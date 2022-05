PARKERINGSLOMME: Det politiet først trodde var en død person ble funnet her, ved skogen ved en parkeringslomme, ifølge avisen Oppdalingen.

Politiet meldte om mistenkelig dødsfall – var dukke

Trøndelag politidistrikt meldte først at en person var blitt funnet død langs E6 mandag kveld. I ettertid viste det seg å være det politiet omtaler som en naturtro dukke.

Politiet sendte først ut en pressemelding om at det var funnet en død person ved en parkeringslomme langs E6 i Rennebu kommune rundt klokken 14.00 tirsdag ettermiddag:

Omtrent fire timer senere, like før klokken 18.00, opplyser imidlertid politiet at det dreier seg om en dukke, og at etterforskningen dermed blir avbrutt.

– Etter å ha sperret av området og innhentet kriminalteknisk bistand, viser det seg at det likevel ikke var en død person som ble funnet. Funnet består av en innpakket, naturtro dukke, skriver de.

NRK meldte om dukken først.

– Omstendighetene og meldingene fra stedet ga grunn til å tro at dette var et mistenkelig dødsfall og vi startet derfor innledende etterforskning, sier påtaleansvarlig Bente Bøklepp i en pressemelding.

– At det viser seg å likevel ikke være funn av en død person, er en god nyhet, legger hun til.

Politiadvokat Ellen Andresen fortalte til VG rundt kl. 17.00 at politiet ikke ønsket å gå ut med mer informasjon. Hun ønsket heller ikke å svare på spørsmål om hvorfor dødsfallet regnes som mistenkelig.