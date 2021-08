SIER NEI: Ap-nestleder Hadia Tajik avviser at de vil være med på stans i leting etter olje og gass. Foto: Frode Hansen

Tajik avviser at Ap blir med på stans i oljeletingen

Ap-nestleder Hadia Tajik avviser at Ap blir med på noen stans i leting av olje og gass.

VG utfordret mandag SV-lederen på om de vil stille som ultimatum, nå som FNs klimarapport så entydig sier at den fossile tidsalderen må ta slutt:

– Vil dere i eventuelle regjeringsforhandlinger med Ap kreve at det blir full stans i leting etter olje og gass?

Det kravet var noe av det første han trakk frem mandag, etter klimarapporten.

Han sier mandag ettermiddag at de ikke opererer med noe ultimatum i forhandlinger, men ber Ap bli med på stans.

UTFORDRER: SV-leder Audun Lysbakken ber Ap-leder Jonas Gahr Støre ta nye steg i klimapolitikken. Foto: Helge Mikalsen

– Tenk dere om en gang til når det gjelder ny oljeleting. Når FNs generalsekretær sier at denne rapporten må bety dødsstøtet for fossile energikilder må både klimahensyn og hensynet til Norges økonomiske framtid gjøre at det ikke gir mening å lete etter mer fossil energi i Norge, sier Lysbakken.

– Alvoret er enda større

Han sier at den utfordringen gjelder alle partiene, ikke bare Ap.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa tidligere i dag at han krever handling etter FNs klimarapport kom mandag.

– Alvoret er enda større, og vi har enda dårligere tid. FNs forskere viser at vi sannsynligvis er på vei mot en høyere økning enn 1,5 grader, og det vil ha dramatiske konsekvenser også for oss her i nord – Arktis varmes raskere enn noe annet sted, sier han og krever handling.

KLIMAKRISE: Jonas Gahr Støre må trolig svare for den nye klimautfordringen i statsministerduellen på VG-tv i kveld. Foto: Fredrik Solstad

VG har mandag spurt Støre om det kan være aktuelt å vurdere stans i leting og tidligere utfasing av olje og gassvirksomheten.

Han lar sin nestleder, Hadia Tajik, svare.

Hun nekter å være med på at stans i leting etter olje og gass, er veien å gå.

– Avvikling av oljeindustrien blir en for enkel tilnærming til de enorme utfordringene vi står foran når det gjelder å kutte utslipp og skape jobber. Arbeiderpartiet vil utvikle norsk industri slik at utslippene går ned og at vi har gode og bærekraftige jobber også i framtiden, sier hun til VG.

– Betyr ikke tut og kjør

Hun avviser også at FN-rapporten bør utløse at vi vurderer å avvikle olje- og gassnæringen tidligere enn planlagt, men avviser at det betyr status quo.

– Nei til sluttdato betyr ikke tut og kjør: Vi kan ikke låse Norge inne i en fossiløkonomi. Mye av kompetansen for å få dette til er i dag hos oljearbeiderne, og vi må sørge for at de får oppdrag fra fornybare industrier.

Tajik sier at Arbeiderpartiet heller vil bruke hele statens verktøykasse.

– For å omstille økonomien, hjelpe næringer som sliter med omstilling til å kutte utslipp, alt fra eierskap, til kapital, reguleringer og offentlige anskaffelser. Vi må også redusere Norges økonomiske klimarisiko i en tid der verden omstilles stadig raskere.

– Livredd

MDG-leder Une Bastholm er redd.

– Det her gjør meg livredd. Coronapandemien er ingenting mot konsekvensene klimakrise får for dagens unge. Ekstremvær med flom, hete, brann er nå den nye normalen i Europa, sier Bastholm til VG.

Hun er dypt bekymret av FNs nye klimarapport

– FN sier at det blir enda verre innen 30 år, sier Bastholm.

Hun mener at dette bør være den beskjeden norske politikere trenger for å finne en sluttdato for den norske oljealderen.

– Vi fører en livsfarlig norsk politikk. Vi har tjent oss rike på å være den syvende største eksportøren av klimagasser. Det er til å grine av. Vi lukker fortsatt øynene, sier hun.

Dødsstøt for fossilt brennstoff

FNs klimapanel presenterte mandag IPCCs sjette hovedrapport om klimaendringene.

1,5 grader passeres i samtlige hovedscenarioer i den nye rapporten. Det betyr mer ekstremt vær og økt risiko for farlige vippepunkter.

FNs generalsekretær António Guterres omtaler funnene i rapporten som svært alarmerende.

– Rapporten er «kode rød» for menneskeheten, sier han i en uttalelse.

Han sier forbrenning av fossile brensler og avskoging kveler planeten og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker.

Han sier videre at rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder.

Personlig ansvar

Une Bastholm sier i likhet med MDGs Lan Marie Berg at statsminister Erna Solberg har et personlig ansvar.

