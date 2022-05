SPRETTEN POLITIKER: Roger Valhammer spretter langs på Bryggen – episenteret for Bergenspolitikken de siste årene. Her har Valhammer fått gjennomslag for at bybanen skal gå.

Bergens byrådsleder: Tar gjenvalg og Oslo-oppgjør

BERGEN (VG) Roger Valhammer har to mål: Spise mindre is, og bli gjenvalgt som byrådsleder i Bergen. Sånn det ser ut akkurat nå, kan begge deler virke umulig.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bergens byrådsleder Roger Valhammer påstår at han er 38 år.

Likevel snakker han utrettelig om over hundre år gamle uretter Bergen er utsatt for, nevner flere ganger Bergens «over 1000 år gamle stolte historie» og omtaler Oslo som «Kristiania» flere ganger gjennom intervjuet.

Valhammer har vært Bergens øverste leder i tre år. I dette VG-intervjuet sier han for første gang at han ønsker å kjempe om å beholde makten i vest.

– Det har vært krevende tider bak oss, det kommer krevende tider foran oss, og jeg mener at jeg har det som skal til for å lede Bergen videre, sier han.

Krevende blir det også for Arbeiderpartiet og Roger Valhammer.

Det siste året har den tilsynelatende evige konflikten om hvor i Bergen bybanen skal gå, igjen satt fyr på Bergenspolitikken. Flere av partigruppene i bystyret har gått i oppløsning.

Og Valhammers byråd har gått av – for å så raskt gjenoppstå.

Tallenes tale er også dyster for byrådslederen: Sist uke publiserte Bergens Tidende en måling som viser at Arbeiderpartiet ikke klarer å karre seg over 20-tallet, og deres samarbeidspartnere i mindretallsbyrådet, Venstre, KrF og MDG går alle tilbake.

KOMMUNAL ESTETIKK: Valhammer og resten av Bergen kommune ble forvist fra rådhuset på dagen, på grunn av byggets tilstand. Det er nå under oppusning, og planen er å flytte inn senere i år. Enn så lenge holde byrådslederen til åp midlertidige kontorer.

Deres hovedmotstander Høyre, på den andre siden, suser fram 13 prosentpoeng på målingen, sammenlignet med valget, og ender på nesten 34 prosent.

Valhammer kommenterer utgangspunktet slik:

– Vi ønsker å løfte oss fra forrige valg på 19,8. Det eneste positive er kanskje at vi ligger cirka på valgresultatet, på tross av at vi har falt en del nasjonalt.

– Så dere får ikke mye drahjelp fra regjeringen?

– Det er ingen tvil om at regjeringen har falt en del på målingene. De har håndtert en del kriser på kort tid, men velgerne har ikke gitt uttelling på målingene for det så langt, og det påvirker oss. Og det er ikke sikkert vi får noe drahjelp av regjeringen til valget, vi må jobbe uavhengig av dem, og skape tillit til at velgerne kan stemme på oss uavhengig av det nasjonale bildet.

Raymond Johansen i Oslo, Gunnar Wilhelmsen i Tromsø og Valhammer er med i en eksklusiv gutteklubb: De er Ap-topper i noen av landets største byer og kjemper mot 20-tallet på valgdagen.

Da Valhammer gikk av og på igjen som byrådsleder, var det selvfølgelig på grunn av bybane-striden. Han stilte kabinettsspørsmål: skulle traseen ut til bydelen Åsane gå via tunnel eller over brygge-området i Bergen, «Bryggen»?

GJENOPPSTÅTT: Valhammer gikk av som byrådsleder tidligere i perioden. Det tok ikke lang tid før han var tilbake.

Avgått og gjenoppstått

Valhammer mente tunnel var urealistisk og ga beskjed: bygg bybanen over Bryggen eller finn noen andre til å være byrådsleder.

– Bybanen er den største saken denne perioden, slår han ettertrykkelig fast.

– Større enn budsjettet?

– Budsjett vedtas hvert år. Bybanen skjer bare én gang.

– Denne saken handler om Bergens identitet og sjel de siste 1000 årene. Det handler om eierskap. Frank Aarebrot sa at det handlet om italiensk lynne, bergenserne kom jo fra Europa. Og i denne saken eksploderte det.

Valhammer fikk det til slutt som han ville, bystyret bøyde av, og bybanen skal – enn så lenge – bygges langs Bryggen. Men allerede er det varslet en egen tunnel-liste.

Bergen, der altså.

– Jeg har fått gleden av å styre i en periode hvor bystyrets sammensetning er krevende. Vi trenger seks parti for å få flertall. Men jeg er innstilt på å fortsette.

BRINGER ULYKKE?: Valhammer slår ikke bare opp en paraply inne på kontoret - han slår opp sin egen bybane-paraply, med navn på alle stoppene til bybanen. Ingen overtroisk mann, med andre ord.

Problemet med Oslo

Valhammer brukte påsken på å skrive et leserinnlegg i Aftenposten med tittelen «Dette er Bergens problem med Oslo». Der skriver han om konsekvensene det har fått for Bergen at Oslo ble pekt på som hovedstad, og han mener at Bergen aldri har tilgitt Oslo.

– Men så har vi da heller aldri fått en unnskyldning, legger han til, og understreker flere ganger til VG at kronikken var skrevet med glimt i øyet, for de som ikke fikk med seg det åpenbare.

Så hva er Valhammers problem med Oslo, eller «Kristiania», som han stadig omtaler hovedstaden?

