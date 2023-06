TANKEFULL: Trygve Slagsvold Vedum blir nesten rørt når han snakker om møtet med Tommy fra Vikeså under frokosten på hotellet i Stockholm.

Takknemlig Vedum: − Jeg har følt mye varme

STOCKHOLM (VG) Trygve Slagsvold Vedum er mer takknemlig for det hverdagslige etter MS-diagnosen. Han takker Tommy (29) fra Rogaland.

I mars fortalte Vedum sin dramatiske sykdomshistorie til hele Norge: Han har diagnosen multippel sklerose (MS).

VG møter ham til frokost før en intensiv dag med politiske møter i Stockholm.

– Hva er det sterkeste inntrykket du sitter igjen med?

... Vedum tenker seg om i nesten tyve sekunder før han svarer.

– Jeg tror nesten det er møtet med Tommy i valgkampen på Vikeså, men også noen av intervjuene med ham etterpå. Fordi det blir så nært. Det er tilbakemeldingene fra han og andre som er dårlige selv, sier Vedum.

Tommy Herredsvela (29) er tidligere maskinfører og Sp-medlem. Han er hardt rammet av MS.

– For mange folk er det flaut. Derfor er det bra at Vedum sto fram, sier Herredsvela.

Info Dette er MS Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet). Navnet multippel sklerose skyldes at man finner flere (multiple) harde knuter (skleroser) i sentralnervesystemet., skriver Store norske leksikon.

Sykdommen kan oppstå i alle aldre, men rammer vanligvis unge mennesker, og gjennomsnittsalder ved debut er rundt 30 år. MS opptrer noe hyppigere hos kvinner enn menn. Ved MS ødelegges isolasjonen rundt nerveutløpere (aksoner). Med dette mister nervecellene evnen til å overføre signaler raskt, som fører til at funksjonen til en kroppsdel eller et område nedsettes. MS kan opptre hvor som helst i sentralnervesystemet. Symptomene ved MS avhenger av hvilke deler som rammes. MS kan derfor gi mange forskjellige symptomer, som også kan variere over tid. Sykdommen kan ikke kureres, men man har i dag medisiner som kan bremse utviklingen og virke symptomlindrende. Vis mer

Multippel sklerose er en sykdom som rammer sentralnervesystemet. Noen kan leve tilnærmet symptomfritt, mens andre får sterk funksjonssvikt.

Vedum hadde fem-seks anfall våren og sommeren 2020 før han fikk diagnosen. Det første anfallet var det verste.

Han kom hjem fra jobb våren 2020, og skulle kose seg med å se Harry Potter sammen med døtrene. Så følte han seg dårlig, og gikk opp på badet. Der fant kona ham senere liggende på baderomsgulvet.

Den aktive politikeren og pappaen ble sendt med ambulanse til akuttmottaket på Hamar. I dag går alt fint – og han blir sjekket jevnlig.

– Jeg har følt mye varme etter at jeg sto frem. Både fra pårørende, MS-syke og andre politikere, sier han.

KAFFEKOPP-STRATEGEN: Trygve Slagsvold Vedum gjorde suksess på å møte folk over en kaffekopp. Men med en tidlig start i Stockholm må selv Vedum fylle opp kaffein-beholdningen.

Vedum sier at han var bekymret for hvordan folk skulle reagere.

– Jeg ventet lenge med å stå frem med at jeg fikk MS, ikke minst fordi politikken er såpass hard. Jeg var spent på om noen kom til å bruke det mot meg. Men inntrykket mitt er motsatt, at det er mye varme og vennlighet, sier han.

– 90 prosent av tilbakemeldingene har vært vennlige, sier han.

Enkelte MS-syke har vært mer kritiske:

– Det er noen som har uttrykt sårhet, fordi jeg har sagt det har gått så bra for meg når det ikke har gått så bra for dem. De kan føle sårhet på at jeg gjennom å stå frem undervurderer deres sykdom. Det gjør jeg ikke. Jeg er glad for at det er få som føler det slik, sier han.

– Hvordan var det å få slike tilbakemeldinger fra de som var såre og synes det var vanskelig?

– Det var noe av det jeg var bekymret for i utgangspunktet. Det var viktig for meg å fortelle det i en større sammenheng, som jeg kunne gjøre i en landsmøtetale hvor jeg kan få frem litt verdier, sier Vedum.

– Det er ingen gang du kjenner behovet for fellesskapet mer, enn når du er dårlig. Det fikk jeg virkelig kjenne på. Noe av poenget har vært å ikke legge en ny byrde på noen, men å lette byrden. Summen tror jeg er en lettet byrde.

– Mer takknemlig

VG er fredag med Vedum på besøk til svenskenes finansminister i Stockholm. Han løper fra møte til møte i stort tempo.

– Må du ta egne forholdsregler før den intense valgkampen?

– Nei, det trenger jeg ikke. Men jeg burde trent mer enn jeg gjør i dag. Det at jeg ikke gjør det nok gjør meg mer sårbar på sikt, sier han.

Han reiste rett til Stockholm fra foreldremøte på barnas skole. Det er viktig for ham.

– Jeg er mer takknemlig for det hverdagslige. Mange som har opplevd at livet endrer seg, blir kanskje mer takknemlig for det helt vanlige. Jeg bryr meg også mindre om «mediestøy» om min person, sier han.

Mistet lappen og jobben

MS-styrke Tommy Herredsvela fra Vikeså sier til VG at åpenhet om MS er positivt.

– Det viser at til og med de øverste hodene i Norge også har problemer. Det å vise svakhet er ikke svakhet i seg selv. Det krever ganske mye å stå frem og si at du faktisk er svekket så mye, sier Herredsvela.

Han sier at sykdommen kan ramme Vedum hardere i fremtiden enn den gjør i dag.

Selv er han hardt rammet, men kjemper for hardt for et godt liv.

– Det har tatt bilsertifikatet fra meg, jobben fra meg. Alt. Nå må jeg jobbe meg opp fra bunnen igjen. Jeg ser heldigvis positiv forandring på medisinene jeg får nå. Nå jobber jeg for å kunne fungere som bonde, sier han.