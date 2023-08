VIL BLI JORDMOR: Vilborg Irene Straume var en av ni kvinner som fødte onsdag 26. juli.

Kaos på fødestua: − Jeg var kjemperedd

Kvinnene måtte føde på pauserom uten tilgang på smertelindring. – Dette må vi være forberedt på å oppleve igjen, sier klinikksjefen.

– Jeg sitter igjen med et traume. Det er ikke alltid ting blir som man har sett for seg, men dette er noe annet. Jeg kommer aldri til å føde her i Tromsø igjen, sier Vilborg Irene Straume (32).

Tidligere i sommer skrev iTromsø om ville tilstander på fødeavdelingen på UNN, der 39 barn kom til verden på én uke. På det meste var det ni fødsler samtidig. Med kun fire fødestuer og grunnbemanning på plass, var det mange kvinner som måtte føde der det var plass og uten smertelindring.

iTromsø har snakket med fire kvinner som fødte midt i kaoset. De forteller om fortvilte jordmødre, konstant løping i gangene, smertehyl og babyskrik gjennom alle dører, til og med fra CTG-rom og pauserom, om frykten for hva som ville skje dersom noe gikk galt, om å føle seg helt alene i vanvittige smerter, bokstavelig talt livredd.

– Man står i fare for å utvikle svangerskapsdepresjon etter en slik fødsel som jeg hadde. Det er litt skummelt å tenke på. Jeg håper sykehuset forstår alvoret i dette. Noe må endres, sier Straume.

Hun er selv sykepleier ved UNN, og var en av de ni kvinnene som fødte på onsdag 26. juli, to dager etter at hun ble igangsatt 14 dager på overtid.

– Jeg fikk beskjed flere ganger om at jeg ble nedprioritert fordi de hadde det veldig travelt. Jeg opplevde å bli glemt av mange ganger, det kunne ta 45 minutter fra jeg ringte på til noen kom. På natten, da jeg lå helt alene med sterke smerter, var jeg kjemperedd. Jeg tenkte på hva som ville skje dersom noe akutt skjedde.

Styrtfødsel på tomannsrommet

Alle fødestuene var fulle, og Straume måtte derfor være på et vanlig tomannsrom fra start til slutt. Det endte i en styrtfødsel onsdag morgen. Hun forteller at hun flere ganger ba om å få epidural, men at ingen hadde tid til å komme.

– Å stå i de sterke smertene der uten lystgass eller noen ting, var helt grusomt. Og etter fødselen sluttet jeg ikke å blø, og måtte trilles gjennom folksomme korridorer til poliklinikken for undersøkelse.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde og ble veldig redd. Når jeg tenker tilbake, føles det ikke forsvarlig eller trygt i det hele tatt. Å få lov til å føde på et føderom, der man har alt man trenger dersom noe akutt skulle skje, synes jeg ikke er for mye å be om.

Straume understreker at hun ikke har noe å utsette på jordmødrene.

– Jeg klandrer ikke dem. Jeg så hvor fortvilte de var, og det var trist å se. Og jeg forstår at man må være der det brenner mest. Likevel, dette var ikke en engangshendelse, UNN visste at denne bølgen kom. Hva må til for at de ser alvoret i dette, spør hun.

Fikk en isbøtte på magen

– Alle sprang, ingen gikk. Hvis dette hadde vært min første fødsel ville jeg vært livredd. Jeg lå på dagligstua i ett og et halvt døgn og hørte masse hyl, og jeg skjønte at det ikke var jeg som hastet mest. Likevel, siden vannet var gått skulle jeg ha antibiotika hver åttende time. Dette ble det opp til meg selv å passe på og etterspørre, sier Ingeborg Rist (30).

Hun var annengangsfødende da vannet gikk en måned før termin og ble innlagt – på dagligstua.

– Det er det sykeste jeg har vært med på. De hadde det så enormt travelt. Det tok 40 minutter før noen kom da jeg trykket på akuttknappen, og av og til kom det ingen i det hele tatt. Det var mye venting. For smertene fikk jeg en bøtte med isbiter som jeg skulle holde på magen for distraksjon mot riene.

