DREPT: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt ni ganger i hodet. Mannen som er tiltalt for drapet hadde barn på samme skole som tobarnsmoren.

Frogner-drapet: Skjøt tobarnsmor på åpen gate – aktor ber om 17 år fengsel

OSLO TINGHUS (VG) Mannen som er tiltalt for å ha skutt og drept Fevziye Kaya Sørebø (50) på Frogner i Oslo, bør få 17 år i fengsel, mener påtalemyndigheten.

Drapet skjedde under særlig skjerpende omstendigheter og med overlegg med overleggMed overlegg betyr at et drap er planlagt., mener aktor.

Påstanden ble fremlagt under hennes sluttprosedyre i tingretten torsdag, nest siste dag av rettssaken mot den drapstiltalte 41-åringen.

Han har erkjent straffskyld både i retten og i politiavhør tidlig i etterforskningen.

– Det sentrale spørsmålet for retten, er derfor hvor streng straff tiltalte bør få, sa aktor Aud Kinsarvik Gravås under sluttprosedyren.

Mannen er tiltalt for å ha skutt tobarnsmoren Fevziye Kaya Sørebø ni ganger i hodet på Frogner i Oslo 28. april 2021.

Aktor beskrev drapet som «en ren henrettelse».

I RETTEN: Aktor Aud Kinsarvik Gravås har vært flankert av hovedetterforsker Kristian Rosmo Eldegard under hele rettssaken.

Mannen selv har sagt at drapet skjedde i affekt, altså at det ikke var planlagt.

– Jeg klarer ikke beskrive det på noen måte. De bare rant over for meg, der og da. Det var som om det brant inni kroppen, svarte den tiltalte mannen forrige uke da aktor spurte hvorfor han skjøt.

Under aktors sluttprosedyre satt mannen med armene i kors og så ned i bordet foran seg.

Info Dette er saken 28. april 2021 ble Fevziye Kaya Sørebø (50) skutt ni ganger i hodet på åpen gate på Frogner i Oslo.

En 41 år gammel familiefar er tiltalt for drapet. Han har erkjent straffskyld, både i avhør tidlig i etterforskningen og i retten.

Før drapet var Sørebø og den drapstiltalte i en pengekonflikt som hadde pågått over tid.

Konflikten var knyttet til flere byggeprosjekter, blant annet oppføringen av en luksusbolig på Oslo vest.

Den tiltalte tapte erstatningssaken Sørebø hadde mot ham, og saken skulle opp for lagmannsretten da Sørebø ble drept.

Sørebø og hennes avdøde ektemann etterlot seg to døtrene tenårene som begge var til stede da rettssaken mot tiltalte startet i mandag 6. mars. Vis mer

Påtalemyndigheten har imidlertid lagt frem en rekke meldinger fra blant annet mannens nærstående, som de mener tyder på at drapet kan ha vært planlagt.

«Han sa han skulle ha tak i F. For å sette en kule i hodet hennes for det som skjer i livet hans», skrev den nærstående 11. april, 17 dager før drapet.

Den nærstående nektet å forklare seg om meldingene i retten. I politiavhør som ble opplest tirsdag forklarte vedkommende at hun aldri trodde 41-åringen var i stand til å begå drap, men fryktet han kunne komme til å skade seg selv.

TIL MINNE: Fevziye Kaya Sørebø (50) ble skutt og drept på åpen gate på Frogner, vest i Oslo.

Da drapet skjedde, hadde den drapstiltalte mannen og Sørebø hadde over lang tid vært i en pengekonflikt. Tobarnsmoren mente 41-åringen skyldte henne penger for flere byggeprosjekter.

Julen 2020 fikk Sørebø medhold i et sivilt søksmål retten. Mannen ble dømt til å betale henne nærmere 12 millioner kroner. Han anket.

Pengekonflikten har vært sentral i rettssaken mot 41-åringen.

En ansatt i forsikringsselskapet Tryg Forsikring, som var involvert i søksmålet på mannens side, vitnet tidligere denne uken om en telefonsamtale som skal ha funnet sted i midten av januar 2021, tre måneder før drapet.

– Jeg forsto det slik at han hadde ikke var blitt trodd på et eneste punkt av retten. Da sa han til meg: «Hvis dette resultatet står seg til sist, så skal jeg kverke ’a».

