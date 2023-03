HUSRESTER: Vrakrester fra gårdsbruket som fredag ble tatt av snøskredet på Reinøya.

– Det var ingenting igjen

Etter å ha hørt et drønn fra fjellet og sett at alt ble hvitt utenfor, la mannen til Anna Varmedal sprang mot nabogården.

(iTromsø/VG) Fredag omkom to personer etter et snøskred på Reinøya i Troms. Skredet tok med seg både fjøs og hus ut i havet.

Totalt gikk det tre skred i Troms fredag. Et i Kåfjord, et i Lyngen og et på Reinøya. Ingen personer ble tatt av skredet i Kåfjord, mens en person omkom etter skredet i Lyngen.

– Vi satt og skulle spise middag og plutselig hører vi et drønn fra fjellsiden, så blir alt hvitt, sier Anna Varmedal.

Hun og samboeren Øyvind Eriksen bor omtrent 300 meter unna og er nærmeste nabo til gårdsbruket som fredag ble feid på havet i den lille bygda Grøtnesdalen ute på Reinøya.

Da de hører drønnet, snur de seg begge mot fjellsiden og ser at skredet har feid med seg jord, stein og skog.

– Etter at snøfokken som dekket alt la seg, var da vi så skredet som var gått, forteller hun.

Troms politidistrikt bekrefter at to personer er omkommet som følge av skredet. De pårørende er varslet, men det er foreløpig ikke kjent om de to som er funnet omkommet er beboerne i nabohuset.

– Det er fortsatt mye båter ute og leter. Det er mye aktivitet, sier Varmedal til VG.

Info Status på skredene i Troms Reinøya: To personer er bekreftet omkommet, sier vaktkommandør Vidar Paulsen i brannvesenet til VG. Politiet bekrefter det samme. De pårørende er varslet. Et gårdsbruk med flere bygninger er tatt av skredet. Skredet har gått ut i sjøen, melder Hovedredningssentralen. Bygda Grøtnesdalen skal evakueres. Lyngen: Én bekreftet omkommet, én hardt skadet. De var en del av et italiensk turfølge på fem. De øvrige tre er ikke alvorlig skadet og er hentet ut med helikopter. Kåfjord: Alle er gjort rede for. En låve med nærmere 100 dyr ble tatt, men kun elektronikk er ødelagt. Det jobbes med alternative måter å få stelt dyrene på. I tillegg vurderes evakuering av flere personer som nå er sperret inne av skredet. Vis mer

150 meter bredt

Eriksen hev raskt på seg de klærne han hadde lett tilgjengelig, og sammen med noen andre naboer gikk de bort til stedet.

– De gikk bort for å se om det var noe de kunne gjøre, men hele gårdsbruket var jevnet med jorden og det var vrakrester i sjøen. Det var ingenting igjen, forteller Varmedal om minuttene rett etter at de hadde vært vitne til skredet.

Eriksen selv beskriver det som et forferdelig syn. Gårdsbruket til naboene deres, som de har kjent i over 50 år, var helt borte.

– Det var jo egentlig et dobbelthus og et stort fjøs der. Alt var slettet med jorden, sier han til iTromsø.

Ifølge Eriksen var det nesten umulig å forstå at de ulike bygningsrestene som lå igjen, på et tidligere tidspunkt hadde vært et gårdsbruk.

– Det var ikke mulig å vite hvor ting havnet eller hvor det egentlig skulle være, det lå strødd rundt, fortsetter han.

Han beskriver skredbredden til å ha vært rundt 150 meter bredt, ut ifra hvordan det så ut på stedet.

– Det var helt slettet alt sammen, sier han.

– Alle kjenner alle

Den lille bygda har ifølge Anna Varmedal ikke mer enn 10 til 15 innbyggere. Hun beskriver naboene som veldig hyggelige og koselige mennesker.

– De har vært våre naboer i snart 50 år. Vi treffer dem ikke hver dag, men kanskje en gang i uken. Dette er en liten bygd der alle kjenner alle. Det var flotte folk, sier Varmedal.

Grøtnesdalen tilhører Karlsøy kommune og ordfører Mona Benjaminsen opplyser til iTromsø at de har satt inn krisestab. Et psykososialt kriseteam er i beredskap

Lokalbeboer Øyvind Lockertsen har bodd i området hele livet. Han forteller til iTromsø at han aldri kan huske at det har gått skred i det aktuelle området tidligere.

