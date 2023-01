DRO HJEM: Frank Reithe dro hjem fordi han ikke orket å ligge på gangen etter operasjonen. Heldigvis er kona sykepleier.

Frank «rømte» fra sykehuset: − Ikke sånn du behandler folk

Frank Reithe (56) ble lagt på gangen fordi sykehuset manglet plass. Til slutt bestemte han seg for å dra hjem.

Tirsdag 24. januar skulle Frank få operert sin brukne arm på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Jeg hadde en kjempeopplevelse helt til jeg var ferdig operert, sier han til VG.







– Masse flinke folk, flinke leger, flinke sykepleiere.

Alt gikk som smurt, forteller Frank, helt til han ble trillet til ortopedisk sengepost der han ble plassert på gangen for å tilbringe natten.

– Der lå jeg under en neonlampe og skulle slappe av til dagen etterpå. Det er jo ikke sånn du behandler folk, sier Frank som til vanlig driver utestedet Verdensteateret i Tromsø.

VG har vært i kontakt med UNN som bekrefter Franks historie. De skriver til at han måtte ligge på korridor både før og etter operasjonen, på grunn av overbelegg på avdelingen.

SYKEHUSET I TROMSØ: UNN (Universitetssykehuset i Nord-Norge). Her fotografert i 2020.

Da medisintåken lettet og armen begynte å verke, ble han mer og mer irritert, forteller han.

– Jeg var ikke livstruende skadet på noen måte. Men å putte folk på gangen etter en operasjon, uansett hva slags operasjon, det er ikke helt heldig.

Hjemme er det kona Mai-Lene Reithe (53) som har tatt vare på ham, forteller Frank.

– Fordi kona mi er sykepleier fikk jeg dra hjem. Hadde det vært noen andre måtte de nok ha vært der, sier han.

Stramme tider

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har varslet at det kommer til å bli et stramt økonomisk år for landets sykehus.

Helse Nord, som UNN er underlagt, står i en spesielt vanskelig situasjon. For dem er det avgjørende å få kontroll på økonomien, har helseministeren sagt.

I fjor gikk helseforetaket 850 millioner kroner i minus. Det har gjort at mange frykter de massive innsparingene som er i vente.

Synes synd på sykepleierne

Frank fortalte selv først om sin opplevelse på Facebook.

– Grunnen til at jeg skrev denne posten, er at jeg synes så fryktelig synd på sykepleierne, sier Frank til VG.

– Jeg synes det er helt forferdelig at folk skal ha så mange pasienter at de ikke rekker å være sammen med alle.

Frank understreker at han ikke kritiserer de ansatte, men sykehusledelsen og politikerne.

Klinikksjef Bjørn Yngvar Nordvåg ved Nevro-, ortopedi og rehabiliteringsklinikken ved UNN sier de prøver å unngå så langt som mulig at pasienter legges på gangen etter operasjon.

– Men noen ganger har vi dessverre ikke annen mulighet enn å legge pasienter midlertidig i en korridor fordi det er helt fullt på sengerom. Når det skjer, vurderer vi ut fra alvorlighetsgrad hvor pasientene kan plasseres.

– Legges pasienter på gangen som del av innsparingene som UNN er pålagt?

– Nei, det er ikke en del av UNNs innsparingsplan, men skyldes i stor grad at vi over lang tid (hele høsten og fortsatt) har hatt svært mange utskrivingsklare pasienter som venter på plass hos kommunen.

– Med sparetiltakene som UNN nå er pålagt, hvordan skal dere jobbe for at dere får færre pasienter på gangen?

– Statsforvalteren har nylig hatt tilsyn både med UNN og Tromsø kommune angående arbeidet med utskrivingsklare pasienter. Tilsynet viste at UNN gjør det vi skal på dette området, mens kommunen har fått pålegg om å forbedre flere punkter. Vi er avhengige av at kommunen øker sin kapasitet til å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehuset.

– Er det trygt at pasienter reiser fra sykehuset før de er utskrevet

– Vi anbefaler normalt at pasienter følger våre medisinske råd, men har ikke anledning til å holde pasienter på sykehuset mot deres vilje.