TROR IKKE PÅ SAK: Nå sendes saken tilbake til påtalemyndigheten for ny vurdering. Forsvarer Jon Wessel-Aas tror at saken ikke kommer til retten på ny.

Statsadvokat var inhabil: − En parodi

Rettssaken mot mannen som var tiltalt for krenkende ytringer mot to personer som er medlem av Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), ble mandag avvist av tingretten. Årsak: Statsadvokaten som vurderte saken var selv medlem av NNPF.

– Dette er akkurat en slik rolleblanding som ble kritisert av Rolleforståelsesutvalget for bare noen uker siden. På mange måter er dette en parodi, sa forsvarer Jon Wessel-Aas til VG like etter at Oslo tingrett hadde avvist saken.

En mann stod tiltalt for krenkende ytringer mot en politimann og en statsadvokat som på den tiden ledet Norsk Narkotikapolitiforening, en forening som den tiltalte mannen er kritisk til. Statsadvokat Janne Lundstadsveen vurderte at plakatene mannen hadde hengt opp, var krenkende og straffbare handlinger.







Kort tid før saken skulle opp, kom det imidlertid fram at Lundstadsveen selv er medlem av NNPF.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Etter en kortere diskusjon mandag formiddag, valgte tingretten derfor å avvise saken. Dommeren fant at statsadvokaten ikke var habil da hun vurderte saken, som mente at NNPf-medlemskapet ga grunn til å så tvil om statsadvokatens vurdering.

– Satire

– I denne saken skal statsadvokaten vurdere en ytring som kritiserer en forening hun selv er medlem av. Statsadvokatens medlemskap er egnet til å så tvil om hennes vurdering i saken, sa retten etter en lengre vurdering i Oslo tingrett, som avviste saken i sin helhet og sendte saken tilbake til påtalemyndigheten,.

Tiltalte hadde hengt opp plakater med navn og bilde av de to daværende lederne for Norsk Narkotikapolitiforening. Oslo tingrett sa at plakatene var en satirisk ytring. Forsvarer Wessel-Aas merker seg dette.

– Retten har gjort en prejudisuel Også retten ser i dag at dette var en ytring i satireform, som er beskyttet av ytringsfriheten. Jeg tror at friske øyne fra en ny statsadvokat vil føre til at saken blir avvist og ikke kommer opp for retten igjen, særlig nå som retten har gjort en prejudisiell vurdering av ytringen, sier han til VG.

– Bekrefter kritikk

Det er bare halvannen uke siden politidirektoratet fikk levert en rapport fra et utvalg som hadde vurdert båndene mellom politiet og foreningen Norsk Narkotikapolitiforening. Utvalget konkluderte med at det hadde vært en sammenblanding av politiets roller og rollen som medlem av foreningen.

– Sett i lys av det er det er underlig at statsadvokaten i denne saken ikke uoppfordret opplyser om hvilke bindinger hun har til foreningen. Det er litt alvorlig, og det samme sier retten. Hadde ikke dette kommet fram i forkant av rettssaken, ville det ha blitt en dom på feil grunnlag. Dette bekrefter kritikken fra Rolleforståelsesutvalget, sier Wessel-Aas til VG.