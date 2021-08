TYDELIG: Partileder Guri Melby (V). Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Melby avviser Vedums drømmeregjering: − Ikke aktuelt for oss

KARL JOHAN, OSLO (VG) En mindretallsregjering med Ap og Sp blir stadig mindre sannsynlig. Nå setter Venstre-leder Guri Melby inn nådestøtet for Vedums drømmeregjering.

Tirsdag kveld åpnet partileder Guri Melby (V) valgkampboden på Karl Johan i Oslo. Med seg i bagasjen til de fremmøtte Venstre-sympatisørene hadde hun nyheten om at Venstre vil gjøre klima til en hovedsak i valgkampen.

– Jeg blir skremt når jeg ser at alle de tre statsministerkandidatene avviser diskusjonen om oljeleting, det er mye mer skremmende enn FN-rapporten, sier Melby til VG.

I går kom FNs klimapanel med en dyster spådom for klimaet i verden. Samme dag gjorde statsministerkandidatene Erna Solberg (H), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) det klart i VGs statsministerdebatt at de ikke vil sette en sluttdato for oljeletingen.

Sistnevnte statsministerkandidat har tidligere sagt at han ser for deg en regjering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Til Aftenposten kunne Vedum avsløre en plan om å samarbeide både til høyre og venstre i Stortinget for å få flertall i budsjetter.

Avviser Vedum: Må rydde opp i kaoset selv

Vedum har allerede møtt på humper i veien. KrF har sagt tydelig nei til et budsjettsamarbeid med Sp-lederens drømmeregjering. Det samme har SV. Nå hamrer Melby spikeren ned i kisten på Vedums drømmeregjering.

– Det er ikke aktuelt for oss. Så langt i valgkampen har vi sett at Senterpartiet kommer til å kjøre en politikk som er byfiendtlig og klimafiendtlig. Arbeiderpartiet har en klimapolitikk som alltid er beheftet med et «men» som vil passe på bilistene og industrien. Da blir det ikke noe av det, sier hun.

Det fremstår også lite trolig at hverken Høyre eller Fremskrittspartiet vil være aktuelle samarbeidspartier for Arbeiderpartiet.

Venstrelederen er klar på at hun ikke ser saker som gjør det aktuelt for dem å gi budsjettstøtte til en regjering av Sp og Ap.

– Lederne på rødgrønn side har selv ansvar for å rydde opp i det rødgrønne kaoset, sier Melby.

BLANT SINE EGNE: Venstrelederen fikk applaus av fremmøtte Venstre-sympatisører ved valgboden på Karl Johan. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Klima som desidert viktigste sak

Melby er sjeleglad for at FN-rapporten har satt klima på dagsorden igjen og håper det vil vippe partiet opp fra målingene på 3-tallet.

– Vi har de laveste utslippene siden jeg selv var tenåring. Det betyr at vi har gjort mye riktig i Norge, men vi vil også gjøre mer. Vi har vist at vår oppskrift funker, derfor er jeg bekymret, men ikke redd, sier Melby.

Hun frykter likevel en regjering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil gjøre det umulig å nå målene om utslippskutt.

– Det er så mange som har lyst til å være med å bidra i den grønne skiftet. Da trenger vi ikke en sosialistisk politikk som skattlegger bedriftene i hjel, vi trenger en ambisiøs klimapolitikk som henger sammen med god næringslivspolitikk.