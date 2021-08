Fly med norske borgere har landet på Gardermoen: − Bare noen og tyve stykker på et fly

GARDERMOEN (VG) Flere norske borgere var om bord på flyet med evakuerte fra Kabul som landet fredag morgen på Gardermoen.

TV 2s reporter Fredrik Græsvik er blant dem som nå er tilbake på norsk jord.

– Dette er en tragedie, sier Græsvik og viser til situasjonen i Afghanistan etter at Taliban tok makten.

Han understreker at han ikke er evakuert, men at han fikk sitte på med det norske flyet.

– Det har vært lett for meg å komme ut. Jeg tenker det hadde vært fint om det hadde vært like lett for afghanerne som skal ut å komme ut på samme måte som meg. Vi var jo bare noen og tyve stykker på et fly.

Den erfarne utenriksreporteren synes det er trist at det ikke er et bedre apparat på bakken så de kan fylle halvtomme og nesten tomme fly.

– På flyplassen er det kontroll fordi Taliban delvis har tatt over sikkerheten. Men det er folk som prøver å komme seg gjennom, og kaster seg over gjerdene.

– Jeg har selv møtt to stykker som har blitt skutt da de har forsøkt å komme seg over. Så det er kaotisk der, selv om det ikke er like kaotisk som det var første døgnet.

NRKs Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal har også ankommet Norge med flyet fra Tbilisi.

– Tankene de ligger igjen i Kabul, alle de menneskene, alle de skjebnene. Så jeg kommer til å trenge litt tid, sier Wolasmal på Gardermoen.

I likhet med TV 2s Græsvik understreker han at han selv valgte å reise til Afghanistan.

– Så det er ikke meg fokuset skal være på. Det har vært tøft å komme hjem og etterlate de menneskene og skjebnene vi møtte, sier han.

– Det er en eneste stor tragedie det vi ser. Men som jeg har rapportert, så er det positive tegn som kommer i all elendigheten. Over hele landet har krigshandlingene stoppet opp.

Også Kaisa Markhus var om bord på flyet, opplyser faren Rune Markhus til VG ved 09.30-tiden.

– Hvordan har du og familien det nå?

– Vi er veldig lettet, men samtidig også ..., stemmen brister litt.

Han fortsetter:

– Men jeg tenker også på dem som er igjen der. Og særlig Kaisas engelske ektemann, Pen Farthing, som sitter igjen og prøver å få ut hele staben si. Han slåss fortsatt for å komme seg ut der nede, sier Markhus som skal hente datteren på Gardermoen.

De evakuerte fløy fra Kabul til Tbilisi, og ble så fløyet fra den georgiske hovedstaden til Norge.

Flyet tok av fra Georgia 05.36 og landet på Oslo Lufthavn Gardermoen klokken 08.20, ifølge Flightradar24.

– Om bord er norske borgere, noen familiemedlemmer til våre lokalt ansatte afghanere og noen andre europeiske borgere, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB torsdag kveld.

Krevende tilstander i Kabul

Taliban tok kontroll over Kabul søndag, og har også tatt kontroll over utsiden av Hamid Karzai flyplass i storbyen.

For å komme seg til flyene og bli evakuert, må folk først komme seg gjennom Taliban og inn på flyplassen. Dette må de gjøre selv, sier Søreide til NRK.

Norge har ikke formell kontakt med Taliban, sier talsperson for Forsvaret, Eystein Kvarving.

– Jeg registrerer at amerikanerne har et greit samarbeid med Taliban om sikkerheten rundt flyplassen, og det er bra. Norge er avhengig av å få folk inn til flyplassen, sier han.

Kvarving møtte de evakuerte inne på flyplassen, men forlot dem ved passkontrollen og sier de skal testes for covid-19. Det er ikke kjent når de evakuerte vil komme ut.

Evakueringsarbeidet fortsetter

Onsdag kom 14 nordmenn fra Afghanistan med et dansk fly.

Hvor mange nordmenn som befinner seg i Afghanistan har ikke Utenriksdepartementet oversikt over.

Så langt har 163 norske statsborgere registrert seg på reiseregistrering.no. Det fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK fredag morgen.

– Men det kan være flere bak hvert tall, det vil si familier. Vi har tatt kontakt med alle, sier hun.

Måtte hjelpe datteren fra Norge

Rune Markhus forteller til VG om nervøse dager med lite informasjon siden søndag – der familien hjemme i Norge først har fått beskjeder om at Kaisa var på vei til flyplassen, for så å få en ny beskjed om at hun har måttet gi opp.

– Det har vært svært nervepirrende å vente på beskjeder om at hun er trygg.

Ifølge ham har familien jobbet hardt for å skaffe kontakter i Utenriksdepartementet og inne på selve Hamid Karzai-flyplassen. Han forteller at de til slutt fikk tak i kontaktpersoner på flyplassen som Kaisa selv kunne ha direkte kontakt med, slik hun kunne legge en plan for å ta seg inn dit.

– Jeg har sittet her og sporet opp noe som kjenner noen som jobber der, sier han.

Han er heller ikke imponert over bistanden fra Utenriksdepartementet.

– Det var ingen fra UD som kontaktet henne de første dagene Det var litt fortvilet situasjon hvor hun ikke hørte noe.

Til NRK forteller Søreide at UD bistår med assistert utreise for norske borgere. Det gjelder de med gyldig oppholdstillatelse og gyldige reisedokumenter.

– Vi har sagt at vi også ønsker å ta til Norge de som er lokalt ansatt og deres familier. Det følger en instruks som er vedtatt fra tidligere. Det betyr at mye av papirarbeidet allerede er gjort for denne gruppen, sier Søreide.