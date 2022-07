TIL BILISTENE: Statsminister Jonas Gahr Støre sier det i en tid med behov for stram pengebruk, koster for mange milliarder kroner med kraftige reduksjoner av drivstoffavgiftene, som kan få ned pumpeprisen på bensing og diesel.

Støre varsler tøff vinter: Presser kraftselskapene

TVEDESTRAND (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter at vi må leve med høye strømpriser til høsten og vinteren. Han legger kraftig press på kraftprodusentene – og kommer med en advarsel til nordmenn.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Han har jobbet ekstremt mye de siste månedene, gjennom krise etter krise, krig, terror og flere kriser, som har gitt krisemeningsmålinger.

Men Støre sier at han ikke er en fyr som tapper batteriet helt ned.

– Det er en 24/7-tilværelse, men jeg får fort energi tilbake. Det har vært mye nå, men jeg kommer ikke utslitt tilbake fra toppmøte i NATO eller fra Ukraina og ber om en pause. Det motiverer meg – mer enn det sliter meg ut.

Selv om ferien har begynt og familien er samlet på hytta, tar han seg ikke helt fri.

Vi møter ham i Tvedestrand, hvor han ofte handler når han og familien er på hytta i Kilsund, litt lenger sør.

– Når du er statsminister, så er ikke det noe du kan velge å ikke være. Det betyr å bruke halvannen time i ferien med VG i Tvedestrand eller bruke tid på å beslutte bruk av tvungen lønnsnemnd i oljestreiken.

Han sier at det likevel er dager med bare ferie.

– Det kommer dager uten program, hvor telefonen ligger i et annet rom.

SELVERKJENNELSE: Jonas Gahr Støre erkjenner at velgere har blitt skuffet og forsøker etter beste evne å fortelle om årsakene til at det har skjedd.

Varsler tøff høst og vinter

Har du håp om lavere strømregning det neste året, risikerer du at det håpet ikke blir innfridd, skal vi tro statsministeren.

Regjeringens analyse av de økonomiske konsekvensene av krigen i Ukraina, EUs utfasing av russisk gass og mangel på energi i Europa, er at strømprisene kan bli minst like høye det neste året, som de har vært det siste halvåret.

– Vi står foran en høst og vinter som kommer til å bli tøff, med trykk på energiprisene, inflasjon og prispress i hele verdensøkonomien. Rasjonering er en del av bildet i deler av Europa. Jeg håper og tror at vi skal unngå det hos oss, sier Støre.

KAFFEPRAT: Vi treffer ham på uterestaurant i sommerbyen Tvedestrand.

Han viser til at ubalansen i energimarkedet ikke er mulig å løse på kort sikt.

– Kjernekraft og kull er faset ut før de grønne energikildene er på plass. På toppen har vi fått en gasskrise som følge av Ukraina-krigen og på toppen; lav fyllingsgrad. Energibyrået advarer mot fare for rasjonering flere steder i Europa. Det håper og tror jeg vil slipper i Norge.

Regjeringen hans er under tøft press for å gjøre noe med fyllingsgraden.

Sågar stortingsgruppen til Sp sa nylig klart ifra: De krever stans i strømeksporten og at kraftleverandørene pålegges å spare på vannet i magasinene.

OPPGITT: Støre sier at de må vurdere tøffere lut hvis kraftselskapene ikke bidrar aktivt til å få opp fyllingsgradene i vannmagasinene.

– Jeg tar for gitt at de følger opp

Støre går langt i å si seg enig. Han legger kraftig press på kraftselskapene.

– NVE har gjort det klart overfor styrene i kraftselskapene at magasinene har forsvarlig fyllingsgrad. Jeg forutsetter at de følger det. Jeg er veldig tydelig på at vi forventer at det skjer. Hvis det ikke skjer må vi se om det trengs kraftigere virkemidler.

– Hva mener du med det?

– De har fått klar melding om at de skal sikre forsvarlig fyllingsgrad. Jeg tar for gitt at de følger opp det og at vi ikke trenger å bruke kraftigere lut.

BESTE SPØRSMÅL PÅ LENGE: Håkon Tveitan Brenden sa han hadde et viktig spørsmål til statsministeren: «Har du spist is i dag?». Støre fikk seg en god latter. Han måtte avkrefte det.

