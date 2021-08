Fly med norske borgere har landet på Gardermoen

Flere norske borgere skal være om bord på flyet med evakuerte fra Kabul som landet fredag morgen på Gardermoen.

TV 2s reporter Fredrik Græsvik er blant nordmennene om bord.

Også Kaisa Markhus er om bord på flyet, opplyser faren Rune Markhus til VG.

– Vi fikk melding for ett minutt siden. Det stemmer at hun har landet, sier han klokken 09.30.

Han skal nå til Gardermoen for å hente datteren.

NRK bekrefter til VG at deres Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal også har landet med flyet.

De evakuerte fløy fra Kabul til Tbilisi, og ble så fløyet fra den georgiske hovedstaden til Norge.

Flyet tok av fra Georgia 05.36 og landet på Oslo Lufthavn Gardermoen klokken 08.20, ifølge Flightradar24.

– Om bord er norske borgere, noen familiemedlemmer til våre lokalt ansatte afghanere og noen andre europeiske borgere, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB torsdag kveld.

Onsdag kom 14 nordmenn fra Afghanistan med et dansk fly.

Hvor mange nordmenn som befinner seg i Afghanistan har ikke Utenriksdepartementet oversikt over.

Så langt har 163 norske statsborgere registrert seg på reiseregistrering.no. Det fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK fredag morgen.

– Men det kan være flere bak hvert tall, det vil si familier. Vi har tatt kontakt med alle, sier hun.

Til NRK forteller Søreide at UD bistår med assistert utreise for norske borgere. Det gjelder de med gyldig oppholdstillatelse og gyldige reisedokumenter.

– Vi har sagt at vi også ønsker å ta til Norge de som er lokalt ansatt og deres familier. Det følger en instruks som er vedtatt fra tidligere. Det betyr at mye av papirarbeidet allerede er gjort for denne gruppa, sier Søreide.