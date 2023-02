SKIFTER YRKE: 41-årige Niels Henrik Sværd har hatt sin egen klinikk i Drammen. Nå skal noen andre ta over klinikken og han begynner i en stilling som IT-konsulent.

Tannlegens frustrasjon: − Det er uverdig

DRAMMEN/OSLO (VG) Tannlege Niels Henrik Sværd får pasienter som går med smerter i flere år, fordi de ikke har råd til tannpleie.

Da Niels Henrik Sværd lukket døren til klinikken i Drammen lørdag 4. februar, var det trolig siste gang han låste døren som tannlege. En kollega tar over kundene og han skifter yrke.

Det er det flere grunner til, men 41-åringen vil gjerne snakke høyt om det som har frustrert ham mest.

– Det er opprørende at det går folk rundt i det norske samfunnet som ikke får den helsehjelpen de skulle hatt. Det er frustrerende, sier Sværd.

Drammens Tidende intervjuet ham først om overgangen.

I løpet av årene som tannlege har han møtt pasienter som har gått i lang tid med smerter. De har for dårlig råd til å gå til tannlegen.

– Samtidig er de «for rike» til å få hjelp fra Nav. Denne gruppen øker nå, sier Sværd, og viser til alle historiene om innbyggere som nå sliter med å betale økende regninger.

De fleste pasientene har ikke tatt kontakt med Nav, fordi de vet at de ikke kvalifiserer til å få støtte, sier tannlegen.

Noen få har søkt og fått avslag.

– Det har kommet folk hit hvor det ender opp med at de må fjerne så mange tenner at de må ha gebiss. Hvor det er helt utvilsomt at det ikke hadde vært nødvendig hvis de hadde fått hjelp tidligere, sier Sværd.

SLUTT: Etter en lang utdanning og flere år med egen klinikk, hadde Niels Henrik Sværd sin siste helg som tannlege.

Tannlegen har hørt fra pasienter at dersom de for eksempel eier en bil, kan de få avslag på søknaden med beskjed om å selge bilen først.

– Dette gjelder nok ikke alle, men du kan ikke eie verdier hvis du skal få hjelp fra Nav. De som får hjelp, er gjerne de samme som får økonomisk hjelp på andre områder også, sier Sværd.

Helfo dekker deler av behandlingen for enkelte diagnoser, men ikke det vanligste problemet: Hull i tennene.

«UVERDIG»: Niels Henrik Sværd sier han er sosialdemokratisk anlagt og mener nødvendig tannpleie bør være gratis for alle.

Regningen vokser med tannverken

Det er alltid billigst å reparere et tannhull mens det ennå bare er et hull. De som venter kan ende opp med en mye større regning.

– Det kan gå fra noen få tusenlapper til noen titalls tusen kroner, det er ganske vanlig, sier Sværd.

Han gir et eksempel.

– Hvis du har et hull som trenger en liten fylling, vil det koste rundt tusen kroner. Hvis du har en tann som må rotfylles og settes krone på, da er du oppe i 10.000 kroner per tann.

Problemene vokser seg større og folk kan gjerne vegre seg for å til tannlegen på grunn av forventningen om hvor ille det vil bli.

Tannlegene kan tilby avbetalingsplan, sier Sværd, eller de kan foreslå løsninger som ikke blir så dyre.

Innen pasientene kommer til det punktet at de vil ha en avbetalingsplan, har de gjerne gått mange år med smerter allerede.

– Dette har vært den største kilden til frustrasjon i hele yrkeslivet mitt. Det er noe skammelig over at et demokrati ikke klarer å ta vare på helsen til innbyggerne sine.

Problemet rammer gjerne de samme menneskene som er sårbare ellers – som minstepensjonister og uføre, trygdemottagere og enslige foreldre med lave inntekter.

– Det er uverdig, sier Sværd.

– Det er sikkert ikke alle tannleger som er enig med meg, men jeg mener at nødvendig tannhelsehjelp burde dekkes av det offentlige.

– Har du selv mulighet til å behandle pasienter gratis eller gi avslag?

– Det har vært noen tilfeller der jeg har gitt avslag på pris, av ren sympati, men det gjør at jeg sitter igjen med mindre til å investere i nytt utstyr, sier Sværd.

Det er dyrt å drive en klinikk. Å jobbe gratis vil ikke være bærekraftig i lengden. I tillegg til egen og ansattes lønninger, skal regningene dekke innkjøp av nytt utstyr og nødvendige oppgraderinger.

– Jeg er ingen ekspert, men ut fra det jeg forstår vil det koste befolkningen et par prosent mer i skatt, så har vi gratis tannhelse, sier tannlegen.

– Den skatten har vi råd til. Jeg er også ganske sikker på at det ville blitt billigere enn de regningene på 50.000–70.000 kroner jeg sender til NAV for katastrofale tilfeller, der dette kunne blitt tatt ti år før.

