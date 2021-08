FORSVARER EGEN FORENING: – Det er skadene og elendigheten narkotika medfører som er fienden, ikke NNPF, sier lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, Jan Erik Bresil, til Nettavisen. Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

Leder av narkotikaforening slår tilbake mot kritikken – har «fått nok»

Til Nettavisen sier lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, som skal granskes av Justisdepartementet, at han har fått nok av virkeligheten som tegnes av meningsmotstandere.

Publisert: Nå nettopp

I intervjuet går styreleder Jan Erik Bresil i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) hardt ut mot den siste tidens debatt om egen forening.

NNPF skal granskes av Justisdepartementet, etter flere kritiske mediesaker om påstått rolleblanding mellom foreningen og politiet.

Foreningen opplyser at de har rundt 3600 medlemmer – hovedsakelig politifolk. De er for en streng straffelinje i narkotikasaker, og har representert en sterk motstemme i debatten om regjeringens rusreform – som ble nedstemt i juni.

Ifølge Nettavisen har NNPF valgt ikke å uttale seg til media i sakene som omhandler foreningen. De har flere ganger avstått fra å kommentere VGs saker, med henvisning til granskingen.

Nå har imidlertid NNPF-lederen stått frem i et over 20.000 tegn langt intervju i Nettavisen.

– I lys av det som foregår i media, ser vi nødvendigheten av å uttale oss, for å belyse og for å korrigere åpenbare faktafeil, sier Bresil til avisen.

– Kan være svært belastende

Han mener ifølge Nettavisen at kritisk journalistikk i et demokrati er viktig, men at media – med sin påvirkningskraft – har et ansvar.

– Jeg snakker på vegne av medlemmer når jeg sier at totalen av alle medieoppslagene kan være svært belastende, sier han til avisen.

VG har kontaktet Bresil for en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar. Han har tidligere takket nei til å stille til et intervju.

Til Nettavisen sier NNPF-lederen at foreningen vil samarbeide med granskingsutvalget – som trolig presenteres i løpet av kort tid.

– Det er også viktig for oss at det ikke er en tvil om vår rolle, så vi ser frem til gransking og håper den vil ende med enda bedre rolleforståelse mellom politiet og justissektorens interesseorganisasjoner.

Opplever at enkelte ønsker å fjerne dem fra debatten

I juli uttalte Venstre-leder Guri Melby til VG at hun fryktet at den påståtte rolleblandingen mellom NNPF og politiet kan ha påvirket utfallet til rusreformen – og krevde omkamp.

Bresil har ifølge Nettavisen «fått nok av den virkeligheten som tegnes av meningsmotstandere». Han opplever at enkelte ønsker å fjerne NNPF fra debatten.

– Det virker som det er enklere å skylde på NNPF og politiet for at Stortinget ønsket en annen rusreform enn Regjeringen, heller enn å gå videre der vi kan diskutere utformingen av en god forebyggende- og behandlingsreform, sier han til avisen.

Styrelederen har i flere år arbeidet med narkotikakriminalitet i Oslo politidistrikt. Fra og med høsten skal han forelese i faget «Tegn og symptomer» ved Politihøgskolen.

Avviser uniform-kritikk

VG har tidligere omtalt at foreningen brukte politiets kontaktinformasjon. På Twitter har flere brukere, i den rusliberale bevegelsen «narkotwitter», kritisert medlemmer for å stille uniformert i sitt foreningsarbeid.

NNPF-lederen sier imidlertid at han kun kjenner til ett eksempel på at betjenter har brukt uniform i NNPF-regi. Han kan heller ikke utelukke at enkeltfeil har skjedd, ifølge Nettavisen.

Bresil sier også at et navnebytte er noe de vil ta opp på årsmøtet.

