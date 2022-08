Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal. Her holder han appell på en streikemarkering på Lillestrøm mandag denne uke.

Lærerstreiken trappes opp: Ytterligere 1423 lærere tas ut fra mandag

Fra mandag vil totalt 2800 lærere være i streik. Barnehager og barneskoler er fortsatt ikke rammet.

Utdanningsforbundet melder om opptrappingen onsdag morgen. Det er de som nå tar ut ytterligere 1423 medlemmer i streik – fra mandag til uken.

De hadde da tatt ut 842 medlemmer i videregående skole og 252 på ungdomstrinnet. I tillegg kommer de 1423 medlemmene som tas ut fra mandag av, men også da kun lærere i ungdomsskole og videregående skole.

Tirsdag kveld spurte VG Steffen Handal om det ville bli aktuelt å ta ut medlemmer i barnehager og barneskoler også.

– Det er ikke aktuelt å ta ut medlemmer i barnehager og barneskoler i streik nå, sa Handal da.

– Hva ligger i «nå»?

– Vi avslører ikke fremtidige streikeuttak. Det er bevisst, for å ramme arbeidsgiver og opprettholde et slags overraskelsesmoment, sa Handal.

– Det høres ut som det kan bli en langvarig streik?

– Det kan bli det, men det er også mulig med en løsning på kort sikt, hvis KS vil sette seg til forhandlingsbordet. Telefonen min er på 24 timer i døgnet og jeg er når som helst villig til å gå i forhandlinger, sa Handal tirsdag kveld.

– Hva mangler dere, konkret?

– Vi er ikke griske og kravstore, men ønsker samme lønnsutvikling som de andre i kommunene har hatt de siste seks årene. Det er ikke vanlig å peke på et tilbud midt i en streik, det kan bidra til å låse konflikten snarere enn å løse den, sier Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

De nye streikende tas ut i de samme kommunene og fylkene som ved den forrige opptrappingen.

Info Uttakene skjer i følgende 14 kommuner Arendal, Bergen, Bodø, Gjøvik, Harstad, Haugesund, Indre Østfold, Lillestrøm, Modum, Molde, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal og Tromsø – de samme kommunene streiken ble trappet opp i sist mandag, og videre i følgende, ti fylkeskommuner: Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold Telemark, Vestland og Viken – de samme fylkeskommunene streiken ble trappet opp i sist mandag. Vis mer

Skolens landsforbund kan også trappe opp

– Opptrappingen skjer i september, og da er det fullt mulig at vi tar ut medlemmer i andre fylker. Vi slår til hvor som helst, når som helst og med uant omfang. Vi har ønsket å skjerme de yngste, men det er altså forbundsstyret vårt som legger videre strategi, skriver leder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker.

Potensielt kan Skolenes landsforbund ta ut 3807 medlemmer i streik, fordelt på over 800 arbeidsplasser. Størrelsen på de ulike uttakene vil variere, opplyser hun.

Strategien for opptrapping skal avgjøres i et forbundsstyremøte torsdag og fredag.

Info Derfor streiker lærerne Bakgrunnen for streiken er at Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund er i konflikt med kommunesektorens organisasjon KS om lønnsbetingelsene.

KS er kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Organisasjonene mener at lønnsveksten ikke har vært tilstrekkelig, og at det gjør det vanskelig å rekruttere nye og kvalifiserte ansatte til læreryrket.

Lærerlønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom KS og fagforeningene, og KS mener de har strukket seg så langt som kommunenes økonomi tillater for å gi lærerne et lønnsløft.

Lærerstreiken startet i vår, da de ble brudd i forhandlingene med KS.

Sentralstyret i Utdanningsforbundet, den klart største lærerorganisasjonen med 185.000 medlemmer, sa nei til å anbefale løsningen fra Riksmekleren og arbeidsgiver KS.

Tilbudet var en lønnsøkning på 3,84 prosent.

Oslo kommune er et eget tariffområde, her ble det enighet med KS. Vis mer

Streiken startet før sommeren, da det ikke ble enighet i lønnsforhandlingene, men ble først effektuert for fullt ved skolestart.

KAMPVILJE: – Vi følger spillereglene og varsler Riksmekleren, KS og arbeidsplasser først. Kampviljen er stor og vi er forberedt på en langvarig streik, varsler forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker.

– Må ta det fulle ansvar for elevene

Arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, mener streik er et legitimt virkemiddel i et lønnsoppgjør. VG snakket med ham tirsdag kveld, før det nye streikeuttaket.

– Men når Utdanningsforbundet velger å bruke det, så må de ta det fulle ansvaret for konsekvensene det får for elevene etter to vanskelige år med pandemi.

Han opplyser at KS når som helst kan snakke med Utdanningsforbundet, men at det er opp til Utdanningsforbundet å ta initiativ til å komme ut av streiken.

