg i.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold ønsker ikke å stille til intervju med VG, men har sendt følgende uttalelse:

«Det er meget trist å høre at en av mine tidligere medarbeidere har blitt uføretrygdet, noe jeg forøvrig ikke var klar over.

Jeg har gitt grundige og detaljerte forklaringer til Spesialenheten under etterforskningen av denne saken, som nå er avsluttet. Det er derfor ikke naturlig for meg å gi noen ytterligere kommentarer til spørsmålene VG stiller.»