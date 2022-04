Skogbrann i Bergen: Evakuerte får dra hjem

Tirsdag begynte det å brenne i terrenget i Espeland nord i Bergen. Totalt syv hus og rundt 25 personer har blitt evakuert som følge av skogbrannen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble satt inn større styrker, blant annet skogbrannhelikopter, ved Unnelandsvegen i 19-tiden da brannen begynte å bevege seg vestover. Det ble meldt at brannen begynte å true hus der.

– Vi mener å ha kontroll på brannen på den siden av fjellet, sier innsatsleder på stedet, Øystein Magnussen, til Bergens Tidende i 21-tiden.

Dermed kan evakuerte beboere får dra hjem igjen, og det er heller ikke fare for Espeland fangeleir.

Flere personer ble evakuert fra boliger i Unnelandsvegen. Det er fortsatt ikke kontroll på brannen andre steder, men det skal ikke lenger være fare for bebyggelse.

Brannen er oppe på en fjelltopp. Den har gått over toppen og ser ut til å gå videre ned den ene siden i 19.30-tiden.

– Per nå ikke fare for bebyggelse, men brannen er ikke meldt under kontroll, opplyser 110-sentralen klokken 20.45.

HELIKOPTER: Et brannhelikopter jobber med å slukke en brann som sprer seg raskt i vegetasjonen ved Espeland nord i Bergen.

Flyttet til naboer

Politiet meldte klokken 17.55 at de hadde startet å evakuere noen boliger på vestsiden av Unnelandsvegen.

De ble flyttet til naboer i området.

– De er flyttet bakover i byggefeltet. Ingen er transportert bort, men det er blitt mobilisert busser i tilfelle det blir nødvendig, sa operatør Morten Frantzen ved 110-sentralen til VG i 19.30-tiden.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

En person skal ha fått i seg røyk, meldte politiet i 16.30-tiden. Det er ikke meldt om personskader, berørte bygninger eller flere personer som er blitt eksponert for røyk.

Frantzen anslår fra kartet at brannen dekker et område på rundt 500 ganger 200 meter.

– Det er litt god trekk der ute. Ikke sterk vind, men det gjør at den sprer seg, sa Frantzen tidligere tirsdag.

Sprer seg raskt

Totalt syv hus og rundt 25 personer har blitt evakuert som følge av skogbrannen, opplyste innsatsleder på stedet, Øystein Magnussen, til Bergens Tidende rundt klokken 18.40.

Det er 12 brannbiler på stedet. Det er hentet inn tankbiler fra nabokommuner for å hjelpe.

Brannhelikopter var ventet å være fremme rundt klokken 16.30. Veien fra Hardangervegen inn mot Unnelandsvegen er stengt for trafikk.

Politiet fikk melding om røykutvikling i terrenget like før klokken 15.30 tirsdag ettermiddag. Innledningsvis ble det opplyst at det brant på rundt 30 kvadratmeter, så tok det seg raskt opp.

Årsaken til brannen er foreløpig ukjent.

Det ble også meldt om flere andre mindre skogbranner i bergensområdet tirsdag ettermiddag. Den ene kom raskt under kontroll, mens den andre viste seg å være falsk alarm.

Saken oppdateres løpende.