– Så må riksmegleren se om det er grunnlag for en løsning. Vårt utgangspunkt er at alle andre fagforbund enn de tre lærerorganisasjonene, og alle kommunene, støtter resultatet vi ble enige om i juni. Så handlingsrommet er svært lite.

– Mange dårlige oppgjør

Steffen Handal i Utdanningsforbundet sa tirsdag kveld at det har vært tungt å gå til streik, spesielt etter to å med pandemi.

– Hvordan har deres vurderinger for å gå til streik vært, med tanke på unge som begynner på skolen igjen etter disse to årene?

– Lærerhjertene blør. Vi vil helst stå i klasserommet med elevene. Vi har to tanker i hodet. Lærerne fikk et veldig dårlig oppgjør i vår, for sjette år på rad. Det vil ramme elevene på sikt og gi dårligere undervisning hvis lønnsutviklingen fortsetter så negativt som den har gjort og man ikke klarer å løse lærermangelen. I dag mangler vi over 16.000 lærer med lærerutdanning, det er hver femte lærer.

– Hva tenker dere om at barn har grunnlovsfestet rett til utdanning?

– Det er ikke en ideell situasjon for elevene. Vi ville aldri gått til streik hvis vi hadde fått lønnstilbud tilsvarende som de andre ansatte i kommunesektoren.

STREIKEVILJE: Se bildekarusell fra Utdanninsforbundets streikemarkering på Lillestrøm torv mandag denne uke. Utdanningsforbundets streikemarkering på Lillestrøm torv mandag denne uken. APPELL: – Våre medlemmer har de siste to årene satt helse og sikkerhet på spill for å gi elevene utdanning. De vet bedre enn noen hvor viktig undervisning er, og har vist hvor langt vi er villige til å strekke oss, sier Steffen Handal til VG. Her er han på streikemarkeringen mandag.

Barneombudet: Alvorlig

Barneombud Inga Bejer Engh understreker at retten til å streike er grunnleggende i norsk arbeidsliv og at de ikke mener noe om konflikten.

– Samtidig har barn en grunnlovfestet rett til opplæring. Mange barn og unge har hatt en vanskelig tid under pandemien, og mistet undervisning og samvær med andre elever og lærere. Dette har hatt store konsekvenser, skriver hun til VG.

– At elever nå går glipp av enda mer undervisning er alvorlig, særlig etter to år med pandemi. Det er spesielt viktig at sårbare barn og unge fortsatt får den oppfølgingen de trenger. Vi håper at kommunene og skolene finner løsninger som hjelper og støtter de barna som har det ekstra vanskelig mens streiken pågår, avslutter Barneombudet.

– Satt helse og sikkerhet på spill

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er enig med Barneombudet om at situasjonen er alvorlig.

Handal sier videre:

– Det vi trenger er arbeidsgivere og en befolkning som er bekymret for hvor mange av elevene som undervises av ukvalifiserte lærere til vanlig. Jeg er overrasket over at KS snakker ned betydningen av lærerutdanning. Det er hverken motiverende eller verdsettende.

Til det svarer arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, at en god lærerutdanning er svært viktig for dem.

– Vi ønsker flere med lærerutdanning inn i skolen, og samarbeider med staten og lærerorganisasjonene om dette. De aller fleste av dem Utdanningsforbundet stempler som «ukvalifiserte lærere» er fullt ut kvalifiserte til å undervise etter kravene i opplæringsloven. De har den faglige og pedagogiske kompetansen lovverket krever, for eksempel godkjent lærerutdanning fra utlandet. 96 prosent av lærerne i grunnskolen har kompetansen som kreves, ifølge Utdanningsdirektoratets offisielle tall.

– Tar kampen

VG skrev i går blant annet om Jade (18), som synes det er utrolig synd at det som endelig skulle være starten på et normalt skoleår, ikke blir det.

– Hvilke vurderinger for å gå til streik har dere gjort, med tanke på unge som nå ønsker og trenger en normal skolehverdag?

Til det svarer leder i Skolenes Landsforbund, Mette Johnsen Walker at streik er det virkemiddelet de har, og at det er ikke med lett hjerte de tar det i bruk.

– Våre medlemmer er opptatt av sine elever. Dette er imidlertid en så viktig kamp, at den tar de. De mangler kollegaer og rekruttering av yrkesfaglærere er ikke enkelt. Flere får tilbud om å gå tilbake til industrien der kompetansen deres er mer verdsatt. Mindrelønnsutviklingen må snus.

Også Norsk Lektorlag har tatt medlemmer ut i streik, 10 medlemmer ved Bergen katedralskole og 20 medlemmer ved Ås videregående.

«En opptrapping av streiken vurderes fortløpende», opplyser de på sine nettsider.