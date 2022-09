Den farlige russebussen 30 russejenter går om bord i Halden. Etter ti timer blir de stoppet i kontroll. Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

De gleder seg til å feste på landstreffet i Stavanger.

Men funnene som blir gjort, gjør at bussen får bruksforbud.

Kontrollør Kenneth Holm i Statens Vegvesen kaller funnene «hårreisende».

– Det er hårreisende at denne bussen kunne være på veien

Ifølge Statens Vegvesen manglet alle tverrbjelkene som skulle holde gulvet oppe.

Noen av medlemmene på Ayia Natta fra Halden. Foran er sjåfør Ole Petter Mikalsen.

Kontrollørene slår alarm når de stopper russebussen utenfor Stavanger morgenen 6. mai.

– Det er hårreisende at denne bussen kunne være på veien. Det var sprekker i gulvet og gulvet beveget seg da vi tråkket på det. Vi kunne se rett gjennom, sier kontrolleder Kenneth Holm til VG.

– Hadde gulvet brutt sammen på turen, kunne passasjerer falt gjennom og truffet veien eller hjulene. Det var til stor fare for passasjerene.

Russejentene fra «Ayia Natta» fikk skyss med en annen russebuss fra Halden da de ble stoppet i Egersund 6. mai.

Noen dager senere får sjåføren lov til å kjøre bussen alene tilbake til Østlandet, der utleiefirmaet vil reparere den på et verksted.

– Gulvet var farlig for passasjerene, ikke sjåføren, forklarer Holm.

Kontrollseddel som beskriver skadene på gulvet.

«Ayia Natta» er i dag begjært avskiltet, fordi mangler ikke er meldt utbedret innen fristen, ifølge Statens Vegvesen.

Nå krangler russ og sjåfør med utleier og verksted om hvem som har skylden og hva som skjedde. Foreløpig status er to politianmeldelser og kanskje snart en tredje. Alle parter avviser at de har gjort noe galt (se lenger ned i artikkelen).

Først må vi rygge bussen ett år tilbake.

Høsten 2021 selger et rutebilselskap i Trøndelag 70 busser til et oppkjøpsfirma. De videreselger de fleste til utlandet, men én av dem blir solgt for 160.000 kroner til utleiefirmaet Bussfix på Østlandet. I forkant av salget blir rutebussen kontrollert og EU-godkjent av et verksted i Verdal.

Russebussen «Ayia Natta».

Senere samme høst søker Bussfix om tillatelse til å bygge den om til russebuss. I februar blir ombyggingen godkjent. Statens Vegvesen påpeker overfor VG at de kun kontrollerte de omsøkte setene.

I april i år får russejentene i Halden overta bussen. De opplyser at de har leid den for 670.000 kroner, men at de dagen før får spørsmål om de vil signere kjøp-salg-avtale, slik at de står som eiere i selve russetiden.

Kvelden den 5. mai starter «Ayia Natta» på den lange kjøreturen på 50 mil til Landstreffet i Stavanger.

Klokken 00.22 melder jentene fra til utleier at noe er galt med gulvet. De fortsetter ferden.

Morgenen etter blir de vinket inn til kontroll hos Statens Vegvesen i Egersund og får bruksforbud:

«Gulvet må kontrolleres skikkelig da alle tverrbjelker mangler og det er fare for at passasjerer faller gjennom».

Skylder på hverandre

Hva skjedde med gulvet? Det har endt i mange påstander, politianmeldelser - og krangel om en omstridt TikTok-video.

Russejentene varslet Bussfix klokken 00:22 på vei til fra Halden til Stavanger.

– Vi er skremt over at Bussfix kunne leie ut en slik buss, sier Thea De Vibe Vanay (19) og får støtte fra Filippa Braaten (19). De var bussjefer på «Ayia Natta».

Avviser alt

Bussfix, eller Innovatis AS som de heter formelt, er blitt forelagt påstandene. Daglig leder Nicolai Østbye henviser til advokat Carl Bore:

– Det fantes ingen sprekk i gulvet da bussen ble levert til russen. Ellers ville denne ha blitt funnet ved levering eller iallfall langt tidligere enn etter én måned, skriver Bore i en e-post til VG.

Bussfix viser til at bussen ble EU-godkjent i Trøndelag i september i fjor, og at verksteder er pålagt å sjekke understell i disse kontrollene.

– Bussfix beklager at bussen etter noe tid fikk problemer med gulvet, men tilbakeviser at saken viser manglende profesjonalitet fra Bussfix’ side, skriver advokat Carl Bore.

Russejentene fra Halden på «Ayia Natta» da de presenterte konseptet på bussen for ett år siden.

Han skriver videre:

– En del taler nå for at verkstedet forsømte sin plikt til å gjøre ansvarlig kontroll av bussen. Bussfix beklager dette på vegne av verkstedet og kommer nå til å forfølge Verdal Last & Buss AS overfor Statens Vegvesen, skriver Bore.

Verkstedet i Verdal avviser at de har gjort noe galt.

– Bussen ble godkjent her i tråd med forskriften, men var da en original rutebuss, skriver daglig leder Mona Sellæg i Verdal Last og Buss i en e-post til VG.

Hun ønsker ikke å kommentere påstandene fra Bussfix, men opplyser at de er blitt kontaktet av Statens Vegvesen om bussen i ettertid.