NVE-sjefen melder at kraftprodusentene nå ser ut til å spare på vannet, men sier også at å beholde mer vann, kan bety enda høyere pris.

Lover langvarig strømstøtte

Trond Giske er en av dem som krever at Ap må ta initiativ til å begrense eksporten av strøm når det er lite vann i magasinene.

– Dere er under kraftig press også for å begrense eksporten av kraft. Det har du ikke vært villig til?

– Det er for enkelt å bare se på eksporttall, fordi mye kraftproduksjon kan ikke lagres, for eksempel elvekraft. Det vesentlige for vinteren er hvor mye av den regulerbare kraften som nå spares, og derfor har kraftselskapene fått klar beskjed om at de skal sikre forsvarlig fyllingsgrad.

– Ikke uaktuelt

Han åpner likevel for at konkrete begrensninger er aktuelt, hvis strømleverandørene følger videre opp.

– Gjør de ikke det, er eksportrestriksjoner ikke uaktuelt, men nå får vi tilbakemeldinger om at dialogen har hjulpet.

Han forsikrer at strømstøtten til husholdningene videreføres så lenge prisene er unormalt høye.

INNKJØP: Broms eftf. bakeriutsalg fikk solgt et brød: – Det må bli «Sjefens favoritt», sier Støre når Stine Halvorsen ramser opp ulike brødnavn.

– Treffer Norge

Ap-lederen sier at de ikke vil rokke ved de brede rammene om kraftmarkedet.

– Norge har hatt en modell som har tjent oss veldig godt, basert på egenproduksjon og flere utenlandskabler:

– Dette har vært et godt system for Norge, men energikommisjonen skal vurdere hva som bør gjøres i fremtiden. Uansett skal vi fortsatt ha politisk styring.

– Er det ikke det dere ikke har: Må ikke dere som politikere erkjenne at dere faktisk har mistet kontrollen over energimarkedet?

– Det er for tiden en ubalanse i markedet fordi det kommer vesentlig mindre kraft inn. Det avvikles mye forurensende kraft og kommer for lite fornybar inn. Det er ikke mulig å sørge for at det ikke treffer Norge.

Kommisjonen han nevner, skal legge frem sin innstilling før jul.

LOKAL BADEMELDING: Det er rundt 18 grader i vannet. Jeg bader hver morgen og kveld. – Det er en del maneter, men de trenger vi; de gjør en jobb, men de skal helst ikke inntil kroppen.

– Vi må være med på det store arbeidet for å bygge opp fornybar kraft. Det er vi i gang med, blant annet med en storsatsing på havvind. Jeg vil advare mot dem som å tror at det å kutte utveksling via kabler med andre land, vil gi varige lave priser i Norge. Sånn er det ikke.

– Nødvendig å justere kartet

Han varsler om at det må strammes inn i økonomien.

– Hurdalsplattformen ble skrevet før russerne rykket inn i Ukraina, og før energikrisen tiltok i Europa. Det gjør det nødvendig å justere kartet.

– Hva står vi foran?

– Høye priser på dagligdagse ting som lån, mat, strøm og drivstoff. I en slik situasjon er det behov for trygg økonomisk styring.

– Jeg vil advare

Han mener det er på plass med en advarsel.

– Jeg vil advare mot å ta for gitt at vi er et annerledesland. Pandemien og krigen i Ukraina, med påfølgende energikrise, viser at vi alle rammes og at vi ikke kan løse våre utfordringer alene. Vi må finne felles svar, spesielt når det gjelder energi-utfordringene.

Med kaffekoppen i hånden erkjenner han at de sliter med velgerne for tiden.

– Det er gjennomgående i Europa at det å sitte med det politiske ansvaret nå, koster oppslutningsmessig.

SOMMERGLEDE: Støre, in action, på vei mot pokalen i familiens tresnekke tidligere i sommer.

Problemer i sengen

Ap fikk 20,2 prosent oppslutning på VGs partibarometer i juni.

Det er partiets dårligste oppslutning siden Respons Analyse startet med sine målinger for VG i 2006.

Ikke bare det; partiet Støres Ap er til sengs med, Trygve Slagsvold Vedums Sp, fikk 7,4 prosent oppslutning.

– Hvordan skal dere klare å snu det?

