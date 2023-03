DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt på åpen gate i Oslo 28. april 2021.

Nekter å forklare seg om meldinger før Frogner-drapet

OSLO TINGHUS (VG) Ti dager før Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt på åpen gate, skrev en nærstående av den nå drapstiltalte mannen at «han skulle ha tak i F for sette en kule i hodet hennes». Hvorfor, vil ikke personen svare på.

Den nærstående benyttet seg av retten til å la være å forklare seg i tingretten mandag.

Det betyr at retten ikke fikk svar på hvorfor vedkommende flere uker før drapet på tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø sendte en rekke oppsiktsvekkende meldinger om mannen som nå er tiltalt for drapet.







Meldingene beskrev blant annet at den nå drapstiltalte mannen «sa han skulle ha tak i F for å sette en kule i hodet hennes for det som skjer i livet hans».

Dette skrev den nærstående 11. april 2021.

17 dager senere, 28. april, ble Sørebø skutt ni ganger i hodet på åpen gate i på Frogner i Oslo.

Info Dette er saken

En mann er tiltalt for drapet. Han har erkjent straffskyld både i avhør og i retten.

Før drapet, var Sørebø og den drapstiltalte i en pengekonflikt som hadde pågått over tid.

Konflikten var knyttet til flere byggeprosjekter, blant annet oppføringen av en luksusbolig på Oslo vest.

Den tiltalte tapte erstatningssaken Sørebø hadde mot ham, og saken skulle opp for lagmannsretten da Sørebø ble drept.

Sørebø og hennes avdøde ektemann etterlot seg to døtrene tenårene som begge var til stede da rettssaken mot tiltalte startet i mandag 6. mars. Vis mer

En 41 år gammel mann har erkjent at han drepte henne, men fastholder at drapet ikke var planlagt. I retten har mannen forklart at drapet skjedde i affekt

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. De bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, svarte mannen på aktors spørsmål om hvorfor han skjøt.

Meldingsutvekslingene i forkant peker på at drapet kan ha vært planlagt, mener påtalemyndigheten.

Ettersom den nærstående nektet å forklare seg i retten, leste aktor Aud Kinsarvik Gravås opp avhør av mannens nærstående som ble gjort forbindelse med drapsetterforskningen.

TIL MINNE: I dagene etter drapet lå det blomster på bakken der det skjedde.

Den nærstående måtte være til stede under opplesningen, men ba om at den drapstiltalte 41-åringen forlot saken før vitnemålet.

Mannen har erkjent drapet på tobarnsmoren på Frogner, både tidlig i politiavhør og under rettssaken mot ham.

I de oppleste avhørene mandag fremkom det at han ringte den nærstående etter drapet og fortalte hva han hadde gjort.

Den drapstiltalte mannen har barn på samme alder som døtrene til kvinnen han har erkjent å ha drept.

Fevziye Kaya Sørebøs døtre satt begge i salen under vitnemålet mandag. Forrige uke avga de sin forklaring. De har bedt om fire millioner totalt i erstatning for drapet på moren.

