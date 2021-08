– Det er med stor bekymring vi ser at over 10 000 studenter står i kø for å få studentbolig, studiestarten er nå. Disse studenten må gå på boligjakt, ofte i en ukjent by, istedenfor å kunne ta del i studiestarten. Vi trenger at det bygges flere studentboliger nå, for å forhindre slike køer i årene fremover, sier Tuva Todnem Lund, leder av Norsk studentorganisasjon i en pressemelding.