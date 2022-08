TRENGER TRØST: Geir Pollestad, Sps parlamentariske nestleder.

Regjeringens strømhåndtering får slakt: − Vet at folk er misfornøyde

ARENDAL (VG) Nesten seks av ti mener regjeringen har håndtert strømkrisen dårlig.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er mest bekymret for den ene prosenten som har svart «svært godt», egentlig, sier Geir Pollestad (Sp) og ler.

VG har vist ham en fersk meningsmåling fra Respons Analyse, der dommen over regjeringens strømkrise-håndtering er knusende: Nesten 60 prosent synes håndteringen er dårlig.

Denne sommeren har strømprisene i Sør-Norge skutt i været, og mandag leverte regjeringen sin tidsplan for strømkrise-tiltak.

Planen var ikke god nok for opposisjonen på Stortinget, og presidentskapet har nå bestemt at Stortinget skal avbryte den møtefrie perioden for et hastemøte om strøm.

– Vet at folk er misfornøyde

Pollestad er parlamentarisk nestleder for Senterpartiet på Stortinget, og kommer fra strømkriserammede Rogaland.

– Jeg tror at de som har svart rett her, er de som har svart «hverken godt eller dårlig». Det er en tredjedel, så vi får finne litt trøst i det, sier han til VG.

– Det ville vært helt krise for oss hvis vi gikk rundt og tenkte at dette har vi håndtert kjempegodt. Da ville det ikke vært noe rom for forbedring. Vi vet at folk er misfornøyde.

Selv ville Pollestad svart «ganske godt». Og han tar regjeringen i forsvar.

IKKE TILFREDS: Ap-nestleder Bjørnar Skjæran.

– Kan ikke være fornøyd

– Hvis vi fra dag én hadde gitt en mye bedre strømstøtte eller alle i næringslivet flat strømstøtte, hadde vi også fått sakene om at folk fikk utbetalt penger for å bruke strøm eller at folk som driver med kryptovaluta får statsstøtte, sier Pollestad.

Heller ikke Ap-nestleder Bjørnar Skjæran er fornøyd:

– Det kan vi ikke være fornøyd med. Det betyr at vi har en jobb å gjøre.

Men regjeringen har likevel de beste løsningene, mener han.

– Høyre mener at det er markedet som skal ordne opp i dette. Det har jeg ikke noe tro på, for det ser vi at ikke funker. Det er andre partier som har veldig enkle løsninger, og jeg er opptatt av at vi skal klare å utvikle politikk som står seg over tid. Det som skjer i Europa nå kan bli langvarig, og da kan vi ikke hoppe på de enkle ordningene.