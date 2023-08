VANN: En parkeringsplass i Mysen sto under vann fredag. Fra mandag ventes store nedbørsmengder på Østlandet.

Klimaforskere om ekstremværet «Hans»: − Har aldri sett noe som dette før

Hvis noe alvorlig skulle skje, må folk først og fremst tenke på å sikre seg selv, sier klimaforsker.

Kortversjonen Ekstremværet «Hans» forventes å treffe Sør-Norge mandag. Meteorologisk institutt har utstedt et rødt farevarsel for mye regn i området.

Ekstremværet kommer fra øst, noe som er uvanlig for Norge.

Leder for klimatjenestene ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, oppfordrer folk på Østlandet til å forberede seg på store nedbørsmengder.

Klimaforsker Bjørn Samset mener ekstremvær kan være kraftigere og mer hyppig enn tidligere. Vis mer

Ekstremværet «Hans» er ventet fra starten av neste uke. Det er meldt kraftig nedbør og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for mye regn for deler av Sør-Norge.

Sjef for klimatjenestene ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, sier til VG at ekstremværet treffer Norge fra øst.







Det er svært uvanlig, ifølge klimaforskeren.

– Norge er delt i to med tanke på vær – øst- og vestavær. Vestlandet er mest eksponert for ekstremvær, og de som bor på Østlandet er vanligvis skjermet for dette.

– Det er svært sjelden at større værsystemer fra øst, treffer Norge, slår Hygen fast.

Han trekker frem to årsaker til hvordan ekstremvær kan påvirke Østlandet:

Enten ved at været sniker seg inn fra vest

Eller ved at værsystemet faktisk kommer fra øst, som i dette tilfellet

– Hvor sjelden er dette?

– Jeg kan ikke huske sist gang vi så et så kraftig værsystem fra øst. Jeg har jobbet ved Meteorologisk institutt og har aldri sett noe så kraftig fra øst som dette før.

SJEF: Hans Olav Hygen er sjef for klimatjenestene ved Meteorologisk institutt. Han har aldri sett en så kraftig værtype treffe Norge fra øst før.

– Kan gå utover infrastruktur

Hygen ber folk på Østlandet være forberedt på store mengder nedbør de kommende dagene. Ekstremværet «Hans» er ventet å treffe Norge i natt.

– Ut fra værmeldingene ser det ut til å bringe med seg en veldig kraftig nedbør. Får vi så kraftig nedbør kan det gå ut over infrastruktur og folks eiendeler.

Han understreker at infrastrukturen på Østlandet ikke er beregnet for et slikt ekstremvær i samme grad som på Vestlandet.

– I Norge bygger vi infrastruktur basert på været som er ventet lokalt. På Østlandet er infrastrukturen bygget for et mildere vær enn det som er ventet.

Hygen kommer med råd til folk som bor på steder som blir hardest rammet:

– Jeg anbefaler folk å sikre verdiene sine, og unngå at vann kommer inn i hus og boliger. Hvis noe alvorlig skulle skje, må folk først og fremst tenke på å sikre seg selv, råder han.

– Det vil garantert være mange som trenger hjelp i etterkant etter dette, tror Hygen.

ØKER I STYRKE: Klimaforsker Bjørn Samset i Cicero sier ekstremværene bare blir kraftigere og kraftigere i styrke.

Klimaforsker Bjørn Samset i Cicero, deler kollega Hygens fascinasjon med at «Hans» beveger seg fra øst mot Norge.

– Det er litt spesielt. Det handler nok om hvordan værsirkulasjonen har vært den siste tiden.

Han sier det er typisk med ekstremvær på tampen av sommeren.

– Det er vanlig at vi får store værsystemet mot oss nå. Det er ofte store regnbyger mot slutten av sommeren. Været er varmere, som betyr atmosfæren holder på mer vann enn normalt, sier Samset.

Ekstremvær er kraftigere enn før

Klimaforskeren sier videre at det er vanskelig å si hvor kraftig ekstremværet blir, men bemerker at de ser en tendens hvor ekstremvær treffer hardere enn før.

– Ekstremværene kommer oftere, og er kraftigere nå enn tidligere.

– Hvorfor det?

– Vi har målt en øking i gjennomsnitt for både regn og ekstremvær. Det handler om fysikken i det, at når det først kommer kraftig regn, så øker det mer i styrke enn tidligere.

HER KOMMER «HANS»: Slik er «Hans» ventet å treffe Norge mandag.

Samset er glad for å se at myndighetene tar ekstremværet på alvor.

– Det er bra at de allerede nå stenger toglinjer. Det kan godt hende at dette går relativt fint for de fleste, men jeg setter pris på at vi er føre var.

Sammenheng med klimaendringene?

VG har spurt begge klimaforskerne om dette kan ha sammenheng med global oppvarming. Hygen svarer at det er for tidlig å konkludere med nå:

– Det er vanskelig å si noe så tidlig. Men jeg synes dette er en spennende «case», siden det ikke har et like tydelig værmønster som vi er vant til.

Samset i Cicero svarer mer kategorisk:

– Det er klart det er sammenheng. All vær akkurat nå er påvirket av global oppvarming, fordi vi lever i en verden som er én grad varmere enn før. Nøyaktig hvordan «Hans» påvirkes av klimaendringene, er vanskelig å si nå.