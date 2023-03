FLUKTBILEN: 27-åringen fortalte i dag at det var hans plan å sette fyr på fluktbilen, som ble funnet like ved etter drapet.

Har erkjent drapet på Bård Lanes - grillet i retten: − Har du fått betaling for å forklare deg?

Det ble flere ganger amper stemning i retten da statsadvokaten stilte den drapstiltalte ålesunderen en rekke vanskelige spørsmål. – Den kunne du spart deg for, svarte 27-åringen på et av dem.

I går startet rettssaken mot de fire mennene som står tiltalt for et godt planlagt drap på politiinformanten Bård Lanes 20. april 2021.

Påtalemyndigheten argumenterer for at motivet for drapet var at Lanes var i en personlig konflikt med 32 år gamle Lasse, og at han ga en 27 år gammel ålesunder i oppdrag å drepe Lanes.







Tirsdagens store overraskelse var at 27-åringen fra Ålesund valgte å erkjenne straffskyld «for å ha skutt» Lanes, at det ikke var planen å drepe ham, og at «de andre gutta» i saken ikke hadde noe med selve drapet å gjøre.

I dag fortsatte ålesunderen sin forklaring.

27-åringen sier at han lenge følte seg lurt inn i saken, men at han har tenkt mye på cella,og kommet frem til at han ikke hadde blitt lurt. At Lasse faktisk likte ham og de hadde respekt for hverandre.

Han sier han ikke hadde trengt å erkjenne skuddene, og mener at han ikke er identifisert på videoene som politiet har hentet inn fra drapsåstedet.

LASSE: VG har tidligere intervjuet Lasse, som av politiet blir pekt ut som bakmannen i saken.

– Er du truet?

– Det hadde vært feil av meg å sitte her og holde kjeft. At alle de andre gutta som sitter her, som ikke har en dritt med drapet å gjøre, skal gå inn på full dom. Det blir feil. Derfor erkjente jeg straffskyld i går.

Påtalemyndigheten virker ikke til å stole helt på forklaringen til ålesunderen. Statsadvokat Åsmund Yli stilte med en gang følgende spørsmål:

– Du har ikke blitt truet til å forklare deg?

– Hvem skal true meg, spør ålesunderen.

FANGET: 27-åringen mener han ikke hadde trengt å forklare seg i saken, fordi han mener at han ikke er identifisert i saken. Politiet har imidlertid en rekke beviser som peker på ham.

– Har du blitt truet til å forklare deg, gjentar statsadvokaten.

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det en gang. Ingen kan true meg til å gjøre noe.

– Har du fått betaling for å forklare deg?

– Nei. Du kan sjekke fengselskontoen min.

– Så du tror betalingen ville kommet inn der, sier statsadvokaten.

BRØDRE: Bård Lanes (til venstre) ble skutt og drept i april 2021. Her er han sammen med broren Glenn.

Uenige om sikting

Onsdag ble altså ålesunderen grillet om drapsdagen og dagene før drapet, hvor det ble festet en GPS-sporer under Bård Lanes sin bil. Da kunne de tiltalte følge med på hvor Lanes var til enhver tid på en app på telefonen sin.

Ålesunderen sier at de slo to fluer i en smekk; at han kunne følge med på ham for å «ta ham», og at Lasse kunne følge med på den for å ikke møte Lanes, som han hevdet trakasserte ham.

– 19. april, dagen før Lanes blir skutt, klarer du å huske hva du gjorde den dagen?

– Jeg er ikke sikker, men jeg tror jeg hjalp Lasse med å rense bassenget i huset hans.

Ålesunderen har fortalt at han skulle knekke beina på Bård for å løse problemet til Lasse, ikke drepe han. Ålesunderen forklarer at han dro til stedet i maske og at han hadde plastfolie på armene.

BRUN OG BLID: Bård Lanes var her sammen med kjæresten før han ble drept.

Statsadvokat Yli spør hvordan Lanes skulle forstå at han var satt på plass, når han ikke visste hvem som hadde «knekt beina» hans.

– Det var ikke min plan ... det var ikke min oppgave på en måte. Men akkurat det der, det hadde vært åpenbart. Noen ting vet man bare.

Ålesunderen hevder han siktet lavt for å treffe Lanes i beina. Statsadvokat Yli viste imidlertid til et bilde hvor man ser ålesunderen løpe med hevet våpen bak Lanes.

STATSADVOKAT: Åsmund Yli til høyre, sammen med statsadvokat Andreas Christiansen.

– Jeg kan ikke se at det er et lavt siktepunkt her, påpeker Yli.

– Han er på lang avstand, da må du jo ... hvis en person løper fra deg, og du skal sikte på beina, så går jo hånda høyere for å treffe beina.

– Mener du at kula begynner å synke på en sånn avstand? Det er jo ikke lang avstand mellom dere.

– Jeg mener dette er ganske åpenbart, hvis ikke treffer bare i bakken. Du kan jo stille deg på 10–15 meters avstand, så kan vi se hvordan hånda mi er, forklarer ålesunderen, som ble ganske amper flere ganger under utspørringen til statsadvokaten.

– Min påstand er at siktepunktet er overkroppen til Lanes, sier Yli.

– Jeg er dårlig til å skyte, og det her sannheten. Det er ikke noe vi trenger å diskutere. Når han flytter seg fra deg, så må du sikte høyere for å treffe beina, Så den kunne du spart deg for, sier ålesunderen til statsadvokaten.

27-åringen har tidligere forklart at planen var å ta Lanes med en batong.

– Hvorfor fester du Glad-pack (plastfolie) på armene (for å forhindre at kruttpartikler skal feste seg på klærne) hvis planen var å ta ham med batong?

– Fordi jeg tar forholdsregler, jeg vet at ting kan skje. Jeg hadde våpen. I tilfelle det skulle bli en sak som det, så tok jeg forholdsregler, også med maska. Jeg skulle virkelig ta beina hans, dette er gjort med en feil, sa 27-åringen.

