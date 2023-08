STORE SKADER: Her evakuerer brannvesenet folk på Frogner i Viken etter ekstremværet «Hans.»

Bruken av nødvarsler skal gjennomgås

Bruken av nødvarsler skal gjennomgås etter at mange fikk varselet flere ganger i forbindelse med ekstremværet Hans.

Det opplyser politiet i en pressemelding.

Nødvarsel ble mandag sendt ut i seks politidistrikter etter anmodning fra statsforvalteren.

VG har tidligere skrevet at en rekke lesere er oppgitt over at nødvarsler ble sendt til områder hvor det ikke var rødt farevarsel, at de fikk dem gjentatte ganger og midt på natten.

– Nødvarsel er et nytt og godt system for varsling av befolkningen. Det er viktig at nødvarslene ikke oppleves som støy eller unødvendig. DSB og politiet samler nå informasjon om hva som skjedde for å evaluere og lære, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet.

Politiet opplyser at det ikke er mulig å avgrense et nødvarsel helt konkret til et geografisk område.

Derfor vil det alltid kunne være personer utenfor det valgte området som får varslene, skriver de.

Også en del Oslo-borgere fikk nødvarsel selv om det ikke var rødt farevarsel i hovedstaden.

– Nødvarsel er fortsatt nytt. Både politiet, som står for den operative bruken av systemet, og vi i DSB, som er ansvarlig for den tekniske løsningen, høster nå nyttige erfaringer fra bruk som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, sier direktør i DSB, Elisabeth Aarsæther.

Politiet skriver at et nødvarsel sendes ut i et aktuelt geografisk område med en valgt gyldighet som kan vare mange timer. Det gjøres for å sikre at personer som beveger seg inn i et område hvor det er sendt ut nødvarsel også får varslet etter at det ble sendt ut.

– Det er rapportert at noen som har vært i de aktuelle områdene ikke har fått nødvarsel. Årsaken kan være at den enkelte ikke har hatt dekning, ikke har tilgang på 4G eller 5G eller at telefonen ikke støtter systemet. Det kreves en nylig oppdatert mobiltelefon for å kunne motta nødvarsel, heter det i pressemeldingen.

I fredstid er det politiet som vurderer om og når det skal varsles, og som «trykker på knappen» for å sende ut varselet. Men ved hendelser der andre myndigheter har primæransvaret, som var tilfellet mandag, kan denne myndigheten be politiet sende ut et nødvarsel.