Barskytingen i Oslo: To personer pågrepet for medvirkning

Totalt fire personer er nå siktet for skytingen i Oslo i juni. Arfan Bhatti er internasjonalt etterlyst, men fortsatt ikke pågrepet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Politiet i Oslo pågrep i går, søndag 25. september, to menn for medvirkning til skytingen til barskytingen i Oslo i juni. Det opplyser politiet i en pressemelding.

Personene ble pågrepet i Oslo og er siktet for medvirkning til terror.

Fredag opplyste politiadvokat Børge Enoksen at Arfan Bhatti (45) er internasjonalt etterlyst og siktet for medvirkning til terror.

Bhatti er ikke pågrepet.

NYE PÅGRIPELSER: Politiadvokat Børge Enoksen opplyser at totalt fire personer er siktet etter barskytingen i Oslo.

Stiller seg uforstående til siktelsen

– Den ene mannen er i 40 årene, og har somalisk statsborgerskap. Den andre mannen er i 30 årene, og har norsk statsborgerskap. Begge mennene er kjent for politiet fra tidligere. De er begge bosatt i Oslo, heter det i pressemeldingen.

Advokat Victoria Holmen representerer mannen i 40-årene, og sier til VG at han stiller seg uforstående til siktelsen.

Han fremstilles for varetektsfengsling mandag eller tirsdag.

Mannen i 30-årene representeres av advokat Øyvind Bratlien. VG har foreløpig ikke lykkes med å få en kommentar fra Bratlien.

Sistnevnte har samtykket til varetektsfengsling.

Ikke kontakt med Bhatti

– Politiet mener fortsatt at Bhatti befinner seg i Pakistan. For å sørge for et best mulig samarbeid med pakistanske myndigheter, hadde vi tjenestepersoner fra Oslo politidistrikt i Pakistan for kort tid siden, skriver politiet i pressemedingen.

Politiet har ikke vært i kontakt med Bhatti, men har kontakt med hans forsvarer Svein Holden.

– Vi er forberedt på at de rettslige prosessene i Pakistan tar tid og at det i så måte er vanskelig å stadfeste når Bhatti kan bli pågrepet, skriver politiet.

To drept i barskytingen

To personer ble drept og 21 personer ble skadet da Zaniar Matapour avfyrte skudd utenfor utestedene Per på hjørnet og London pub i Oslo sentrum natt til 25. juni.

Det første skuddet ble løsnet klokken 01.12.48. Ikke lenge etterpå ble Matapour lagt i bakken av sivile, som holdt ham nede i flere minutter.

Klokken 01.19 ble Matapour pågrepet av politiet.

Han er siktet for drap, drapsforsøk og terror, men har nektet å forklare seg for politiet.

Politiadvokat Børge Enoksen har tidligere uttalt at det er en relasjon mellom Matapour og Bhatti.