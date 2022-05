SV-politiker Kari Elisabeth Kaski mistet den ene tvillingen

TRIST NYHET: I april ble det kjent at SV-politiker Kari Elisabeth Kaski ventet tvillinger. Dessverre overlevde ikke det ene fosteret.

Stortingspolitiker Kari Elisabeth Kaski ventet tvillinger med ektemannen. Fredag kom den triste meldingen om at det ene fosteret ikke overlevde.

Av Silje Kathrine Sviggum

Det skriver Kaski selv på sin Facebook-side.

– For en tid tilbake fikk vi den triste beskjeden om at jeg og Ola likevel ikke blir tvillingforeldre, da bare det ene fosteret lever videre, skriver Kaski.

– Dette er selvfølgelig en vanskelig beskjed å få, og jeg har derfor hatt litt lavere kapasitet de siste ukene.

Videre formidler Kaski et ønske om at hun og familien får ro fremover, men understreker at hverdagen også går sin gang.

Hun forteller at hun velger å dele den triste beskjeden på Facebook fordi hun og ektemannen Ola Wolff Elvevold tidligere har vært åpne med at de ventet tvillinger i september – noe VG og flere andre medier har omtalt.

Nyheten om graviditeten slapp paret 2. april.

De vet derfor at det vil komme spørsmål fra folk, skriver hun.

Kaski avslutter innlegget med å si at hun håper på respekt for at hun og ektemannen ikke ønsker å kommentere hendelsen ytterligere.