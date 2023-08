KRANGEL: LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Fagforbundleder Jørn Eggum er i pensjonskrangel. Nå prøver LO-lederen å få til en felles løsning.

Pensjonsdramaet: Her er LOs løsning

Tirsdag legger LO-ledelsen frem en skisse til forbedret Avtalefestet pensjon (AFP) for Fellesforbundets forbundsstyre. De frir til de unge.

Kortversjonen LO-ledelsen vil presentere et forslag til forbedret Avtalefestet pensjon (AFP) for Fellesforbundets forbundsstyre på tirsdag.

Fellesforbundet ønsker å beholde den, mens LO sentralt ønsker å fornye den.

Hovedpunktet i skissen er at de ønsker at Fellesforbundet, hvis de på sitt landsmøte i oktober vedtar å beholde dagens ordning, åpner for å si ja, hvis LO på et senere tidspunkt klarer å bli enige med NHO om en ordning som er bedre enn dagens.

LO's skisse går inn for en løsning som de mener gir flere en AFP-ordning, og tillater folk å ta med seg AFP fra en bedrift til en annen inkludert mellom offentlig og privat virksomhet. Vis mer

VG skrev i forrige uke om et internt pensjonsdrama i LO, hvor LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, er i strid om Avtalefestet pensjon med LOs ledelse.

Fellesforbundet vil beholde dagens ordning, mens LO sentralt, forsøker å fornye den.

Og det haster: Fellesforbundet har landsmøte i oktober og kravet fra grasrota er unisont: Behold dagens ordning.

Fatter de det vedtaket, er døren trolig stengt i mange år fremover for å fornye ordningen.

LO-ledelsen har kastet seg om etter at Fellesforbund-leder Jørn Eggum sto frem i VG tirsdag i forrige uke og sa at de ikke kan overkjøre et unisont grunnplan på landsmøtet.

Møtes tirsdag

Tirsdag møter LO-ledelsen ledelsen i Fellesforbundet for å legge frem sin skisse.

VG kjenner til at LO der uttrykker forståelse for at mange i Fellesforbundet vil beholde dagens ordning, men vil argumentere for at hvis de kommer frem til en ordning som er bedre enn dagens, så skal Fellesforbundet kunne åpne for å vurdere den.

– Jeg skjønner at mange tillitsvalgte i Fellesforbundet er skeptisk til å fornye ordningen, fordi de vet hva de har, mens det vi holder på med er fuglene på taket – noe de frykter de vil kunne tape på. Jeg ber dem nøye vurdere vår skisse, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til VG.

Han stikker nakken frem mot forbundet han har lang fartstid i:

Frem til Krogstad ble nestleder i LO i 2022, gikk han gradene fra klubbleder i Fellesforbundet, til å bli valgt inn i forbundsledelsen fra 2011 og nestleder i Fellesforbundet fra 2015 til 2022.

SKISSE-SENTRAL: Krogstad har stått sentralt i arbeidet med skissen de legger frem for Fellesforbundet tirsdag.

I LOs skisse går de inn for en løsning, som de mener ikke blir dårligere for dem som har dagens AFP-ordning, men som vil gi veldig mange flere AFP.

Mange av de anslagsvis rundt 900000 som omfattes av AFP-ordningen, får ikke nyte godt av den fordi de skifter jobb.

I den nye ordningen vil folk kunne ta med seg AFP fra en bedrift til en annen og mellom offentlig og privat virksomhet. Det vil gjøre at veldig mange flere fagorganiserte vil få den.

Krogstad sier deres forslag vil gjøre at svært mange flere vil nyte godt av den.

– Hva sier du til en 25-åring i dag?

– 25-åringen vil med all sannsynlighet få bedre ordning, fordi de vil skifte jobb mange ganger. Når de arbeider i en bedrift med tariffavtale vil de tjene opp til AFP.

Regningen

Han sier jobbskifte er en utfordring, som nå kan AFP-løses.

– Bedriften deres betaler inn til AFP-ordningen, men en oversikt viser at en stor del av de ansatte ikke får nyte godt av den. LO mener en forbedret AFP vil øke interessen for å være organisert og arbeide i en bedrift med tariffavtale gjennom hele yrkeslivet.

I dag er det bedrifter med tariffavtale som tar rundt 2/3 av regningen, mens staten tar den siste tredjedelen.

Ifølge LO har de funnet modeller som viser at den nye ordningen vil kunne finansieres innenfor rammene av lønnsoppgjørene.

LØNNSDEMP: LO-lederen har åpnet for at de ansattes bidrag, er å dempe kravene noe i fremtidige lønnsoppgjør. Men ikke neste år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har tidligere signalisert at deres bidrag vil være å smøre lønnsoppgjør fremover med noe lavere lønnskrav.

For ikke å forstyrre hovedoppgjørene, vil de vektlegge lønn i mellomoppgjørene, hvor det er LO som forhandler. De vil ikke forstyrre frontfagsforhandlingene som Fellesforbundet leder.

Oppgjørsformene

I Norge er det hovedoppgjør og mellomoppgjør annethvert år. I hovedoppgjør forhandles både lønn og prinsipielle saker, som pensjon. I mellomoppgjør, som vi hadde i år, forhandles det i all hovedsak om penger. Til våren er det hovedoppgjør.

LO-kongressens vedtak er at AFP skal tas i et samordnet oppgjør hovedoppgjør i denne perioden, altså frem til 2025. Da må AFP inn i vårens oppgjør. LO ønsker å forhandle om modellen, uavhengig av økonomien. Den skal de løse i mellomoppgjørene.

NESTE ÅR?: Krogstad ønsker å forhandle om AFP i hovedoppgjøret neste år.

– Gjerne det

LO-nestlederen sier de håper at AFP blir hovedsaken i vårens hovedoppgjør, men at finansieringen flyttes til mellomoppgjøret.

– I lønnsoppgjøret i 2024 må vi gi folk reell lønnsvekst, etter flere tunge år med økte kostnader.

Samordnet oppgjør betyr at det er LO og NHO som leder forhandlingene i et hovedoppgjør.

Dette sier han om finansieringen.

– Vi forventer at myndighetene forlenger sitt bidrag, en tredjedel av kostnadene. Så skal vi bidra via noen oppgjør og så skal bedriftene fortsatt ta sin del, som er rundt to tredjedeler.

– NHO vil ha ned bedriftenes kostnader. Vil da regjeringens bidrag være å ta litt større andel, for å redde ordningen?

– Gjerne det, men vi har foreløpig lagt til grunn at de skal videreføre sitt bidrag.

Jørn Eggum ønsker ikke å kommentere saken før møtet tirsdag.