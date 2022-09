Brenna om lærerstreiken: − Jeg er også skuffet

Kunnskapsminister Tonje Brenna vedgår at det er en stor utfordring å gjenopprettet tilliten mellom lærerne og kommunene.

Utdannings- og kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) holdt onsdag formiddag en pressekonferanse om lærerstreiken, som tirsdag kveld ble avsluttet med tvungen lønnsnemd.

Streiken ble avsluttet da regjeringen valgte å gripe inn etter 15 uker uten at partene klarte å komme til enighet.

– Streiken har ført til alvorlige konsekvenser for mange barn og unge, og mulighetene for deres opplæring, sier Brenna.

– Hva vil du si til lærerne som er skuffet og sinte?

– Det forstår jeg godt, jeg er også skuffet over at det ble tvungen lønnsnemnd. Vi hadde et ønske om at dette skulle løses mellom partene, svarer kunnskapsministeren.

– Stor utfordring

Brenna sier at det første hun nå skal gjøre er å invitere utdanningsorganisasjonene og Kommunesektorens organisasjon (KS) til møter – både hver for seg og sammen.

– Det er en stor utfordring å gjenopprette tilliten, konstaterer hun.

– Jeg håper vi sammen kan jobbe med flere andre ting som kan gjøre det bedre å jobbe i skolen. Vi skal ikke undervurdere den frustrasjonen som finnes blant lærere, sier Brenna.

Hun peker på at flere lærere mener det blitt mer krevende å stå i klasserommet, og at de opplever et stort press på resultater, målinger og dokumentasjonskrav.

– Dette er i alle fall noe jeg lover å ta tak i.

Det var arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) som tirsdag tok avgjørelsen med å innføre tvungen lønnsnemd. På spørsmål fra VG om Brenna anbefalte dette overfor Persen, svarer hun:

– Vi leverer rapporter fra fagdepartementene underveis i en streik, så er det arbeidsministeren som fatter beslutningen.

Brenna sier hun kommer til å følge med ekstra godt fremover for hvordan situasjonen er ute i skolene. Det som er gått tapt av undervisning må bøtes for, og elever som er blitt hardt rammet skal følges opp, lover Brenna.

– Det er sikkert mange elever som lurer på fraværsgrensen. Hvis du ikke har hatt lærer fordi det har vært streik, får du ikke fravær for det.

– Jeg har ingen planer om å avlyse eksamener, sier Brenna videre.