Bussfix bygde om den trønderske rutebussen til russebuss i vinter. De nye setene ble kontrollert av Statens Vegvesen 20. desember og endelig godkjent etter ny kontroll i februar 2022.

Statens Vegvesen støtter verkstedets versjon:

– Når bussen var inne til PKK-kontroll i september 2021 var den inne som en rutebuss og var ikke ombygd til russebuss på det tidspunktet. Den hadde ingen skader i gulvkonstruksjonen, skriver seniorrådgiver Øystein Veie.

Sjåføren gikk til politiet

Sjåfør Ole Petter Mikalsen kaller det Guds lykke at skadene ble oppdaget. Han anmeldte i sommer Bussfix og Verdal Last & Buss til politiet. Anmeldelsene er nå henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet.

– Hadde gulvet brutt sammen på motorveien, kunne ungdommene falt rett ned. Det ville endt i en dødsulykke. Det var også en reell fare for at eksos kunne sive opp i bussen via sprekkene og kullosforgifte alle.

Russebussen «Ayia Natta» parkert sammen med andre busser i mai.

– Kan skadene ha oppstått etter at dere fikk bussen i april?

– Denne bussen er brukt forsiktig av 30 russejenter fra Halden. De ville aldri klart å trampe i stykker alle bærebjelkene under gulvet. Jeg håper vi får svar på hva som har skjedd her, sier Mikalsen.

Strid om TikTok-video

Bussfix mener at det kun var en sprekk på 30–40 centimeter som førte til bruksforbudet og mener sjåføren overdramatiserer i et forsøk på å svekke firmaet. De hevder at det har vært flere russ enn tillatt i bussen - og at den er brukt feil. Blant annet hevder de at sjåføren har sagt til en ansatt at det var nærmere 70 personer i bussen, selv om det kun var tillatt å kjøre med 31.

– Bussfix’ undersøkelser viser at sprekken i gulvet og bruksforbudet har klar sammenheng med feil bruk og overbelastning. Bussjåfør Mikalsen har ikke ivaretatt sitt ansvar for å overholde dette, og sverter nå Bussfix for å få fokus vekk fra seg selv, skriver Carl Bore til VG.

Han skriver også at Bussfix vurderer å politianmelde Mikalsen for blant annet uaktsomhet.

Bussfix viser til TikTok-videoen under som de mener viser at bussen er breddfull av russ som tramper og danser.

Sjåføren og russen fra «Ayia Natta» kaller påstandene for sprøyt.

Bussjefene Thea De Vibe Vanay og Filippa Braaten oppfordrer Bussfix til å studere den aktuelle TikTok-videoen litt grundigere:

– De burde telle hvor mange russ de ser på videoen. Vi var aldri flere enn 30 på rulling, heller ikke på videoen, sier bussjefene.

NAF-advokat advarer

På vognkortet 6. mai sto en av russejentene oppført som eier av kjøretøyet.

Det er en sannhet med modifikasjoner.

– Bussfix ringte oss dagen før vi skulle hente bussen og sa at det var masse fordeler for oss om vi sto som eiere. Dersom vi ikke sa ja, ville det ta lenger tid før vi kunne få den. Så vi sa ja, sier bussjefene Thea De Vibe Vanay (19) og Filippa Braaten (18) til VG.

Avtalen var at eierskapet til utleiebussen skulle føres tilbake til Bussfix etter russetiden.

NAF-advokat Jens Christian Riege sier russ tar en stor risiko ved å stå som eiere av utleiebusser. Han advarer mot denne type avtaler og kaller dem konstruerte, og skjeve til fordel for utleier:

– Dersom noen blir skadet eller drept, og det viser seg at bussen ikke var i godkjent stand, vil forsikringsselskapet kunne gå til regress-søksmål mot 19-åringen som sto som eier, sier Riege til VG.

Jens Christian Riege er advokat i Norges Automobilforbund (NAF).

Regress-søksmål betyr at forsikringsselskapet betaler ut erstatning, men etterpå krever det tilbakebetalt fra den de mener kan holdes ansvarlig.

Bussfix mener NAF-advokaten tar feil om russens risiko. De mener også at eierskifte kun var et tilbud.

– Bussfix har aldri presset noen til å kjøpe fremfor å leie buss. Bussfix tilbød kun en rabatt ved kjøp til de som ønsket det. Det er dessuten klart uriktig jus at et forsikringsselskap kan kreve regress fra eier i ethvert tilfelle kjøretøyet ikke er «i godkjent stand», sier Bussfix via advokat Carl Bore.

Han forklarer videre:

– Ifølge bilansvarsloven kan regress bare kreves hvis eieren har voldt skade «med vilje eller i grov aktløyse», eller selv kjørte bussen ruspåvirket. Det innebærer at skade som eieren påfører i beruset tilstand, grovt uaktsomt eller med vilje, må dekkes av eieren selv. Men dette gjelder selvfølgelig også for den som leier buss, ifølge kontrakten. Det er derfor ingen reell forskjell på å leie eller eie her. Advokaten fra NAF virker dårlig informert om regelverket, skriver Bore.

Til kritikken om at han er dårlig informert, svarer NAF-advokat Jens Christian Riege:

– Det finnes flere eksempler på at forsikringsselskapene går på forsikringstaker på grunn av bilens tekniske tilstand, og at det har blitt konstatert grov uaktsomhet hos forsikringstaker.

Publisert: Publisert: 12.09.22 kl. 13:20 Oppdatert: 12.09.22 kl. 14:47