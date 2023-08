Ny VG-måling: Jonas haler innpå Ernas ledelse

ARENDAL (VG) Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre kutter avstanden til Erna Solbergs Høyre fire uker før et dramatisk kommunevalg.

Arbeiderpartiet styrer i dag nesten alle de store byene i Norge, men ifølge meningsmålingene det siste året kan venstresiden miste makten nesten i hver eneste en av dem.

Norsk politikk har vært turbulent siden sist måling. Anette Trettebergstuen (Ap) gått av som kulturminister og Ola Borten Moe (Sp) som høyere utdanningsminister, mens Tonje Brenna (Ap) ble sittende som kunnskapsminister etter å ha brutt habilitetsregelverket.

PÅ VEI: Jan Christian Vestre besøkte VGTV for å kommentere målingen tirsdag.

Nå kommer VGs ferske kommunemåling med sårt tiltrengte gladnyheter for et Ap som har slitt tungt i motbakke.

Arbeiderpartiet tar innpå Høyre med 3,1 prosent siden mai. Da ledet Høyre med 8,8 prosentpoeng – nå er avstanden 5,7 prosentpoeng.

Høyre ligger nå under rekordvalget fra 1979, da de fikk 29,2 prosent.

– Tallene viser at vi er på vei opp og at Høyre er på vei ned. Vi har tettet gapet til Høyre med en tredjedel. Det er en god posisjon for Arbeiderpartiet når valgkampen akkurat har startet for fullt, sier Ap-nestleder Jan Christian Vestre til VG.

Rødt solbrilletrøbbel

Partiet Rødt går ned etter solbrille-skandalen:

De går fra 6,3 til 5 prosents oppslutning i VGs stortingsvalgsmåling.

I juni fikk de 4,4 prosent i kommunevalgsbarometeret. I august ble de målt til 3,8 prosent.

I slutten av juli gikk Bjørnar Moxnes av som partileder. Det skjedde etter at han innrømte å ha stjålet et par solbriller på Oslo Lufthavn Gardermoen.

– Disse målingene er svakere enn hva vi er vant med, men i våres målte VG oss på cirka det samme, så det er umulig å si om dette skyldes bråket i sommer eller ikke, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Jeg tror uansett det viktigste for folk i valglokalet er Rødts politikk for å få ned forskjellene, ta tilbake kontrollen over prisene og sikre profittfri velferd.

USIKKER: Marie Sneve Martinussen vet ikke hva tallene i målingen skyldes.

– De tetter ikke gapet

Høyre-leder Erna Solberg (H) sier seg godt fornøyd med tallene i VGs måling.

– Jeg synes dette er veldig fine resultater. Vi lurer alltid på hva som kan skje over en sommer, men vi har samme nivå som vi hadde i vår, og det synes jeg er bra.

– Ap har tettet gapet til Høyre fra 8,8 til 5,7 på et par måneder. Hva tenker du om det?

– De tetter ikke gapet, de minsker gapet. Vi er forberedt på at Ap kan gjøre det litt sterkere inn mot valget, men vi må fortsette å snakke om de viktigste sakene for oss. Flere kvalifiserte lærere, og mer fagpersonell inn i eldreomsorgen, sier Solberg.

KORTERE AVSTAND: I juni var det større plass mellom Erna Solbergs Høyre og Jonas Gahr Støres Ap. I august tar Støre et skritt nærmere rivalen.

Førsteamanuensis Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø sier at Arbeiderpartiet kan vokse enda mer.

– 1 av 4 velgere er fremdeles usikre. Jeg har sett målinger hvor det tallet har vært enda høyere. Det er fortsatt en buffer for Ap å mobilisere. Det er det samme bildet for Senterpartiet, sier Stein.

Nesten 80 prosent av de som tidligere har stemt Høyre sier at de vil gjøre det samme igjen. Bare halvparten av de som har stemt Ap sier det samme.

EKSPERT: Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

– Utfordringen for Høyre som har vært bra så lenge, er at de er tilnærmet fullmobilisert. Nesten alle tidligere Høyre-velgere sier at de ville stemt på dem igjen ved stortingsvalg, sier Stein.

– Nå mobiliserer de andre partiene. Det får ned den relative andelen som ville stemt Høyre. Det er ofte det som skjer med partier når det næørmer seg vavlget. Det er ikke de som gjør det så mye dårligere, men at de andre partiene kommer seg ut og mobiliserer sine egne, usikre velgere, sier han.

Skandaleeffekt?

Stein ved UiT sier at Rødt ligger omtrent akkurat likt med forrige kommunevalg, da partiet fikk 3,8 prosents oppslutning.

– Ser du noen effekt av skandalene som har vært siden forrige måling?

– Nei, ikke sånn som det ser ut her. De ligger omtrent helt på snittet fra juli til juni. Det er til og med en liten styrking for rødgrønn side. Tidligere forskning har vist at sånne saker ikke nødvendigvis har en langsiktig påvirkning på partienes oppslutning, sier Stein.

Han tror det blir jevn kamp om storbyene:

– Høyre er favoritt i Kristiansand, Stavanger og Bergen. I Tromsø er Ap favoritt, mens det er helt jevnt i Oslo. Høyre kommer til å gjøre et godt valg, men det spørs om samarbeidspartnerne gjør det godt nok til å vinne byene, sier han.

Dette viser målingen:

De borgerlige partiene har en klar ledelse når velgerne om stortingsvalg. Men på kommunevalg leder rødgrønn side.

Jonas Stein trekker frem ordførereffekten. Rundt 80 prosent av norske kommuner styres enten av Ap- eller Senterpartiordførere.

Arbeiderpartiet har fått tilbake flere, usikre velgere. Høyre står fremdeles sterkt, men gapet mellom partiene reduseres.

Fremskrittspartiet øker mest på VGs kommunemåling. Frp-nestleder Terje Søviknes er storfornøyd med det – og mener partiet har vind i seilene for tiden.

– Denne målingen gir inspirasjon til alle våre listekandidater som nå står på 24/7 for mer frihet for sine innbyggere, sier han til VG.