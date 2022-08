STYRTREGN: Slik så det ut Carl Berners plass i Oslo tirsdag morgen.

Lyn og styrtregn i Sør-Norge: Forsikringsselskap opplever skademeldingsstorm

Oversvømmelser og brann etter lynnedslag er bare starten av det folk i Sør-Norge har i vente tirsdag.

Publisert: Nå nettopp

I løpet av de seks første timene tirsdag registrerte Meteorologisk institutt over 4000 lynnedslag i Norge.

Tirsdag ble det sendt ut gult farevarsel for lyn i Rogaland og Hordaland. Yrs lynoversikt viser at det har vært om lag 2000 lyn over hele landet i løpet av én time tirsdag morgen.

Mandag ble det sendt ut farevarsel for lyn på Østlandet. I løpet av seks timer mandag ettermiddag var det nesten 6000 lynnedslag på Østlandet.

Tirsdag morgen rykket nødetatene ut etter en melding om brann i et skur som brant ned til grunnen. Foreløpige spor tyder på at et lynnedslag har startet brannen, tvitrer Sør-Øst politidistrikt.

Natt til tirsdag har forsikringsselskapet If fått inn flere meldinger om vann- og lynskader fra ulike deler av Sør-Norge, skriver If i en pressemelding.

På morgenkvisten tirsdag var det kommet inn rundt 15 uværsskader på boliger til If. Skadetallet er ventet å stige utover dagen.

Det er først og fremst vann som har trengt inn i kjellere If har fått melding om.

Da Martine Dahlemo skulle sykle til jobb tirsdag morgen var det flom flere steder.

– Jeg var usikker på om jeg skulle ta sykkelen til jobb i dag. Jeg forventet ikke at det skulle være såpass mye flom, sier Dahlmo til VG.

– Jeg var forberedt på at jeg kom til å bli våt i dag. Noen steder var det vann helt opp til kneet mens jeg satt på sykkelen. Det var en frisk start på dagen, fastslår hun.

Kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If uttaler i en pressemelding at de regner med å få flere skademeldinger etter hvert.

– Det tar som regel litt tid før det er mulig å få et godt bilde av hvor mange skader slike uvær fører til. Det er alltid et etterslep i skademeldingene, sier Clementz.

– Samtidig fortsetter det med regn og torden utover tirsdag, så her kan det bli langt flere lyn- og vannskader enn hva vi ser til nå

Sigurd Clementz, kommunikasjonssjef i If, opplyser at selskapet har fått mange meldinger om uværsskader.

Han har foreløpig ikke noe anslag på hva skadene er i kroner og øre.

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt, sier Clementz.

Forsikringsselskapet satte skadeapparatet sitt i ekstra beredskap mandag, og er allerede i gang med å hjelpe de første som har fått vann inn i boligen.

– Vi følger situasjonen tett. Med styrtregn er det alltid vanskelig å si hvor regnbygene treffer. Hvis den kraftige nedbøren treffer tett bebygde områder med mye asfalt og tette flater, blir det som regel langt flere skader enn hvis bebyggelsen er spredt, sier Clementz.

