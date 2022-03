– STRØM VIKTIGERE: Statsminister Jonas Gahr Støre sier det har vært viktigere å bidra med strømstøtte enn drivstoff-avgiftsstøtte.

Derfor sier Støre nei til kutt i drivstoffavgiftene

GARDERMOEN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier han forstår dem som reagerer når de fyller tanken med bensin til 25 kroner. Men han gir ikke etter for presset om å senke drivstoffavgiftene.

Publisert: Nå nettopp

Støre brukte sin tale til Aps landsstyremøte tirsdag til å advare kraftig om at økt pengebruk kan føre til økt rente, som er mye mer alvorlig for innholdet i folks lommebok, en bensinprisene.

Vi spurte ham etter talen om det er viktigere ikke å bidra til renteøkninger enn å tilfredsstille dem som krever at dere skal bruke milliarder på i gi lavere drivstoffpriser.

– Det er for meg i kategorien «feil spørsmål», fordi det er et enten eller som ikke ligger på mitt bord. Hvis vi skulle svare på ethvert ønske om å gå inn med store økonomiske pakker på det ene eller andre området, så er det veldig kortsiktig hjelp i forhold til den regningen vi alle må betale, sier han og viser til de ikke har handlingsrom til å øke utgiftene, fordi det kan bidra til renteøkning.

– Vil treffe dem som er mest utsatt

– Det vil treffe mest dem som er mest utsatt fra før; dem med høyest gjeld og dårligst økonomi, sier han.

– Det argumenteres med at staten tjener store penger på de høye drivstoffprisene og at pengene bør komme tilbake bilbrukerne?

– Staten tjener penger på økte energipriser og så tar vi tap i verdipapirmarkedene som går ned, sier han og viser til oljefondet.

– Det har ikke vært slik i Norge at vi strammer inn når inntektene går ned og øker utgiftene når inntektene går opp. Vårt pensjonsfond er nettopp innrettet for å bidra til jevn utvikling i vår økonomi, sier Ap-lederen.

KRIG OG PENGER: Støre talte engasjert både om konsekvensene av krigen i Ukraina og om norsk pengebruk, under sin tale til landsstyret i dag.

Fremholder strømstøtten som viktigere

Drivstoffprisene trekkes frem som viktig årsak til at Sp har falt ned til seks prosent oppslutning på målingene.

– Er det du som står imot presset mot å redusere drivstoffprisene?

– Vi tar beslutninger sammen i regjering og vi har tatt omfattende grep for å hjelpe folk med strømregningen, som er ekstraordinært. Og som finansministeren har fremholdt har drivstoffprisene svingt mellom 26 og 18 kroner.

– Vi kjørte oppover til Gardermoen i dag og flere steder var prisen opp mot 25 kroner. Hva sier du til dem som står og fyller bensin i dag til 25 kroner timen?

– Jeg forstår at det er en økning som for særlig noen av dem som jobber i transportbransjen og de som kjører langt, som er en belastning. Men ser en på gjennomsnittsbelastningen for de fleste familier, så er det en langt lavere andel av husholdningsbudsjettet, enn eksempelvis strøm. Derfor har vi valgt å sette inn de støttende tiltakene på de områdene.

– Det må vi ikke bidra til

I talen sin til landsstyremøtet advarte han mot at renten er viktigste barometer, fordi det virkelig svir i lommeboken, hvis politikernes pengebruk bidrar til økte renter.

Han viste til at et prosentpoeng renteøkning gir 25 000 kroner i økte utgifter for en familie med tre millioner i gjeld.

– Renten er prisen på penger og prisen på lån. Og renteøkninger kan flere titalls tusen kroner i økte utgifter for en gjennomsnittsfamilie. Og det må vi ikke bidra til, sier Støre.

