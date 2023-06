PASSER PÅ: Sauebonde Kjersti Ane Bredesen holder lamungene som har blitt frarøvet sin mor av ulven inne i fjøset.

Ulv tok sau inne i fjøs på Tynset

En sau ble drept av en ulv inne i et fjøs på Tynset søndag morgen. Ulven tok også en sau på et jorde utenfor fjøset.

Sauebonde Kjersti Ane Bredesen i Teldalen på Tynset fant en av de to døde sauene inne i fjøset og kunne konstatere at det måtte ha vært en ulv som hadde vært der, skriver avisene Tynsetingen og Arbeidets Rett.

En annen sau ble funnet drept av ulven på et jorde utenfor fjøset.

– Ulven har faktisk vært innenfor fjøsdørene. Her ligger det ordentlige blodkladder, og det er tydelig at det har vært en kamp. Sauene mine går inn her og legger seg om natten. Jeg har ikke store flokken og har følt meg trygg med opplegget på at de kan gå inn og ut av fjøset, sier Bredesen til Arbeidets Rett.

SØYE ULVE-DREPT: Et steinkast fra fjøsveggen lå restene av søya.

– Kraftige nakkebitt

Saueangrepet antas å ha skjedd lørdag kveld eller natt til søndag.

Statens Naturoppsyn gjorde søndag formiddag undersøkelser og fastslo at det dreier seg om et ulveangrep.

– Ingen tvil. Her er det bittmerker i nakke, kraftige nakkebitt over og under. Samt ulvespor i snøen. En teori kan være at ulven har angrepet ute og sauen har sprunget inn i fjøset etter den. For det ligger tarmer og blod ved inngangen, sier Jon Horten i SNO til avisen.

Så sent som torsdag ble det gitt fellingstillatelse på en ulv i Tynset kommune, og det letes nå etter spor. I tillegg settes det opp kameraer i Tynset Østs beitelags område.

I nabokommunene Tolga og Os er det tidligere blitt gitt skadefellingstillatelse på en ulv, skriver Tynsetingen.

Sauer drept i ulveangrep: – Største dyretragedien vi har hatt

Natt til 15. mai ble 10 søyer og 19 lam drept av ulv på en gård i Aremark.

Fagansvarlig Ida Glemminge i Statens naturoppsyn bekrefter overfor Halden Arbeiderblad at det er snakk om et ulveangrep.

Aremark kommune i Viken.

Statens naturoppsyn var på gården lørdag kveld og natt for å gjøre undersøkelser.

Ordfører Håkon Tolsby (Sp), sier at saken påvirker hele lokalsamfunnet.

– Det er den største dyretragedien vi har hatt i Aremark. Dette er en dypt personlig tragedie for bonden, som jeg vet har mye kjærlighet og omsorg for dyrene, sier han til avisen.

Færre ulv

Færre enn 100 ulver i Norge for første gang på syv år

Vinterens bestandsregistrering viser en nedgang i den norske ulvestammen.

– Til sammen i vinter er det påvist 16–18 ulverevir helt eller delvis innenfor Norges grenser, hvorav 9 ulveflokker og 7–9 revirmarkerende par. Det er påvist ulvekull i tre helnorske revir, en nedgang på ett kull fra i fjor, og seks kull i grenserevir, ned to fra i fjor, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

