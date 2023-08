Åpner ti nye politikontorer neste år: − Elendig prioritering

Opposisjonen er skeptiske til avgjørelsen.

Regjeringen åpner ti nye polititjenestesteder neste år, opplyser justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Vi skal styrke det lokale politiet og i dag tar vi første skritt for å skape trygghet for folk over hele landet, sa Mehl da hun kunngjorde listen på en pressekonferanse onsdag.

Noen av polititjenestestedene er nyopprettelser, mens andre er gjenåpning av tjenestesteder som tidligere er lagt ned.

Regjeringen lovte i Hurdalsplattformen å åpne 20 polititjenestesteder.

I fjor sommer ble det kjent at Magnormoen skulle få et nytt polititjenestested. I januar la regjeringen fram en liste på ytterligere ni fordelt over hele landet. Noen av disse har allerede åpnet, mens andre blir åpnet i løpet av året.

Info Kommuner som får nye politikontor i 2024: * Lillestrøm (Sørumsand) * Rakkestad * Karlsøy * Kvinesdal * Levanger * Nesodden * Sør-Odal * Vaksdal * Åseral * Hemsedal (vintersesong). I tillegg er det etablert følgende tjenestesteder i år: * Engerdal * Hvaler (sommer) * Meråker * Oslo (Mortensrud) * Salangen * Sandefjord (Torp) * Sigdal * Steigen * Stranda (Geiranger – sommer) Vis mer

Ønsker ikke nytt kontor

NTB har tidligere skrevet at seks av ni politikontorer som regjeringen skal åpne i år, ikke er ønsket. Politiet sier det er imot deres råd og vilje, og at de vil bruke ressursene annerledes.

– Vi ønsket ikke et nytt kontor. Kontor og husleie binder opp ressurser som vi heller kunne brukt på patrulje og etterforskning. Da får vi mer igjen for pengene, sa politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt til NRK tirsdag.

− Våre faglige anbefalinger bygger på innspill fra politidistriktene. Utredningene som er oversendt departementet er unntatt offentligheten, men samlet sett pekes det på faglige dilemmaer og målkonflikter som vil kreve politiske prioriteringer i den videre utviklingen av politiet, forklarer politidirektør Benedicte Bjørnland.

På generelt grunnlag er Politidirektoratet opptatt av at en styrking av politiet bør rettes mot de utfordringene samfunnet står overfor:

− Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er varig endret, og politiet har måtte tilpasse seg et skjerpet trusselbilde med økt beredskap.

Kritisk

Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik reagerer kraftig på regjeringens beslutning, og kaller det «en dårlig prioritering».

– Dette er elendig prioritering av offentlige midler. Jeg er ikke overrasket over at regjeringen igjen tar en beslutning som hverken er i tråd med politiets ønsker eller til det beste for vanlige folk. Men jeg er like fullt skuffet. Politiets Fellesforbund har gjentatte ganger på det sterkeste frarådet å opprette nye tjenestesteder. De har vært krystallklare på at det de trenger er flere folk, ikke kontorer, sier hun.

Høyre reagerer også på at regjeringen velger å opprette nye politikontorer. De mener det er helt feil ressursbruk.

– Regjeringen forstår ikke alvoret i situasjonen politiet står i. Vi trenger flere politifolk, ikke flere politikontorer, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

Per-Willy Amundsen (Frp), leder av justiskomiteen på Stortinget, mener også at beslutningen er sløsing med ressurser.