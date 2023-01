LØSNET SKUDD: Politiet gikk ut med dette bildet etter skyteepisoden mandag kveld. Mannen som er pågrepet nekter straffskyld.

Pågrepet etter Nydalen-skyting: − Nekter straffskyld

Politiet har pågrepet en mann for skytingen inne på et gatekjøkken i Nydalen. Han nekter straffskyld, ifølge hans advokat.

– Sent i går kveld pågrep Oslo politidistrikt en mann i 30-årene for skyting inne i et gatekjøkken i Nydalen i Oslo mandag kveld, skriver politiet i en pressemelding.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling lørdag.

– Han er siktet for drapsforsøk, sier politiadvokat Christian Hatlo til VG.

– Han nekter straffskyld, sier hans forsvarer Vidar Lind Iversen til VG.

Politiet gikk tidligere denne uken ut med bilder av en maskert person som avfyrte skudd inne på et gatekjøkken i Nydalen. Ingen ble fysisk skadet.

– Virker veldig målrettet

Siktede er tidligere dømt for blant annet narkotikaforbrytelser, vinningskriminalitet og trusler, ifølge VGs opplysninger. VG er også kjent med at han ble pågrepet i Moss.

Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

– Motivet er veldig viktig for oss å kartlegge, fordi angrepet virker veldig målrettet, sier politiadvokat Hatlo.

– Hva menes med målrettet?

– Dette er ikke en tilfeldig handling. Her har noen gått rett inn og avfyrt skudd, sier politiadvokaten.

– Hvor mange skudd ble avfyrt?

– Ett.

SMALT IGJEN: Kort etter skytingen utenfor Nationaltheateret ble det avfyrt skudd i Oslo sentrum én gang til, denne gangen i Nydalen.

Politiet er ikke kjent med at mannen er tilknyttet noe gjengmiljø.

Per nå er det heller ingenting som tilsier at episoden i Nydalen har sammenheng med andre voldsepisoder i Oslo den siste tiden.

Natt til 15. januar ble to lederskikkelser i den kriminelle gjengen Young Guns sendt til sykehus med alvorlige skuddskader. Skytingen etterforskes i sammenheng med en knivstikking i Lillestrøm 3. desember.

Begge hendelsene knyttes til MC-gjengen Satudarah.