– I 1814, plutselig ble Kristiania hovedstad, og vi ble en provinsby styrt derfra.

Han mener problemet kan oppsummeres slik: Bergen behandles ikke som Norges nest største by. At Oslo stadig får nye statlige bygg, arbeidsplasser, mens nummer to-byen får langt mindre midler til å finansiere samme institusjoner, og at de må spa opp med midler selv.

GAMMEL SMERTE: Valhammer har ikke klart å gi slipp på det han mener er århundrelang urett mot Bergen fra sentralmakta i Oslo.

– Vi aksepterer og forholder oss til at vi ikke er hovedstad og styres av sentralmakten, for vi har vel dessverre ikke så mye valg i stort. Men vi godtar ikke dumme beslutninger fra byråkratene i Oslo eller regjeringen. Så da viser vi vår motstand mot sentralmakten og overstyring eller innblanding som vi vil ha oss frabedt.

– Opplever du mye Oslo-arroganse?

– Om folk er fra København eller Stockholm så har de grunnlag for arrogansen fra hovedstaden, men ikke folk fra Oslo. København og Stockholm har blitt hovedsteder i kraft av hva de har skapt. Oslo har bare blitt pekt på, sier han, og ser ut til å være passe fornøyd med peket til «Kristiania».

– All denne Oslo-kritikken høres i grunn kjent ut ... Si meg, er du Vestlandets svar på Skjalg Fjellheim?

– Nei, nei, altså. Jeg har jo humor! Så det skal jeg ikke ha på meg.

MR. FREEZE: Valhammer forteller til VG at han har hodet kaldt og kan ta raske beslutninger i både krise og fredstid. Men putt han foran en isdisk, så står han i fem minutter før han klarer å bestemme seg. Valget falt til slutt på Ben & Jerrys’ Karamell Sutra.

Istid

Byrådsleder Roger Valhammer er glad i iskrem. Men å bare si «glad i» dekker ikke det lidenskapelige forholdet bergenseren har til is, helst i halvlitersbokser.

– Jeg har egentlig kuttet ned. Sånn egentlig. Men både i går og kvelden før spiste jeg en boks is, det er ikke helt bra.

Akkurat nå er det «Magnum white choholate» som er favoritten.

– Den har et lag med hvit sjokolade på toppen, og på bunnen, i tillegg til sjokoladebiter i midten. Hvit sjokolade er jo ikke så vanlig i Norge, men det er veldig godt. Også må man helt ned i bunnen, for der ligger det et lag til, ikke sant? Derfor ryker det fort en hel boks i gangen.

Kvelden før intervjuet fikk han isen levert på døren med Foodora markets.

ICE MAN: Roger Valhammer mener det er verdt å bruke et par kroner ekstra for litt gjevere is. Her er den gamle favoritten - Ben & Jerrys. Nå har han beveget seg til Magnum - is for viderekommende.

Valhammer er småbarnsfar. Dermed forsøker han å skjerme ettermiddagene for jobb, og det blir dermed mange sene kvelder.

– Is gjør det lystig å jobbe sene kvelder. Det er vel et slags kjærlighetsforhold. Men så er er det vanskelig å finne en balanse mellom for mye eller kutte ut. Men jeg er på et bedre sted nå, enn jeg var under corona. Da hadde jeg dårlig samvittighet for å spise is hver kveld.

Hans rådgiver Magnus Hoem Iversen oppsummer der slik:

– Roger satt hjemme om natten og bekymret seg for Bergen og spiste is.

KARAMELL SUTRA: – Det verste er at jeg gleder meg. Det sier Valhammer og sender et skyldig blikk til VGs fotograf før han åpner isboksen og får en lystig avslutning på intervjuet.

Hvem er ordfører i Bergen?

Bergen har hatt en rekke høylytte og profilerte ordførere de siste årene. Herman Friele, Trude Drevland, og den forrige ordføreren er nå landets arbeidsminister.

– Jeg har en innrømmelse å komme med. For første gang på sikkert 15–20 år aner jeg ikke hvem som er ordfører i Bergen.

– Det skjønner jeg, Rune ble nettopp valgt.

– Er det ikke et halvt år siden?

– Jo, det er det. Men Rune Bakervik er det nærmeste vi kommer en inkarnasjon av den bergenske sjel. Resten av landet skal bli bedre kjent med han fremover. Han har vært mye rundt om i byen vår. Det er det viktigste, ikke hva som står i VG.

BY MED HISTORIE: Karene bak Valhammer her på Torgalmenningen omtalte nok også Oslo som Kristiania.

Bergen og Damaskus

Byrådslederen legger også ut om den «fantastiske» 17. mai-feiringen byen nettopp har lagt bak seg.

– Feirer bergensere først og fremst Bergen, eller nasjonen og Grunnloven, på 17. mai?

– Det kan man jo spørre om. Det aller meste i Grunnloven er verdier vi stiller oss bak, selv om enkelte deler har fått konsekvenser for Bergen. Som valg av hovedstad.

– Hva vil du si til de som måtte mene at barn som marsjerer i takt med uniform og lekevåpen kan fremstå litt ... fascistisk?

– Er det buekorpsene våre du snakker om på den måten nå? Det er en fantastisk tradisjon. Den fantes mange steder men det er nesten kun i Bergen som tok vare på det. Det sier folk bare for å provosere. Vi er stolte av buekorpsene.

På vei ut døren snur han seg og legger til:

– De har faktisk buekorps i Syria også. I Damaskus.