Fødte et prematurt barn på CTG-rommet

Rist endte opp med å ha en styrtfødsel inne på CTG-rommet, et lite rom som absolutt ikke er egnet for fødsel.

– Da jeg kom i aktiv fødsel etter fem modningspiller, ble jeg trillet inn på bitte lite undersøkelsesrom for å sjekke om alt sto bra til med babyen. Da kjente jeg plutselig at riene tok seg voldsomt opp, og da skjønte jordmorstudenten at «shit», jeg kom til å føde et prematurt barn der inne. Da slo hun alarm, sier Rist.

To jordmødre kom løpende inn.

– De rakk akkurat å hente det utstyret som kan hjelpe barn med pustebesvær, noe premature barn er mer utsatte for å ha. Heldigvis fikk vi ikke bruk for det. Og jordmødrene var veldig kompetente, heldigvis, så jeg revnet ikke selv om det gikk voldsomt fort, sier Rist.

Siden hun hadde født før, forsto hun selv hvor hun var i forløpet. Rist følte seg trygg hele veien.

– Jordmødrene var til stede og veldig flinke da det virkelig tok løs. De sa at det er helt krise der hver sommer, men at denne sommeren var den verste til nå. De sa at det var forferdelig å gå på jobb fordi de ikke strekker til. De har ikke tid til å snakke med de fødende, gi ammeveiledning eller informasjon, sier hun og legger til:

– At det kuttes i føde- og barselomsorgen samtidig som kvinner føder på gangen og det skjer avvik på avvik, det gjør meg skikkelig forbanna.

– UVERDIG: – Det er uverdig å måtte jobbe under slike forhold, og det er helt på trynet at kvinner skal måtte føde på denne måten, sier Julie Strømberg (33).

– Ingen burde føde på et pauserom

Julie Strømberg (33) fødte tvillinger tidlig på tirsdagen, noen timer før det sa pang og alt gikk av hengslene.

– Jeg følte meg veldig ivaretatt under fødselen, den var helt nydelig, så jeg har ingenting å utsette på det. Heldigvis, for det hadde vært kritisk for meg å føde tvillingene på et rom som ikke var egnet for det. Men ingen burde føde på et pauserom, sier Strømberg og fortsetter:

– Jeg tenker på dem som fødte for første gang under de forholdene der, livredde og usikre, med ulevelige smerter. Det gjør meg skikkelig sint og opprørt, sier Strømberg.

– Må noen dø?

Hun er annengangsfødende, og nå trebarnsmor. Fordi barna ble født tre uker for tidlig, skal de ha morsmelkserstatning hver tredje time og dosen skal økes for hver gang. Det ble ikke tilfellet.

– Jeg måtte passe på at de fikk mat selv, og ringte på. Det tok lang tid før noen kom, og jeg hørte jo hylene og skjønte hvorfor.

Men dosene ble ikke økt, og dette oppdaget heldigvis en erfaren barnepleier neste dag.

– Det gikk bra, men det skal jo ikke være sånn. Det er ikke betryggende i det hele tatt, sier Strømberg og fortsetter:

– Jeg blir skikkelig provosert da jeg leste uttalelsene til klinikksjefen. Jeg syns faktisk han tråkker på jordmødrene ved å klappe dem på skuldra og si bra jobbet. Det er uverdig å måtte jobbe under slike forhold, og det er helt på trynet at kvinner skal måtte føde på denne måten. Hva må til for at noe skal skje? Må barn og mødre dø?

– Følte meg veldig utrygg

Mathilde Stang Gudmundsen (24) startet fødselen sin på matrommet på UNN.

– Det var fullstendig kaos og jeg følte meg veldig utrygg. Ingen rom var ledige, og jeg byttet rom fra lunsjrommet til CTG-rommet og så dagligstua før jeg endelig fikk et rom på barsel.

