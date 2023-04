SUNNAAS SYKEHUS: Bildet er fra mars 2020.

Voldshendelsen på Sunnaas: Brannvesenet tok kontroll på gjerningsperson

Utrykningsleder i brannvesenet Søren Rodriguez tok kontroll på den siktede etter drapsforsøket på Sunnaas natt til i dag.

– Vi rykket fra brann, vi er de lokale. I dette tilfellet var politiet et stykke unna, forteller Rodriguez til VG.

Det var natt til onsdag at voldshendelse skjedde på Sunnaas sykehus. En mann i 40-årene er siktet for drapsforsøk. Den fornærmede fikk alvorlige skader, men er utenfor livsfare.

– Politiet fikk melding cirka klokken 00.30, og en patrulje var på stedet relativt kort tid etterpå. Siktede ble pågrepet helt uten noen form for dramatikk, opplyser politiadvokat Torgeir Lutro i Øst politidistrikt til VG.

Som de nærmest og før politipatruljen kom til stedet, rykket Rodriguez og hans mannskap til Sunnaas.

UTRYKNINGSLEDER: Søren Rodriguez rykket ut til voldshendelsen på Sunnaas natt til onsdag.

– Null erfaring

Utrykningslederen forteller om en kaotisk situasjon på sykehuset, og at brannvesenet bidro til å få kontroll på situasjonen.

– Vi har ikke nødvendigvis de beste verktøyene for å gå inn i slike saker. Normalt bidrar vi med å redde eller hjelpe folk. Det er vanskelig å snu hodet sitt for et slikt oppdrag: Må jeg skade noen for å forhindre noe?

Det var tre personer som var på vakt på Nesodden brannstasjon som rykket ut.

– Mine mannskaper har null erfaring med å håndtere slike situasjoner. Som fast ansatt har jeg hatt PLIVO PLIVOPågående livstruende vold-kurs for å håndtere, forteller han.

Politiadvokat Lutro forteller at saken er kodet som drapsforsøk, og beskriver det som en alvorlig voldshendelse.

Den fornærmede, en kvinne i 40-årene, har blitt operert for skadene hun ble påført og er utenfor livsfare.

– Slapp å bruke fysisk makt

Rodriguez opplyser at helsepersonell på stedet tok hånd om den skadede personen, brannvesenet tok kontroll på stedet, mens Rodriguez passet på gjerningspersonen.

– Jeg slapp å bruke fysisk makt. Det holdt med nær tilstedeværelse, sier han.

Av hensyn til etterforskningen, ønsker han ikke å forklare seg detaljert om det som møtte dem på åstedet.

– Den er voldsom nok den historien der, sier han til VG.

Fungerende kommunikasjonssjef ved Sunnaas, Anne Daae Nordvang Sæle, forteller til VG at de ansatte på nattevakt ivaretas av egne fagfolk etter hendelsen.

– Vi ivaretar medarbeiderne som var til stede i natt. Vi har egne fagfolk med psykososialt kompetanse. Det er stille her om natten, men det er natteam

med lege og sykepleiere på huset. De har vært utsatt for en uvant påkjenning og ivaretas av vårt psykososiale team.

Sunnaas sykehus ligger på Nesodden utenfor Oslo. Sykehuset er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og tilbyr rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post