POLITIET PÅ PLASS: Her putter politiet de hodeløse fuglene i en plastsekk.

Hodeløse haner funnet i park i Sandnes

Det var litt over klokken 14 søndag at politiet fikk melding om at en forbipasserende hadde funnet fem døde fugler i Sandveparken, fire uten hode.

Politiet har fjernet fuglene og oppretter sak.

– Fire haner, hvorav 3 av dem uten hode. Den femte fuglen ser ut som en due uten hode, den ble funnet et lite stykke vekke fra hanene. Politiet har fjernet fuglene og oppretter sak, skriver politiet.

Politiet har ingen informasjon om hva som har skjedd fuglene. Mattilsynet vil bli varslet.

– Hodene ser ut til å være kappet av, skriver politiet som fikk melding om funnet av en forbipasserende.

Har noen opplysninger i saken, ønsker politiet at man tar kontakt.

Sandveparken ligger litt utenfor Sandnes sentrum og det går en vakker elv gjennom parken.