– Ja, det mener jeg. Klimaendringene er menneskeskapte. Noen enkeltmennesker har mer makt enn andre. Erna Solberg har hatt mest makt i Norge de siste åtte årene og har et personlig ansvar sammen med de andre statslederne, sier Bastholm.

– MDG blir kalt radikale og ekstreme fordi vi sier at vi skal slutte å hente mer olje og gjøre det lettere å leve miljøvennlig. Vi er ikke ekstreme. Det ekstreme er å fortsette dagens politikk. Det radikale er å lukke øynene, sier hun.

– Selvråderett

Statsminister Erna Solberg sier at Norge kan være verdensledende på flere områder.

– Gjør vi nok til å stoppe klimakrisen?

– Vi har lagt frem en stortingsmelding på hvor vi skal bevege oss for å skape markedet for de gode, grønne klimaløsningene og stimulere omstilling. Det er viktig og kommer til å bidra, men alle land må bidra, sier Solberg til VG.

Hun sier at Europa er mest ambisiøse og USA på vei, men er kritisk til at de mangler mange andre store land.

– Kan vi tvinge USA og Kina til å kutte mer?

– Det er vanskelig å tvinge andre land. De vil også hevde selvråderett over sine saker. Men jeg tror mange opplever at dette er alles egeninteresse, sier Solberg.

FRP: Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen. Foto: Tomm W. Christiansen

Frp: – Panikk og hysteri

Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen sier at vi skal ta advarslene på alvor, men er kritisk til venstresidens løsninger.

– Når jeg ser de norske reaksjonene så minner det om panikk og hysteri fra folk som ikke evner å prioritere og se de globale dimensjonene, sier Solvik-Olsen.

Han sier at kullforbruket øker i Europa og Asia – og mener at vi ved å sette en sluttdato for oljeindustrien bare flytter makt fra Norge og andre vestlige land til Russland og OPEC-landene.

– Norge bør sikre at vi leverer norsk olje og gass til nabolandene våre. Vi må se hvem som står for de store utslippene, heller enn å gjøre det til en panikksak og plage norske innbyggere enda mer, sier han og peker på land som Kina og India.

Hauge: – Moralsk forkastelig

Bellona-sjef Frederic Hauge er veldig klar.

– Norge kan ikke, i en slik krisesituasjon for klimaet, være det siste landet som skal tjene penger på den siste oljen. Det vil i en slik situasjon være moralsk forkastelig å gi flere letelisenser på norsk sokkel. Letingen må stanse umiddelbart, sier han.

– STOPP: Frederic Hauge sier klimaendringene gjør at Norge må slutte å lete etter mer olje og gass. Foto: Annemor Larsen

Bellona-lederen gir verden et par år på å legge om.

– Jeg har fortsatt troen, men de to-tre neste årene må det tas grep som gjør at vi kan snu utviklingen. Fangst og lagring av CO₂ blir enda mer viktig som virkemiddel, sier han.

– Nei til ny leting

Rødt vil stanse ny norsk oljevirksomhet:

– Dette er en rystende advarsel til verdenssamfunnet, sier nestleder i Rødt og stortingskandidat for Akershus, Marie Sneve Martinussen.

SER RØDT: Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen, her sammen med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Frode Hansen

– Nå må vi si nei til ny oljeleting og trekke tilbake 23., 24. og 25. konsesjonsrunde. Vi trenger en ny miljø- og industripolitikk. Regjeringen holder seg for ørene hver gang forskerne slår alarm og satser fortsatt på mer oljeleting, istedenfor å sikre nye, miljøvennlige arbeidsplasser i industrien, sier hun.

KLIMA: Sveinung Rotevatn er kritisk til kampen mot høy pumpepris, som både Frp og Sp har frontet. Foto: Terje Bringedal

Kan ikke kreve unntak

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) advarer mot å gi opp håpet.

– Det ser ekstremt vanskelig ut å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Men målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2,0 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier Rotevatn til NTB.

Venstre-leder Guri Melby sier det er oppsiktsvekkende om de tre statsministerkandidatene ignorerer innholder i verdens mest gjennomarbeidede klimarapport,

Sp: Vil følge planen

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, sier til VG at det er en alvorlig rapport som viser hvor viktig det er å oppfylle Parisavtalens forpliktelser.

– Jeg mener at vi gjør nok hvis vi følger tidsplanen vi har behandlet i Stortinget som legger opp til 50–55 prosents utslippskutt innen 2030 og 90–95 prosent innen 2050, sier Marit Arnstad og sier at det vil kreve stor omstilling.

– Er kampen mot høyere Co₂-avgifter forenlig med kampen mot klimaendringene?

– Økte avgifter reduserer ikke utslippene. Det gjør konkrete tiltak. Vi må ikke føre klimakampen slik at man øker geografiske og sosiale forskjeller. Da mister vi det folkelige engasjementet, noe av de vi trenger aller mest i årene fremover.