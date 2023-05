BOSTØTTE-HALV MILLIARD: Aps Lene Vågslid lekker fra revidert budsjett som legges frem torsdag formiddag.

Gir 519 millioner til vanskeligstilte

Regjeringen foreslår i revidert budsjett 519 millioner kroner ekstra i bostøtte.

Det bekrefter Lene Vågslid, Aps leder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget overfor VG.

Her er pakken de foreslår:

Regjeringen foreslår å forlenge det midlertidige bostøtteregelverket ut 2023. Det betyr forlenget støtte for 22.000 mottagere. Støtten som SV og regjeringen ble enige om i 23-statsbudsjettet, skulle vare til 1. juli.

I tillegg foreslår regjeringen ekstra utbetalinger i oktober, november og desember til alle bostøttemottagere, som hjelp til å dekke høye strømutgifter:

1000 kroner i oktober, 1500 kroner i november og 1500 kroner i desember, utbetalt måneden etter.

I tillegg får alle bostøtte-husstandene 150 kroner for hvert ekstra husstandsmedlem ut over det første. Har du som kvinne tre barn og mann, får dere 600 kroner ekstra i måneden.

Samlet utgjør forslaget til ekstrabevilgning 519 millioner kroner i 2023.

– Dyrtiden, med svært høye priser på det aller meste, fører til at mange flere sliter og trenger at fellesskapet stiller opp. For Ap er dette grepet og prioriteringen i revidert viktig for å skape trygghet og forutsigbarhet ut hele året for folk som sliter, sier Vågslid.

Hun sier at strømprisen fortsatt ligger an til å være unormalt høy.

– Dessverre forventes strømprisen fortsatt å være høy fremover. Det er viktig å skape trygghet for at man kan betale regningene sine, og jeg er derfor glad for at vi også foreslår ekstrautbetalinger til bostøttemottagere til vinteren som kommer.

Vågslid sier at mange husstander med svært stram økonomi, som ellers ville miste bostøtten, får beholde den.

– Og mange av de som har rett på bostøtte vil få mer enn de vanligvis ville fått. Vi er i en ekstraordinær situasjon med generelt høy prisstigning. Dette rammer vanskeligstilte særlig hardt. Uten dette forslaget ville om lag 22.000 bostøttemottagere mistet bostøtten fra 1. juli.

De som får bostøtte er de som har lave inntekter og høye boutgifter. Midlene går i stor grad til folk i byene og hjelper vanskeligstilte med å dekke bokostnader.

Info Mer om bostøtten her I fjor fikk 138 081 husstander bostøtte. Det er 21 777 flere enn året før. Så langt har 124 097 fått bostøtte i år, det er høyere enn på samme tid i fjor. Bostøtten er skattefri etter skatteloven § 5–43 punkt f. Vis mer

– Er dette den første oppfølgingen av vedtaket på Ap-landsmøtet for en uke siden, hvor det ble vedtatt å øke støtteordninger for utsatte grupper?

– Ja, det var viktig for landsmøtet at vi skal styrke bostøtten og se på alle ordningene. Bostøtte er veldig treffsikkert, hvor vi virkelig treffer folk som sliter med stadig økende regninger og kostnader.

Hun sier at de nå bevilger penger til å videreføre den oppjusterte inntektsgrensen.

– For å kvalifisere for bostøtte må du ha inntekt under et visst nivå og boutgifter på et visst nivå. Disse er differensiert etter hvor du bor i landet og hvordan husstanden ser ut; så det er ikke ett beløp som justeres opp for hele landet. For eksempel er boutgifter høyere i Oslo enn i Aurskog Høland.

