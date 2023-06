EKSAMEN: Mange elever rundt om i landet brukte mai-måned på eksamen.

Krever likebehandling etter eksamens-kluss

Mange elever på VGS fikk ikke tilgang til hjelpemidler under nynorskeksamen i år. Det mener Elevorganisasjonen og en advokat gir grunn til annullering.

Under nynorskeksamen i år var det flere elever som ikke fikk tilgang til den digitale ordboken, som er et hjelpemiddel som er tillatt under skriftlig eksamen.

De fikk heller ikke tilgang til fagboken, noe som har gjort mange opprørte.

Nå har Elin Mathisen, advokat og ekspert i forvaltningsrett, sendt en klage til Udir.

Hun klager på vegne av sin egen datter, og mener at dette er noe som rammer mange elever.

– Det kan ha enorme konsekvenser for de det gjelder, sier hun til VG.

I klagen begrunner hun at nynorskeksamen er gjennomført i strid med norske lover. Nemlig at det er i strid med kravet til likebehandling.

– Likebehandling er grunnleggende krav i det norske samfunnet, og står i grunnloven, sier hun.

Dette er hovedmotivasjonen til at hun har sendt denne klagen.

Mathisen mener det kan føre til store forskjeller mellom elevene på VGS, som har hatt tilgang til, og de som ikke har hatt tilgang til hjelpemidler.

– Man kan sammenligne det med en eksamen i matte. Tenk om halvparten fikk tilgang til kalkulator, mens den andre halvdelen ikke hadde det, det hadde blitt ulike resultater som følge av forskjellen, sier hun.

Nå ber hun om at Udir order opp og sørge for at det blir like muligheter for annullering, slik som de hadde mulighet til i etter norskeksamen.

– Dette er en prinsipiell sak som berører mange elever.

– Det er Udir sitt ansvarsområde å følge opp at opplæringsloven blir fulgt, sier hun.

ELEVENES REPRESENTANT: Petter Andreas Lona jobber i Elevorganisasjonen og representerer elever rundt om i landet.

Vil ha unntaksordning

Elevorganisasjonen er også kritiske Udir, og er enige med Elin Mathisen. De mener de er med på å forskjellsbehandle elever.

– Vi er anerkjenner også at Udir ikke har et ansvar for at læremidlene funker, men vi synes de skal ta sine hensyn når de ikke funker, sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona.

Elevorganisasjonen mener at Udir må tilrettelegge for at man kan søke om å få eksamen i nynorsk annullert.

– De må legge til rette for det på samme måte som eksamen i hovedmål. Litt sånn unntaksordning, som gjør det håndterbart, sier Lona.

Under eksamen i hovedmål la Udir til rette for elevene å søke om annullering.

Hvis ikke dette skjer er han redd for at behandlingstiden for elevene kan bli på ett år og bli for omfattende.

ANSVAR: Utdanningsdirektoratet har ansvar for blant annet norskeksamen.

Kan søke om annullering

Udir kan ikke svare VG på anmodningen fra advokaten der det blant annet står at dette dreier seg om forskjellsbehandling.

De må vente med å kommentere dette til VG til etter at advokaten har fått svar.

Feilene som førte til at mange ikke fikk tilgang til hjelpemidlene under nynorskeksamen, er ifølge dem en feil som var utenfor deres systemer.

Det er nemlig fylkeskommunen som skal sørge for at alle som tar eksamen har tilgang til de hjelpemidlene som er tillatt.

– Når det skjer feil ved eksamen på skolen eller gjennom ordninger kommunen eller fylkeskommunen har ansvar for, er det mulig å søke om annullering på vanlig måte, sier divisjonsdirektør Marthe Akselsen.

De sier at det kan være mulig å få annullert eksamen, og sier det alltids kan oppstå utfordringer når så mange elever er oppe til eksamen.

– Dersom det foreligger formelle feil i eksamensgjennomføringen til den enkelte, kan vi fatte vedtak hvor vi annullerer eksamen til eleven og samtidig gi dispensasjon fra kravet om eksamen.

