EVAKUERT: Gjestene ved utestedet evakuerte raskt og effektivt ifølge politiet.

Murstein raste fra tak på utested - to lettere skadet

Et utested i Møllergata i Oslo er evakuert etter at murstein og gips raste fra taket. To personer fikk lettere skader

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet er i Møllergata i Oslo hvor de har fått melding om et ras inne på et utested. Det har rast gips og murstein inne på dansegulvet.

– Samtlige nødetater er på vei, og gjestene har begynt å evakuere seg selv.

I en oppdatering skriver politiet at en person har fått en murstein i hodet som følge av raset. Det er uklart om flere er skadet.

– To personer er letter skader, en ble truffet av en murstein, mens en annen av noe annet avfall. Begge ble sendt til legevakten, sier operasjonsleder Lina Odden til VG 01.44.

Hun fortalte tidligere natt til lørdag at det var gips og murstein som har rast ut på dansegulvet, og at det på ett tidspunkt var litt kaotisk.

– Nødetatene har kommet seg inn nå og jobber med å få oversikt. Men det var litt kaos innledningvis, da folk begynte å evakuere seg selv, sier operasjonsleder.

- Det er under én kvadratmeter av himling i taket som har rast. Det var gips, men over gipsen var det murstein, sier avsnittsleder Viktor Furøy i Oslo-politiet til VG på stedet .

SPERRET AV: Bilde fra inne på utestedet etter det ble evakuert natt til søndag.

– Brannalarmen gikk med en gang og gjester ble evakuert raskt og effektivt, så de har gjort alt riktig her. Nå vurderes det om de kan åpne igjen. Brannvesenet er nå inne og undersøker bygningen, sier Furøy.

VG har snakket med vitner på stedet, som forteller at de sto og danset da det plutselig raste litt fra taket. De forteller at en person ble skadet - noe politiet også har bekreftet.

En gjest VG har snakket med sier raset skyldes at en person slo opp en paraply inne på stedet, som satte seg fast i taket. I det vedkommende skulle dra den ut, så raste det gips.

Gjesten er svært imponert over hvor raskt stedet ble evakuert. Bartendere og vakter fikk på seg vester, og i løpet av to minutter var i underkant av 250 mennesker på gaten, forteller gjesten.

Operasjonsleder Lina Odden sier politiet ikke foreløpig har fått inn vitnebeskrivelser, men utelukker ikke at lignende opplysninger kan komme i etterforskningen.

Det som har rast ut på utestedet skal være cirka 0.5 kvm.

Eier har besluttet at utestedet skal stenges, skriver politiet på Twitter.

– Gjestene som har vært inne på stedet vil få hjelp til å hente ut eiendeler. Politiet oppretter sak.