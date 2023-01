SPLITTET PARTI: Partileder Bjørnar Moxnes vil ikke tone flagg, men flere i ledelsen og på Stortinget støtter norske våpen til Ukraina.

Rødt-komite sier nei til våpenstøtte til Ukraina

Komiteen som behandler forslag til politiske uttalelser for Rødts landsmøte i april foreslår at partiet går mot våpenstøtte til Ukraina.

Debatten om våpenstøtte til Ukraina har rast i partiet de siste månedene. Landsstyret er dypt splittet, mens store deler av partiledelsen og et flertall av stortingsrepresentantene nå støtter at Norge skal bidra med våpen.

Nå har komiteen som innstiller på politiske uttalelser til landsmøtet i april levert sin innstilling:

«Ved å bidra med våpen og slik bli en del av konflikten, kan vi miste vår mulighet til å bruke diplomatiske arenaer til å påvirke fredsarbeidet. Derfor er Rødt mot å sende våpen, men vi har og vil fortsette å støtte donasjoner av såkalt B-materiell som skuddsikre vester, hjelmer og lignende.»

Norge har allerede gitt våpen til Ukraina i flere runder.

Debatten om Rødts «nei» til at Norge sender våpen til ukrainere som forsvarer seg mot Russland har særlig gått i Klassekampen, men spredte seg til debattstudioer og andre medier da Oslos byrådsleder Raymond Johansen fyrte av en bredside mot partiet i Klassekampen i midten av januar.

Johansen mente partiets standpunkt viser en «avgrunn i virkelighetsforståelse».

Som VG skrev onsdag har et flertall av Rødts stortingsrepresentanter gått med støtte for norsk våpenhjelp til Ukraina. Partiets offisielle syn, vedtatt i mars i fjor, er fortsatt at Norge ikke skal støtte Ukraina med våpen. En gjennomgang i Klassekampen viser at også et flertall i sentralstyret ønsker å sende våpen til Ukraina. Partileder Bjørnar Moxnes har ikke villet si hva han mener.

Saken oppdateres.