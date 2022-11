SOM NORMALT: Du kan nok feire jul som normalt, men sørg for at dem som er til stede i familieselskapet er friske. Test deg selv dersom du skal besøke særlig utsatte eldre, råder assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Dette er et illustrasjonsbilde.

Her er covid-grepene du bør ta i vinter – og slik blir julefeiringen

Espen Rostrup Nakstad tror årets julefeiring kan foregå stort sett som normalt. Men skal du besøke særlig utsatte eldre, bør du vurdere å ta grep.

Corona-smitten har steget gjennom høsten til et nivå som tilsvarer omtrent 150 til 200 nye covid-innleggelser per uke i norske sykehus, får VG opplyst av Helsedirektoratet.

– Det er mindre enn under vinter- og sommerbølgene tidligere i år, men det er i gjennomsnitt høyere enn i 2020 og 2021. Heldigvis er det nå bare en liten andel av de smittede som trenger sykehusbehandling og bare fem prosent av dem igjen som trenger intensivbehandling, skriver assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet i en uttalelse til VG.

FØLGER COVID-SITUASJONEN TETT: Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad ser en økning i corona-smitten, mens det er en liten spredning av influensa.

Liggetiden på sykehus er også kortere sammenlignet med de to foregående årene.

Ny risikovurdering

Folkehelseinstituttet publiserte tirsdag en ny risikovurdering for corona-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge. Der skriver de at en ny coronabølge med økt smittespredning og økende antall sykehusinnleggelser, ser ut til å starte nå.

– Man skal holde seg hjemme til man føler seg bedre. Det er samme råd som har vært siden februar, sa fagdirektør Preben Aavitsland i FHI til VG.

– Bør man teste seg for corona – enten hjemme eller hos legen?

– Nei, det er ikke noe poeng i det. Rådet om å holde seg hjemme, er det samme uansett om man tester seg, og uansett hva svaret er.

BLI HJEMME OM DU ER SYK: Det er det klare rådet fra Preben Aavitsland i FHI.

Helsedirektoratet følger svært nøye med på antall sykehusinnleggelser, samt på rapportene fra FHI.

Sistnevnte inkluderer målinger i avløpsvann, og gir ifølge Nakstad en god oversikt over de viktigste smitteendringene.

Info Disse bør ta fjerde dose: Alle som er 65 år og eldre, også sykehjemsbeboere

18 år og eldre og tilhører risikogruppene

12–17 år med alvorlig grunnsykdom

gravide i 2. eller 3. trimester Kilde: Helsenorge.no Vis mer

Immuniteten øker i befolkningen

Nakstad forteller at befolkningsimmuniteten styrker seg gradvis, til tross for flere nye virusvarianter. Han tror derfor ikke det blir aktuelt med inngripende tiltak som man så i 2020 og 2021.

– Hvordan blir julefeiringen med tanke på corona? Er det spesielle grep og tiltak man må ta eller kan man feire som normalt?

– Jeg tror julefeiringen blir normal i år, men rådet om å være hjemme ved sykdom og vaksinere seg i henhold til anbefalinger vil nok fortsatt være det samme gjennom vinteren – og det er mulig vi må gjenta det oftere for at sykefraværet og antallet innleggelser ikke skal bli for høyt, svarer Nakstad.

– Usikkerheten ligger i om vi får nye virusvarianter som endrer spredningsmønsteret eller gir mer alvorlig sykdom. Vi er forberedt på alle typer endringer, selv de minst sannsynlige.

– Hvordan skal man planlegge familieselskap og forholde seg til sårbare grupper?

– Det viktigste er å sørge for at alle som er til stede i et familieselskap er friske. Hvis man har barn som blir syke inn mot jul og er usikker på om man selv er i ferd med å bli syk, kan man teste seg med en selvtest. Det er lurt ikke minst hvis man planlegger å besøke særlig utsatte eldre personer. Vi har rikelig med gratis selvtester i alle kommuner, og de kan også kjøpes på apotek i hele Norge, så det er ingen grunn til å la være hvis man har behov for en test, sier Nakstad.

Ny influensabølge etter jul

Det er høy spredning av corona nå, men liten spredning av influensa i Norge. Helsedirektoratet venter en ny influensabølge etter jul.

– Sannsynligvis i januar eller februar, og hvis vi er heldige blir den ikke større enn normalt og kommer ikke samtidig med en coronabølge. Vi vil bli sikrere på det når vi kommer lenger ut i desember og vet hvordan utviklingen blir i Europa og verden for øvrig, sier Nakstad