Info Dette dekker Helfo Folketrygden gir støtte til tannbehandling hos tannlege og tannpleier. Støtten gis i henhold til nærmere bestemte regler og fastsatte stønadstakster. Formålet med støtten er å gi bestemte grupper som ikke har rettigheter etter andre regler eller ordninger, hel eller delvis stønad til undersøkelse og behandling utført av tannlege/tannpleier. Tilstanden og tilfellene dette gjelder, er listet opp som stønadspunktene 1–15 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling § 1. Stønadspunktene kan i hovedsak deles inn i tre grupper: tilfeller der en bakenforliggende sykdom eller medisinsk tilstand eller behandlingen av denne gir store tannhelseproblemer

tannregulering, hovedsakelig til barn og unge

tann-/kjevesykdommer som inntreffer uavhengig av andre somatiske eller psykiske sykdommer eller tilstander For personer som kommer inn under reglene nevnt over, vil også eventuelle utgifter til hull i tennene (karies) kunne dekkes, se vedlagte eksempel.

Kilde: Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet. Vis mer

Dette kan du få dekket

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet har svart på VGs spørsmål på e-post:

– Kjenner dere til problemstillingen om at folk går lenge med smerter fordi de ikke har råd til å gå til tannlegen?

– Vi har ikke mottatt noen henvendelser med henhold til den problemstillingen.

– Klarer man å ta vare på de som trenger tannbehandling i tilstrekkelig grad før det er for sent?

– Når det gjelder stønad til tannbehandling, er hovedregelen at voksne personer selv må betale for tannbehandlingen de har behov for.

Unntatt er personer som enten får stønad til tannbehandling etter folketrygdens regler eller har rett til hel/delvis fri tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven. I tillegg er det en del personer som har rettigheter etter ulike finansierings- og tilskuddsordninger, f.eks. personer med ruslidelser eller mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Mathisen understreker at myndighetene ikke har noen samlet oversikt over hva som utføres av tannbehandling voksne som ikke har noen rettigheter til støtte til tannbehandling, noe som gjelder det store flertallet av voksne i Norge.

– Imidlertid arbeides det med å etablere ett tannhelseregister for å få den type oversikt som det etterspørres, men per dags dato eksisterer ikke dette, skriver han.

Info Disse kan få støtte fra Nav Personer som ikke kan å sørge for sitt nødvendige livsopphold, kan søke om økonomisk sosialhjelp og de opp til det kommunale NAV-kontoret å vurdere søknadene (se https://www.nav.no/okonomisk-sosialhjelp#hva ).

Tannbehandling, som ikke dekkes av HELFO, inngår i livsoppholdet og man søke om å få det dekket. Det er nødvendig behandling i tråd med medisinske anbefalinger som kan dekkes. Prisforskjellen mellom ulike tannleger kan være store, og stønaden kan beregnes til å dekke et rimelig alternativ. Kosmetisk behandling anses i utgangspunktet ikke som nødvendig for livsoppholdet, men også det skal vurderes individuelt (se 4.18.2.46 Rundskriv til Lov om sosiale tjenester i NAV – Lovdata ).

Økonomisk sosialhjelp er en subsidiær ytelse. For at man har rett til økonomisk sosialhjelp må den enkelte ha utnyttet fullt ut alle reelle muligheter til å forsørge seg selv ved arbeid, egne midler eller ved å gjøre gjeldende trygderettigheter eller andre økonomiske rettigheter. Noen tannutgifter dekkes av folketrygden gjennom HELFO, og må benyttes først. Kilde: Jan Erik Grundtjernlien, avdelingsdirektør i Nav. Vis mer

Avdelingsdirektør Jan Erik Grundtjernlien i Nav har svart på kritikken fra tannlegen e-post:

– Er det noen grense økonomisk som gjør at man er «for rik» til å motta støtte fra Nav?

– Hovedprinsippet for behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. For å vite om man har krav på økonomisk sosialhjelp, må NAV-kontoret foreta en konkret og individuell vurdering av den enkeltes situasjon og hjelpebehov.

– Er det riktig at dersom man søker om støtte, kan man få beskjed om at man må selge sine lett omsettelige verdier før man kvalifiserer til støtte, som for en bil for eksempel vil være?

– Vurdering av hjelpebehov skal tas med utgangspunkt i situasjonen her og nå. Sosialtjenesteloven krever at den enkelte må bruke mulighetene han eller hun har til å forsørge seg selv før man har krav på økonomisk sosialhjelp. Det kan imidlertid ta tid å få brukt alle muligheter, eller realisert verdier hvis man har det. NAV-kontoret må derfor alltid ivareta hjelpebehovet inntil andre muligheter kan benyttes.