Eksplosjon i bolig på Skedsmokorset: − Veldig heldig

SKEDSMOKORSET (VG) Det er kraftige materielle skader på et hus etter en propan-eksplosjon på kjøkkenet på Skedsmokorset.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Det er en sånn propanboks for tur som har eksplodert på kjøkkenet, sier operasjonsleder Terje Marstad ved Øst politidistrikt til VG klokken 15.25 torsdag.

Eksplosjonen flyttet på en vegg og har gjort stor skade på andre etasje av huset.







VG møter Sardar Mohammed Poor som bor i huset med familien sin. Han var på vei hjem da han fikk høre om eksplosjonen.

Han sier at kona kokte kaffe med propanbrenneren på kjøkkenet da det eksploderte.

– Heldigvis var hun nede i første etasje. Sønnen min på ni år var i stua og var nærmest eksplosjonen. Han var heldigvis ikke inne på kjøkkenet, sier han.

– Jeg er veldig heldig fordi sønnen min og kona ikke var der. De betyr alt for meg, sier Poor.

1 / 2 BLÅST UT: Husveggen ble kraftig skadet etter en eksplosjon inne på kjøkkenet i et hus på Skedsmokorset. SKADET VEGG: Sardar Mohammad Poor inspiserer den skadde veggen.

– Bare kom dere ut!

Poor sier at han har vært inne i huset og sett på skadene før politiet stengte det.

– Vinduene har knust og veggene er sprukket. Andre etasje er skadet. Det samme gjelder veggene på kjøkkenet og kjøkkenbenken, sier Poor til VG.

Han sier at han måtte roe ned sønnen på vei hjem.

– Jeg var ikke hjemme. Jeg var på vei hit da sønnen min ringte og sa at huset hadde brent og eksplodert. Jeg var sjokkert, sier Poor og legger til:

– Jeg blir knust. Jeg var veldig trist. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, mens jeg kjørte bil. Jeg prøvde å roe ned sønnen min som gråt. Han var i huset og veldig redd. «Så lenge dere er uskadet, så bare kom dere ut» sa jeg til ham, sier han.

STORE SKADER: Det er store materielle skader på huset etter eksplosjonen.

Flyttet en vegg

Eksplosjonen har skjedd midt i et boligområde. Brannvesenet har tatt bort vann og strøm koblet til huset, så huset er ubeboelig inntil videre, ifølge operasjonslederen.

Det var tre personer i nærheten da det smalt som får tilsyn av helse. Politiet vet ikke hvor nært de sto da eksplosjonen skjedde.

– Den har faktisk flyttet på en vegg og knust noen vinduer, så det er store materielle skader på stedet, sier Marstad.

– Det er en propangassbrenner som har vært i bruk, så hvordan og hvorfor det har eksplodert, vet vi ikke, sier Marstad.

Politiet meldte først at det ikke var noen personskader, men skriver klokken 15.55 at to personer fra boligen kjøres til Ahus universitetssykehus for sjekk.