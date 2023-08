SKEIVT: Bildet ble tatt tidligere onsdag, og viser at broen har blitt skeiv.

Togbroen i Ringebu er i ferd med å bryte sammen

De store vannmengdene i Lågen har gjort store skader på togbroen.

– Broen på Ringebu er i ferd med å bryte sammen, sier stabssjef Pål Teigen ved politiet til VG.

Togbroen over Gudbrandsdalslågen har fått skader som følge av vannføringen i elven.

– Den har det ikke bra. Dette vil ta tid å reparere. Det betyr at vi har en krevende jobb foran oss, sier pressevakt Olav Nordli i Bane NOR.

Han forteller videre at det er reell risiko for at broa kollapser.

– Den står i fare for å kollapse, den har i alle fall fått alvorlige skader. Togtrafikken forbi Ringebu har vært stengt siden mandag og det er helt opplagt at det vil ta tid før den går igjen, forteller Nordli.

– Jernbanebrua over Lågen er i ferd med å bryte sammen pga vannmengdene, den kan påvirke vegbrua som tidligere er stengt, Jernbaneverket og Vegtrafikksentralen følger opp saken, skriver politiet i Innlandet klokken 17.18 på Twitter/X.

Innlandet har blitt hardt rammet av ekstremværet «Hans». Tidligere onsdag brøt deler av demningen ved Brakereidfoss kraftverk sammen.

– Når banene begynner å gå igjen vil det gå buss for tog forbi dette punktet. Det vil ta en hel del tid dette, Olav Nordli