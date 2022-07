KANSELLERT FLY: Rune Andre Løland (67) skulle egentlig fly fra Preveza i Hellas til Oslo på mandag, så kom kontrabeskjeden.

SAS-streiken: − Eurobonuskortet vil bli klippet i to

Rune Andre (67) og Kristin Løland (57) kom seg ikke hjem fra ferieturen. De føler på at ingen av partene i flystreiken virkelig har lyst til å hjelpe dem.

Publisert: Nå nettopp

Ekteparet har vært på ferie i Parga i Hellas i tre uker, og mandag morgen skulle de reise hjem til Oslo og tilbake på jobb.

Klokken 21:30 søndag kveld kom beskjeden: «Flyet deres er kansellert».

Ekteparet er på reise med reiseselskapet Apollo, og flyselskapet som skulle ta dem hjem var SAS. Rune er alt annet enn fornøyd med dialogen han har hatt med Apollo.

– Apollo peker bare på SAS, de har ingen plan B. De burde ordnet fly til oss via enten Norwegian, Flyr, British Airways eller hva det måtte være – de må ha en avtale med andre flyselskaper også.

Et SAS-fly på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Rune sier også at han ikke aksepterer SAS sine offentlige unnskyldninger, og at situasjonen påløper han ekstra utgifter.

– Eurobonus-kortet vil bli klippet i to, og aldri mer SAS på hverken business eller ferie.

Måtte sette ned foten

Torsdag i forrige uke åpnet pilotforeningen SAS Pilot Group (SPG) for å gjøre et unntak og hente hjem strandede turister.

Men søndag trakk pilotene tilbake denne dispensasjonen.

Avtalen mellom SAS og foreningen var at alle destinasjoner skulle godkjennes av pilotene på forhånd.

Pilotforeningen fikk en liste over destinasjoner fra SAS, som de i utgangspunktet ikke godkjente, men de valgte å la reisene gjennom helgen gå uansett av hensyn til passasjerene, ifølge Roger Klokset i pilotforeningen.

– Dispensasjonen skulle brukes på isolerte destinasjoner med få flyavganger og få alternative transportmuligheter. Vi ser at SAS for eksempel har flydd til steder med fastlandsforbindelse, hvor man for eksempel kunne reist fra med buss. Vi var ikke strenge, men når SAS utnytter dette såpass mye måtte vi sette ned foten, sier nestleder i SPG, Roger Klokset.

Nestleder i SAS Pilot Group Roger Klokset.

Klokset forteller videre om en annen viktig årsak til at de stoppet dispensasjonen.

– Omtrent halvparten av SAS sine flyginger opereres av innleide flyselskaper. En viktig forutsetning for dispensasjonen var derfor at SAS i størst mulig grad omdisponerte disse flyene til denne trafikken. Det ble ikke gjort i det hele tatt, av kommersielle hensyn. Samtlige turer ble operert av oss og av våre medlemmer som var tatt ut i streik.

– Ekstrem mangel på transport

SAS kjenner seg ikke igjen i kritikken fra pilotforeningen.

Kommunikasjonssjef i selskapet Tonje Sund sier at de ikke deler oppfatningen som at det enkelt kunne organiseres alternative hjemreiser for de som sitter fast.

– Det er ekstrem mangel på transport i hele Europa, sier Sund.

Når det kommer til de innleide flyselskapene som SAS disponerer, forklarer Sund at hvis disse blir omdisponert for å hente passasjerer som sitter fast, går det utover noen andre.

– Vi har omdisponert der det er mulig, men det er også sånn at nesten samtlige flyginger er fullbooket. Vi prioriterer ikke visse kunder over andre, sier Sund.

Sund beklager på det sterkeste overfor reisende.

Kommunikasjonssjef i SAS Tonje Sund.

«Brikkene i et spill»

Rune Andre mener at pilotene bruker situasjonen som et pressmiddel, og Kristin sier at de føler seg som «brikkene i et spill».

– Pilotene bruker denne listen, hvor de påstår at det ikke er vanskelig for turister å komme seg hjem. Det er ikke godt nok, for hvis de virkelig ville oss vel ville de bare tatt bort de destinasjonene de mente ikke var gyldige, istedenfor å stoppe dispensasjonen helt.

Klokset sier at han forstår synspunktet og situasjonen veldig godt.

– Det er ingenting vi heller vil enn å unngå streik i sin helhet – den rammer folk hver eneste dag.

– Men er det ikke vanskelig nok å komme seg fra for eksempel Hellas til Norge?

– Jo, men det kan man si om alle destinasjoner, nå som det er sommer og fullbookede fly. Det er derfor dessverre ikke mulig å dispensere ut ifra et slikt kriterium.

Beatriz Jaquotot Rivera, kommunikasjonssjef i Apollo.

Kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Jaquotot Rivera, forteller at de på fredag og søndag fikk alle sine reisende i Hellas hjem.

– I 14 av 20 hjemreiser fra Hellas på lørdag ble det satt inn evakueringsfly. Seks fly fikk ikke reist – dette tilsvarer rundt 1000 av våre passasjerer. På mandag er det to fly med passasjerer som ikke får flydd.

Fant ny reise hjem

Kristin Løland, som ikke kom seg hjem fra Hellas fortsetter med å si følgende:

– Apollo tenker at om du gir turister 3–4 ekstra dager blir de glade, men vi har vært her i 3 uker og vil hjem.

Rivera ved Apollo sier at hun forstår frustrasjonen.

– Vi skulle gjerne hatt en plan-b. Vi har flyoperatører som hele tiden jobber for å ta våre kunder hjem. Problemet er at det ikke finnes fly, og om der er et fly så er der ikke personell.

– Vi vil jo ikke at folk skal være lenger enn de må. Vi dekker kost og losji, og taper penger.

Rivera forteller at selskapet har nådd et punkt hvor «worst case» er at de må ta reisende hjem med buss, men at dette er «selvfølgelig ikke noe de ønsker å utsette kundene sine for».

– Når det har vært kritiske hendelser som en askesky har ikke dette vært noe problem fordi vi har hatt fly tilgjengelig. Vi peker mot SAS fordi vi trenger folk til å ta kundene våre hjem.

Ekteparet har nå gitt opp å reise hjem med Apollo, og er tirsdag ettermiddag på vei hjem med Norwegian.