DØD: Siden mai har en rekke fugler blitt smittet av fugleinfluensa.

Fugleinfluensaen herjer i Finnmark

Mattilsynet har fått meldinger om døde fugler fra hele kysten av Finnmark.

Så langt er influensaen påvist i Hammerfest, Båtsfjord, Berlevåg, Vardø og Alta.

VG har fått flere tips om en funn av en rekke døde fugler. Dette kan Mattilsynet bekrefte.

Senest denne uken fikk fire fugler påvist fugleinfluensa, to fra Alta og to fra Båtsfjord.

– Vi har fått meldinger om døde fugler fra hele kysten av Finnmark, sier fungere avdelingssjef for avdeling Finnmark i Mattilsynet, Gørill Hogseth, til VG.

Fugleinfluensa forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Registrerer

Mattilsynet registrerer alle meldingene, og svarer på henvendelsene fra publikum. I tillegg har de kontakt opp mot flere etater.

– Veterinærinstituttet, NINA, SNO og statsforvalter, samt FHI og kommunelegene. Vi har overvåkning av fugleinfluensa ved å registrere funn som meldes inn, og ta prøver etter anbefalinger fra VI, sier Hogseth.

Mattilsynet fikk den første henvendelsen i slutten av mai. Prøvesvaret fikk de 6. juni.

– Da var det tidligere påvist i Helgeland og Troms, sier Hogseth.

Så langt har de aller fleste registrerte fuglene vært krykkjer og andre måkearter.

Om du skulle finne en død fugl finnes det også tips og råd.

– Veterinærinstituttets anbefalinger er å fjerne død fugl for å unngå videre smittespredning i villfuglpopulasjonen. Dette er kommunen sitt ansvar, men de har heller ikke kapasitet til å fjerne alt, så dersom publikum har mulighet til å beskytte seg selv, så er det bra å kaste død fugl pakket i plast i restavfallet. Vi ber også publikum om å la syk fugl være i fred fordi de blir stresset av ikke å kunne fly vekk fra situasjonen.

Døde krykkjer

VG skrev om fugleinfluensaen på Bjørkøy sent i mai. Da var det funnet flere titalls døde krykkjer av fastboende og folk med fritidsboliger.

– Vi mottar mange meldinger om syke og døde villfugler, og vurderer alle meldinger som kommer inn. Fugleinfluensa er blitt påvist hos villfugl flere steder i Norge i vinter, og i slutten av januar ble sykdommen for første gang i vinter påvist hos tre svaner i Oslo og i Aske, sa Lill-Tone Klæboe, avdelingssjef ved Mattilsynet i Midtre Hålogaland, til Harstad Tidende den gang.

– Mattilsynet er først og fremst bekymret for at smitten skal komme inn i fjørfehold der det er egg- eller kyllingproduksjon, men det er også viktig at man tar forholdsregler hvis man driver med høner eller andre fugler på hobbybasis, sa hun videre.

