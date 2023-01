Fuskesak i retten: Student vant over NTNU

En NTNU-student ble i Trøndelag tingrett trodd på at hun ikke hadde samarbeidet med medstudenter på en hjemmeeksamen.

Det skriver Khrono.

Studenten ble utestengt i to semestre etter at NTNU trodde at hun hadde fusket på en skriftlig hjemmeeksamen våren 2021.

Bakgrunnen for mistanken var at noen av svarene i besvarelsen var nær identisk som svarene til to andre medstudenter.

I tillegg hadde besvarelsene like skrivefeil, skriver Khrono.

Samarbeid før eksamen

Studentens forklaring var at hun og medstudentene hadde like svar som følge av samarbeid i forkant av eksamen, som er lov.

I retten forklarte hun at de hadde delt notater seg imellom i en kollokviegruppe i eksamensforberedelsene, og at de hadde lov til å bruke disse notatene på eksamen.

Utestengt

Studenten ble først utestengt resten av vårsemesteret 2021 og høstsemesteret samme år, etter at klagenemnda ved universitetet hadde behandlet saken. Studenten klagde, og utestengelsen ble redusert til ett semester på grunn av lang behandlingstid.

Vanligvis går slike saker videre til Felles klagenemnd hvis studenten klager, men NTNU-studenten valgte å ta saken direkte til retten. Trøndelag tingrett avgjorde altså at de tror på studentens forklaring, og omgjør dermed utestengelsen.

Khrono skriver at det er sjeldent studenter vinner frem i fuskesaker. Nettavisen kartla i fjor at staten ble stevnet for retten 18 ganger i 2020 og 2021, og at ingen av studentene vant frem.