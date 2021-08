LIVREDD: MDGs Une Bastholm sier at hun blir livredd av konklusjonene til FNs nye klimarapport. Foto: Frode Hansen

Slår alarm om ny klimarapport: − Livredd

MDG-leder Une Bastholm sier at hun blir livredd når hun leser den nye rapporten til FNs klimapanel. SV-leder Audun Lysbakken mener Erna Solberg knapt har snakket om klima.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det her gjør meg livredd. Coronapandemien er ingenting mot konsekvensene klimakrise får for dagens unge. Ekstremvær med flom, hete, brann er nå den nye normalen i Europa, sier MDG-leder Une Bastholm til VG.

Hun er dypt bekymret av FNs nye klimarapport

– FN sier at det blir enda verre innen 30 år, sier Bastholm.

Hun mener at dette bør være den beskjeden norske politikere trenger for å finne en sluttdato for den norske oljealderen.

– Vi fører en livsfarlig norsk politikk. Vi har tjent oss rike på å være den syvende største eksportøren av klimagasser. Det er til å grine av. Vi lukker fortsatt øynene, sier hun.

Dødsstøt for fossilt brennstoff

FNs klimapanel presenterte mandag IPCCs sjette hovedrapport om klimaendringene.

1,5 grader passeres i samtlige hovedscenarioer i den nye rapporten. Det betyr mer ekstremt vær og økt risiko for farlige vippepunkter.

FNs generalsekretær António Guterres omtaler funnene i rapporten som svært alarmerende.

– Rapporten er «kode rød» for menneskeheten, sier han i en uttalelse.

Han sier forbrenning av fossile brensler og avskoging kveler planeten og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker.

Han sier videre at rapporten må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder.

Personlig ansvar

Une Bastholm sier i likhet med MDGs Lan Marie Berg at statsminister Erna Solberg har et personlig ansvar.

– Ja, det mener jeg. Klimaendringene er menneskeskapte. Noen enkeltmennesker har mer makt enn andre. Erna Solberg har hatt mest makt i Norge de siste åtte årene og har et personlig ansvar sammen med de andre statslederne, sier Bastholm.

– MDG blir kalt radikale og ekstreme fordi vi sier at vi skal slutte å hente mer olje og gjøre det lettere å leve miljøvennlig. Vi er ikke ekstreme. Det ekstreme er å fortsette dagens politikk. Det radikale er å lukke øynene, sier hun.

PARTILEDER: SVs Audun Lysbakken er sterkt kritisk til regjeringens innsats. Foto: Tore Kristiansen

– Alarmen går

SVs Audun Lysbakken mener at partiene må våkne.

– Nå går alarmen, og alle partier må våkne, skriver han i en e-post og legger til:

– Dette er virkelig ille. Jeg er dyp bekymret for at regjeringen har sittet passivt/tafatt og tvinnet tommeltotter når det kommer til klima, skriver han.

Lysbakken sier at det er opplagt at vi må stoppe å lete etter mer olje og utfordrer partiene til å legge frem mer konkrete planer for å nå klimamålene.

– Dette er avgjørende for kommende generasjoner. I sommer har mange opplevd ekstreme temperaturer, og Europa står bokstavelig talt i brann, likevel har Erna Solberg knapt snakke om klima i valgkampen.

KLIMA: Sveinung Rotevatn er kritisk til kampen mot høy pumpepris, som både Frp og Sp har frontet. Foto: Terje Bringedal

Kan ikke kreve unntak

Klimaminister Sveinung Rotevatn (V) advarer mot å gi opp håpet.

– Det ser ekstremt vanskelig ut å holde oppvarmingen under 1,5 grader. Men målet i Parisavtalen er å holde oppvarmingen under 2,0 grader og ned mot 1,5 grader. Jo nærmere 1,5 grader vi klarer å komme, jo bedre er det, sier Rotevatn til NTB.

– Vi har fortsatt tid til å klare dette. Det er ikke håpløst.

Rotevatn er kritisk til Stortingets vedtak om å unnta avfallsbransjen fra CO2-avgift og krav fra partier som Frp og Sp om at CO2-avgiften ikke må føre til økt pumpepris.

– Det å snakke om å svekke klimapolitikken framover, gi ulike unntak og si at enkelte skal slippe å være med og kutte, det bør være helt uaktuelt, sier Rotevatn.