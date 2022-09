TRENGER HJELP: Sårede soldater Shchurove som får umiddelbar hjelp. Bildet er tatt den 25. september

Norge sier nei til Ukraina: Ikke gratis behandling av sårede soldater

Regjeringen nekter å etterkomme Ukrainas krav om å tilby gratis behandling for sårede ukrainske soldater i Norge. Ifølge Venstre har dette ført til full stopp i hentingen av sårede soldater til behandling på norske sykehus.

Den 5. juli formidlet EU dette kravet fra Ukraina til norske myndigheter:

– Ukraina stilte som krav at behandling for ukrainske medevac-soldater (medisinsk evakuering, red anm) skulle være gratis, skriver statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap) i Helsedepartementet i en e-post til VG.

Hun sier at regjeringen vurderte Ukrainas krav, men at de ikke fant det «nødvendig å innføre en slik særordning».

Egenandeler

Det betyr at soldatene selv må betale vanlige egenandeler, hvis de trenger videre oppfølging i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Behandlingen på sykehus er gratis.

Regjeringen forklarer dette slik:

– Ettersom enkelte pasienter også vil trenge videre behandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, var det naturlig å vurdere hvorvidt det burde innføres en særordning for ukrainske medevac-pasienter også her, skriver Rønning-Arnesen.

– Medevac-pasienter har de samme helserettighetene som andre ukrainske personer med midlertidig kollektiv beskyttelse og den øvrige befolkningen i Norge, og vi fant det derfor ikke nødvendig å innføre en slik særordning, legger hun til.

VG har tidligere skrevet om hvordan regjeringen i vår snudde på bakrommet etter at Ukraina ba Norge ta imot sårede soldater fra det krigsherjede landet.

Da sa regjeringen først ja til å hente soldater. Men så krevde Justisdepartementet en utredning. Det tok over en måned før tilbudet ble gjenopptatt fra norsk side.

Beslutningen kom samme dag som justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ble hasteinnkalt til Stortinget for å forklare seg om tilbudet til de sårede soldatene.

Men en ny byråkratisk floke har raskt stoppet hentingen av flere sårede ukrainske soldater til behandling i Norge.

– Byråkratisk tull

Venstre-leder Guri Melby reagerer sterkt:

– Dette fremstår som byråkratisk tull på sitt verste, sier hun.

Da Melby sendte et skriftlig spørsmål til regjeringen om hvorfor mottaket av sårede soldater hadde stoppet opp, oppga hun at 21 sårede soldater var ankommet Norge mellom 12. juni og 22. juni.

Men regjeringen vil verken bekrefte eller avkrefte dette antallet. VG har ikke fått bekreftet opplysningene selv.

– I svaret til Melby bestrider dere ikke påstandene hennes. Stemmer det Melby skriver i sitt spørsmål?

– Behandlingstilbud for ukrainske medevac-pasienter blir gitt på bakgrunn av pasientenes behov og kapasitet i spesialisthelsetjenesten, og ikke deres status som soldat eller sivil, skriver Rønning-Arnesen til VG.

KRITISK: Venstre-leder Guri Melby her på det lyse hjørnekontoret sitt i en av Stortingets mindre kjente ganger i Tollbugata.

Helseministerens ansvar

– Først tok det altfor lang tid før regjeringen ga grønt lys til å ta imot sårede ukrainske soldater. Men så oppstår det raskt en byråkratisk propp som gjør at tilbudet stopper opp igjen. Så da melder flere spørsmål seg: Er det en motvilje til å hjelpe dem, eller er det manglende kriseforståelse i regjeringen om den ekstraordinære situasjonen, spør Venstre-lederen.

Hun legger til at uansett hvor det har sviktet, så er det helseministerens ansvar å løse floken.

VG har forelagt kritikken til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Hun viser til statssekretær Rønning-Arnesen.

Vil ikke svare

Ifølge UDI kan en enslig ukrainsk eks-soldat få så lite som 68 kroner dagen til mat, klær og helseutgifter som flyktning i Norge.

– Vi har sendt et brev til Ukraina og EU som opplyser om hvilke rettigheter ukrainske pasienter vil få ved medevac til Norge. Vi har også lagt inn tilbud om mottak av pasienter til Norge i etterkant av at brevet ble sendt, skriver Rønningen-Arnesen i en e-post til VG.

Hverken Helsedepartementet eller Helsedirektoratet vil opplyse om Ukraina har takket ja til tilbud om å hente sårede soldater etter den 5. juli.

VG har kontaktet den ukrainske ambassaden for kommentar, men har ikke fått svar.

Info Dagpenger for flyktninger Sårede ukrainske soldater blir plassert i kommuner etter sykehusbehandling. Alle som bor på mottak får utbetalt penger, som blant annet skal gå til mat, klær og helseutgifter. For enslige voksne beboere i akuttinnkvarteringer uten kantine (selvhushold) er den månedlige satsen kr 2044, skriver UDI i en e-post til VG. Det tilsvarer 68 kroner dagen. Enslig voksne personer som bor i ordinære mottak uten kantine får kr 2 668. Det tilsvarer 88 kroner dagen. For enslige voksne beboere i akuttinnkvarteringer med kantine, er den månedlige satsen kr. 447. Det kommer egne tillegg for blant annet barn. Vis mer

Oppgir ikke tall

Regjeringen har tidligere bestemt at Norge kan hente inntil 550 sårede ukrainere. Så langt har 84 pasienter ankommet Norge, sammen med 55 pårørende, opplyser Helsedepartementet.

VG har spurt i flere runder, men regjeringen nekter å oppgi hvor mange av dem som er soldater. Departementet skriver til VG at Helsedirektoratet ikke vil oppgi dette, av personvern- og sikkerhetshensyn.

Men da de tre første sårede ukrainske soldatene ble hentet til Norge 12. juni, ble dette varslet med en pressemelding fra justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Rønning-Arnesen avviser at regjeringen har endret praksis.

– Skiller ikke

– Pressemeldingen av 12.juni må først og fremst leses som en bekreftelse på at de første sårede soldatene fra Ukraina som skulle få behandling på norske sykehus var ankommet, og ikke starten på jevnlig oppdatering av fordeling mellom sivile og militære pasienter, skriver hun i en e-post.

Beredskapsdirektør Steinar Olsen i Helsedirektoratet sier at det er kommet 16 ukrainske pasienter til Norge etter 7. juli - men kan ikke si om noen er soldater.

– For oss er alle pasienter og vi skiller ikke mellom soldater og sivile. Derfor har vi ikke tall på dette, sier han.

UKRAINA-STATSRÅDER: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Eget frikort

Melby sendte et skriftlig spørsmål til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) da Venstre ble oppmerksom på at tilbudet til sårede soldater fra Norge hadde stoppet opp.

Melby ba regjeringen innføre et eget frikort for de ukrainske soldatene, for å kunne åpne tilbudet om behandling i Norge igjen

Men helseministeren viste da til at de ukrainske soldatene har de samme helserettighetene som andre med midlertidig kollektiv beskyttelse, asylsøkere og den norske befolkningen.

Nå varsler Venstre-lederen at hun vil ta saken videre:

– Ja definitivt, svarer hun.

– Nå går det flere prosesser, blant annet har Stortingets kontrollkomite til vurdering hvordan regjeringen har fulgt opp denne og andre bistandsanmodninger fra Ukraina. Vi er opptatt av at Norge skal bidra på alle måter som er mulig. Vi får vurdere om vi skal fremme et eget forslag i Stortinget for at Norge skal kunne tilby gratis behandling av soldatene, sier Guri Melby.