– Vi skal forklare hvilke utfordringer vi står oppe i. Og at svarene på det er rettferdig fordeling og trygg styring som holder levekostnadene under kontroll og tar vare på Norge sikkerhetspolitisk og energipolitisk.

1 / 3 TILHENGER: – Du er min favoritt, ropte Elisabeth Nilsen til Støre. Det likte han. – SYND PÅ DEG: - Jeg syntes så synd på deg under Giske-saken og jeg synes synd på deg også nå, sier hun med henvisning til alle krisene han har fått i hendene. GATEGLEDE: Elisabeth Nilsen storkoste seg i Støres selskap. forrige neste fullskjerm TILHENGER: – Du er min favoritt, ropte Elisabeth Nilsen til Støre. Det likte han.

Støre erkjenner at de kan ha skuffet mange.

– Etter at vi kom i regjering, var det forventninger til at vi skulle innfri en lang rekke av sakene i vår politiske plattform med en gang. Og det gjorde vi på mange områder, punktene i 100-dagersplanen vår ble gjennomført så å si uten unntak.

Men han sier at pandemien og krigen i Ukraina har tatt mye tid og forandret en del av de økonomiske rammene, som gjør at en del ting tar litt lengre tid.

– Kjenner meg ikke igjen

– Det har ført til skuffelse, mange har satt seg på gjerdet. Akkurat nå er det tid for ansvarlighet, men innenfor et begrenset handlingsrom skal vi fortsette å prioritere det som betyr noe i vanlige folks liv.

– Radarparet Støre og Vedum sto bra til hverandre i hvetebrødsdagene etter valget, men nå kan det se ut som dere bidrar til hverandres krise?

– Det kjenner jeg meg ikke igjen i.

– Hvorfor kan du eksempelvis ikke gi ham det hans velgere lenge har krevd: Avgiftslettelser som får ned bensinprisene?

– Vi har gjort noe som var veldig viktig for Sp – og for Ap – å sikre et godt landbruksoppgjør som gjør at bønder er motivert til å fortsette – og for å sikre matvaresikkerheten. At folk reagerer på drivstoffprisene forstår jeg, men det er mulig å forklare hvorfor vi ikke har handlet.

1 / 3 FREDSSELFIE: - Peace, sa Julie Nordås og splittet fingrene da hun fikk ja til en selfie med statsministeren. FREDSFORSØK: Da Støre forsto at det var peace-symbolet, forsøkte han å kopiere henne. PEACE ON EARTH: Han klarte det relativt bra, til slutt. forrige neste fullskjerm FREDSSELFIE: - Peace, sa Julie Nordås og splittet fingrene da hun fikk ja til en selfie med statsministeren.

– Hvorfor har dere ikke handlet?

– Vi vet veldig godt at avgiftskutt koster mange, mange milliarder og har ganske begrenset påvirkning på pumpeprisen. I en tid hvor høy pengebruk i tillegg vil kunne drive opp renten, har vi sammen som regjering gjort en prioritering og valgt en raus strømstøtteordning som treffer der folk flest har størst utgifter.

Vi tusler gjennom gatene i Tvedestrand. I en bokhandel treffer han på en kjenning, som gratulerer ham med innsatsen i Kilsund-regattaen.

SPORTSGLEDE: Gjermund Bjørndahl driver bokhandel i Tvedestrand. – Jeg ser at du har deltatt på regattaen, sier han: Støres idrettsprestasjon er formidlet i lokale medier.

Regattaglede

Støre må lettere motvillig fortelle at han har vunnet en pokal i det siste.

– Jeg og to barnebarn deltok. Vi fylte opp båten med en livvakt, for å få mer tyngde, og klarte en 2. plass.

Han legger til: Av fem deltagere i veteranklassen.

Støre sier de deltok med familiens tresnekke fra 1955.

Han sier moren var bedre.

– Hun vant og fikk en sølvskje for det i 1957, med den samme båten.

Han har deltatt Tverdalsøy rundt flere ganger.

Det fikk han en hjertevarm påminnelse om etter det tragiske terrorangrepet i Oslo 25. juni, hvor to ble drept og Samir Alnahhal ble skutt i bakhodet.

– Jeg besøkte Samir på sykehuset. På vei ut sa han at han hadde møtt meg før: «Vi slo deg i Kilsundregattaen for noen år siden», sa han.