– Jeg spurte om jeg kom til å måtte føde uten smertelindring, og da de sa at de ikke visste, ble jeg veldig stresset. Jeg har fødd en gang tidligere, og det var vondt nok med lystgass for å si det sånn, sier Gudmundsen.

– En smerte som er umulig å takle

Hun var heldig og et føderom ble ledig to timer før barnet kom ut.

– Jeg hørte kvinner som fødte på all slags rom, og jeg synes så synd på dem. Spesielt de som var førstegangsfødende. De må jo sitte igjen med et traume nå. De har blitt tvunget til å takle en smerte som egentlig er umulig å takle, sier Mathilde.

– Jeg må understreke at jordmødrene virkelig gjorde så godt de kunne, og under selve fødselen følte jeg meg ivaretatt. Men jeg er sjokkert over tingenes tilstand, og blir provosert av at vi liksom bare må godta dette, legger hun til.

FOR STORE FORVENTNINGER: – Før hadde man ikke andre forventninger enn at man skulle komme inn, føde og så dra hjem igjen. Slik er det ikke lenger, sier klinikksjef ved kirurgi- kreft og kvinnehelseklinikken, Rolv-Ole Lindsetmo.

Må være forberedt på at dette vil skje igjen

– Det er veldig beklagelig at mange fødende ble etterlatt mye til seg selv, men situasjoner som dette er noe vi dessverre må være forberedt på å oppleve igjen, sier klinikksjef ved kirurgi- kreft og kvinnehelseklinikken, Rolv-Ole Lindsetmo.

Han forteller at det vil fortsette å komme topper der man har flere fødende enn jordmødre.

– Det er ikke den opplevelsen vi ønsker å gi, men vi må prioritere. I enkelte situasjoner er graviditet farlig både for mor og barn, og da må vi prioritere bort å innfri forventningene en frisk gravid har. Det er vi nødt til for å berge liv, sier han.

– Hva må til for at det skal skje en endring?

– Hadde man hatt et enkelt svar på det, da ville vi nok ikke stått i denne situasjonen. Langsiktig må flere sykepleiere ta jordmorutdannelse, men vi mangler jo sykepleiere også.

Færre forventninger før

Lindsetmo forteller at det ikke utdannes nok helsearbeidere til å innfri folks forventninger til helsehjelp.

– Før hadde man ikke andre forventninger enn at man skulle komme inn, føde og så dra hjem igjen. Slik det er nå er forventningene mye større, og brutte forventninger er vanskelig å håndtere, sier han og fortsetter:

– Politikerne må slutte å skape forventninger det ikke er dekning for hverken ressurs- eller bemanningsmessig.

Lindsetmo sier at han har stor forståelse for at mange har vært redde, og at de har opplevd å få en helt annen fødsel enn de forventet. Han minner likevel om at tilbudet har vært forsvarlig.

– Man kan aldri diskutere noens opplevelse av en situasjon, den er deres og den kan man ikke si imot. Men som helsepersonell er vår jobb å sørge for at vi unngår skader og livstruende hendelser. Og når man opplever så stort press som vi har gjort, da må man prioritere.

Barn døde uventet

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) opplyser i en pressemelding mandag at et barn døde uventet i forbindelse med en fødsel i svangerskapsuke 42 på sykehuset.

– Dette er først og fremst en tragisk hendelse for familien og andre involverte. Vi gjennomgår saken grundig, men ønsker å avvente Statsforvalterens endelige konklusjon før vi eventuelt uttaler oss ytterligere, sier avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken på UNN i pressemeldingen.

Hendelsen skjedde i uke 30 som ifølge sykehuset var en hektisk periode på fødeavdelingen. Det er så langt ikke mulig å fastslå om dødsfallet kan settes i sammenheng med dette.

Sykehuset meldte selv om saken til Helsetilsynet og politiet.

Helsetilsynet har nå sendt saken videre til Statsforvalteren, som skal vurdere hvordan saken skal følges opp videre.

