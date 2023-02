Ny helserapport: − Vi må gjøre mye selv for å ha et godt liv

Utvalget som har vurdert fremtidens helsevesen i Norge, sier at det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient. Det åpner også for å endre sykehusstrukturen.

Gunnar Bovim legger nå frem utredningen fra helsepersonellkommisjonen.

– Vi bør se på om vi har en bærekraftig sykehusstruktur. Kanskje blir det færre sykehus.

– Hvis vi skal gjøre det må vi ha mer generalistkompetanse, de som kan ta over et bredere pasientgrunnlag. Kanskje her er det et for lite befolkningsgrunnlag for sykehus, kanskje vi skal forsterke sykehjemmet, sier Bovim på pressekonferansen.

Bovim, som har ledet arbeidet, startet med å forklare den store utfordringen vi står overfor:

– I de tyve siste årene har det blitt 40.000 flere over 80 år. Men i de tyve årene fra 2022 til 2040 så blir det 250,000 flere over åtti år.

– Det er en total endring av paradigmet, fortsetter Bovim.

Som VG tidligere har skrevet, mener kommisjonen at løsningen ikke ligger i å få mange flere ansatte i helsesektoren. I stedet må man bruke dagens ansatte mer effektivt for å øke produktiviteten.

Det blir færre ansatte per pasient, ifølge kommisjonen, som viser til at andelen som jobber i helsesektoren i Norge i dag er høy.

Norge er allerede er på Europa-toppen i ressursbruk til sektoren.

– I dag har Forsvaret litt under 30.000 årsverk, hvis vi regner med vernepliktige. I helse- og omsorgstjenesten har vi 350.000 årsverk.

– Vi ser fremover og kanskje må vi erkjenne det ingen vil si, men alle må ha hørt. Det er ingen vei utenom at det blir færre ansatte per pasient, sier Bovim.

– Overbudsretorikken bringer ikke helse- og omsorgstjenesten fremover. Den gjør mer skade. Vi må snakke sammen med innestemme, vi må slutte å jakte på syndebukker som gjør så godt der de er, legger han til.

Bovim mener at ingen andre land har bedre forutsetninger enn Norge.

– Hvis utgangspunktet er at vi bare må sende flere folk – da vil tiltakene våre bli enda vanskeligere, mener utvalgslederen.

Han mener alle må ta ansvar for endringene i helsevesenet:

– Det er åpenbart at vi må gjøre mye selv for å ha et godt liv så lenge vi kan uten å belaste fellesskapet.

Han mener Norge bør prøve å heve hvor mange som blir værende i yrket og at folk står lenger i jobb.

– Legene jobber i snitt 100 prosent, sykepleierne i snitt 89 prosent, og helsefagarbeierne i snitt 79 prosent. Vi mener at partssamarbeidet er avgjørende for å få inn gode løsninger for arbeidstid og turnus, alle sier at de vil ha hele stillinger, sier Bovim.

Kommisjonen har i flere år jobbet med å vurdere behovet for helsepersonell og kompetanse frem mot 2040. Forslagene kommer for å møte eldrebølgen som ventes de neste årene og vil sette helsetjenesten under kraftig press.

Så heter da også den offentlige utredningen for «Tid for handling.»

Han mener oppgavedelingen bør være å bygge nedenfra.

Utvalgslederen peker på at også teknologien kan være til hjelp.

– Vi må automatisere alt vi kan, særlig der den menneskelige kontakten ikke gir en stor tilleggsverdi. Det er mye vi kan automatisere. Vi trenger ny teknologi som gjerne gir bedre tjenester, men ikke krever mer folk.

Bovim ønsker ikke å importere mer arbeidskraft for å løse problemet.

– Hva slags land ønsker vi å bli, hvis vi har en streng innvandringspolitikk, men du kan komme, for du kan pleie oss? Det er også mer risikabelt i krise, som en pandemi, mener utvalgslederen.

FLERE ELDRE: Her gjør en helsefagarbeider seg klar til å vaske en pasient. Illustrasjonsbilde.

Allerede i mandatet deres ble det slått fast at det i dag er mangel på personell i deler av helse- og omsorgstjenesten, og at tjenestene derfor er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Utfordringene fremover vil bli særlig store i distriktene, heter det.

– Det har blitt et merkbart større press på personellet i helse- og omsorgstjenestene de seneste årene. Norge står, i likhet med andre land, overfor store utfordringer med tilgang på personell. Situasjonen blir strammere mot 2040, heter det i rapporten.